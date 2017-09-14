RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 83148315831683178318>
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 18:42

  pesikot написав:
  Успіх написав:Щось всі так багато строчите, що не встигаю все читати, не те щоб відписувати))

Сподобались декілька філософських дописів/розмов між Віталіаном і Бандерлогом(вчора, чи позавчора)👍

Ну і Детройт - все правильно пише👍

Ну так і бери до себе vitalliangel & detroytred :)

Будешь копати так само, але вони будуть поруч хфілосовські розмови вести :)

Ти теж плутаєш.
Розмови Успіху потрібні на форумі.
А отам в окопі - ні.

Тут не окоп. Він заходить сюди - на форум. Для -- не копать, а доброзичливих дискусій.
І не є дивним, чому він з деякими недоброзичливо.

Все ж очевидно.
Форум - це місце саме для обговорень.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 22 тра, 2024 18:49, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 28681
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 18:48

  detroytred написав:Ти знов сплутав.
Доброволець - це той, хто добровільно пішов на фронт.
А не добровільно в ТЦК за ... повісткою.
От дебіл...
А як на фронт потрапити без ТЦК ?
Ти звичайно славишся ум за разум заплутувати..
Але 95% сьогоднішніх воїнів ЗСУ потрапили в ЗСУ через воєнкомат...
Хтось спочатку отримав повістку і по ній прийшов
Хтось прийшов і отримав повістку...але всі через воєнкомат(ТЦК)
навіть ті хто через рекрутинговий центр ..ті також через ТЦК...
Чого дурний- бо бідний
Чого бідний- бо дурний.
budivelnik
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 27589
З нами з: 15.01.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 18:49

  budivelnik написав:Корисні ідіоти не добившись успіху по розгойдуванні човна по питанню ухилянтів/бусифікації..переключились на страшилки в енергетиці....
Особливо потішило, як одни знавець розповідав про ларьочницю ..яка крала енергію без обліку...
Чи є такі випадки - впевнений що є.
Яка їх кількість в порівнянні з тими що платить справно..-впевнений що менше 0,1%...
На чому базується моя впевненість - на 30 річній співпраці з Львівобленерго....
Працівник обленерго , кожного місяця обходить район СВОЄЇ відповідальності ( а цей район йому друкують і там кожен раз інші споживачі) і вписує в надрукований листочок обєми споживання і звіряє номер лічильника і непорушність пломб і номери пломб( в списку який він отримує - тільки адреса і номер лічильника а які там номери пломб і так далі-треба вже дивитись в реалі)
Також періодично перевіряються серійні номери ввідних автоматів( щоб не махлювали по дозволеній потужності)...
Тому - крадіжки електроенергії в побуті-практично нульові
Непроплати за електроенергію =кількості люмпенів..але їх періодично відрізають

Трохи не в тому ключі розглядаєте.
destroyed казав про НЕЗАКОННІ підключення шляхами підключень ДО лічильників, на лініях постачання. Пломби тут ні при чому. Такі підключення можна виявити, або через аналіз споживання\постачання, або за допомогою спуціальних заходів та приладів. І, це не так просто, як Вам здається якщо тей хто підключився має клепку в голові.
  budivelnik написав:І останнє -про катклізми...
У нас генерація була з запасом в 6 разів
стала з запасом в 2 рази
розбиті в основному вузлові трансформатори, які дозволяють проводити перетік енергії.
При чому - перетоки завжди затроєні..., тому щоб в якомусь місті повністю було відсутнє енергія-треба перебити всі три трансформаторні підстанції..це складно..але якщо перебити навіть одну - це приводить до планових відключень...
Але планові відключення і тотальна відсутність -це різні речі.
СЕС зараз багатенько, АЕС процюють , тому повністю знищити генерацію в педераційників не вийде від слова взагалі.

Про потужності в генерації, то Ви помиляєтесь, як по тому що було, так і по тому, що залишилось. По причинах, відключень описане Вами, мягко кажучи, не відповідає дійсності. Більш конкретних деталей чому, НЕ буде.

СЕС - на практиці, сонячно, скажімо панель в 100Вт, дає 75-90 Вт, щільні хмари, дає 1-2-5-10 Вт.
СЕС, АЕС не вийде фізично, та вимкнути їх з мережі, складно, але у пацаків працюють інженери, які добре знають що де і як зробити. І, базове навантаження, доволі тяжко без регулюючих потужностей провести протягом доби.

