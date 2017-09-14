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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8325832683278328>
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:28

  Bobua написав:Бездомних суспільство вже давно з себе викинуло.

Не давши можливості чогось цікавого навчитись, щось цікаве робити в житті, і якесь житло найняти/купити за розумну ціну (тобто, не у рази вищу за собівартість, як-от у всіляких центрах києвів, які навіть і не планують всю ту неміряну маржу вкладати в розвиток міста/суспільства...)

З якого дива бомжі повинні захищати нерухомості, рухомості, вклади, цінні папери та ще й криптоактиви... віляких НЕбомжів :o
Отямтесь панове багатократні НЕбомжі. Страшно далекі ви від народу... :|

Якесь двоємисліє у вас. Наприклад, людина самостійно себе викинула з суспільства, не бомж а просто у "внутрішній еміграції": не працює, не має власності, не має родини, користується приватними клініками (або не хворіє) та не звертається в ЦНАП, вона має захищати "нерухомості, рухомості, вклади, цінні папери та ще й криптоактиви... віляких НЕбомжів"?
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:31

  Примат написав:Тут скорее про "олигархов". Кто-то политические карьеры себе построил на борьбе с ними