Тому рожеві окуляри знімаємо, надіємось на краще, але ОБОВ'ЯЗКОВО готуємось до гіршого.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4867
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 18:52

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ти знов сплутав.
Доброволець - це той, хто добровільно пішов на фронт.
А не добровільно в ТЦК за ... повісткою.
От дебіл...
А як на фронт потрапити без ТЦК ?
Ти звичайно славишся ум за разум заплутувати..
Але 95% сьогоднішніх воїнів ЗСУ потрапили в ЗСУ через воєнкомат...
Хтось спочатку отримав повістку і по ній прийшов
Хтось прийшов і отримав повістку...але всі через воєнкомат(ТЦК)
навіть ті хто через рекрутинговий центр ..ті також через ТЦК...
Чого дурний- бо бідний
Чого бідний- бо дурний.

Що через ТЦК - це кеп-очевидне.
Але добровольці йдуть в ТЦК не щоб отримати повістку, і їздить з відкритою))
А добиваються відправки у військо.
Не отримання повістки, а відправки до війська.
Історій, що навіть обманюють аби попасти, повно.
І потрапляють до війська. Добровольці.

Про це мова.
А ти вирішив отак смішно в дискусії зманіпулювати процедурою.
Це ж видно. І смішно.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 22 тра, 2024 18:56, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 28681
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 18:56

  _Mykola_ написав:СЕС - на практиці, сонячно, скажімо панель в 100Вт, дає 75-90 Вт, щільні хмари, дає 1-2-5-10 Вт.
1 Жодних рожевих окулярів
2 Додайте до 1Квт СЕС , на 3 квт*год акамуляторних батарей - і отримаєте рішення не гірше ніж ГАЕС
3 Вартість 1Квт СЕС=500 доларів+3квт*год акамуляторів=400 доларів...
І можете плювати з високої телебашти на розподільчі трансформатори 9 місяців з 12
budivelnik
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 27589
З нами з: 15.01.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:У застосунку "Резерв+" скоро з’явиться електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії
https://suspilne.media/750209-u-zastosu ... inoboroni/

І без повістки.


це все за умови якщо ви там зарегалися...

  M-Audio написав:ДВС надішле запити на блокування рахунків до всіх банків, незалежно чи є там кошти чи ні (воні і не можуть про це знати). Банки зараз сповіщають клієнтів про такий запит, тоже не обов'язково тримати кошти, достатньо наявності рахунку у якомусь більш-менш технологічному банку.

Навіть якщо так- нехай блокує. Ви що не проживете пару тижнів, покі оскаржите?
  Успіх написав:Сподобались декілька філософських дописів/розмов між Віталіаном і Бандерлогом


Яке тобі така філосХСовія?
https://youtube.com/shorts/0gV4vG7qVjw? ... 3CKEosTrcK

  vitaliiangel написав:а экскаваторы?

а бригада Успиха еще свои не вылучила у предпринимателей :D

Детроид, Будивельнык. Прекращайте. Что вы хотите друг другу доказать и зачем? Чтобы что?
dimo_0n
 
Повідомлень: 378
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 19:01

  dimo_0n написав:
Детроид, Будивельнык. Прекращайте. Что вы хотите друг другу доказать и зачем? Чтобы что?

Подивіться уважно.
Я лише відповідаю на звинувачення та закиди. В мій бік.

Мені отой єралашечник не потрібен.
Це я йому.
Він нещодавно навіть так і визнав. Прямо.

Буде продовжувати в мій бік, буде отримувати.
detroytred
 
Повідомлень: 28681
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 19:01

І таке буває))

  vitaliiangel написав:а экскаваторы?
Екскаватори - більш в тилу, або де можна під'їхати...
  alex lem написав:А то якісь святі люди повинні приїхать і накопати кожному його окоп, траншею
На це все є/мають бути інженерні війська, а не з арти людей висмикувати!

Але, видно на Марсі, забагато марсіан)) тому вже не знають, куди їх послати)) - чи на копання окопів, чи в піхоту😁

І нах та "занадто активна" мобілізація, правда?))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6358
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 19:03

Успіх
Добровольці щось ніяк до вас не дійдуть...

Дива дивні.
detroytred
 
Повідомлень: 28681
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 19:04

  dimo_0n написав:Детроид, Будивельнык. Прекращайте. Что вы хотите друг другу доказать и зачем? Чтобы что?

А твои заявления, что с приходом России ничего не изменится, это для чего ? :)

Всё верно, ты за detroytred'а который не хочет воевать, чтобы россиюшка пришла и ему тогда обломится пенсия полкана

А тебе что тогда обломится ?
Как нет у тебе денег на бенз, так и не будет
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9733
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 83148315831683178318>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Google Adsense [Bot] і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 38132
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 199197
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 649226
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.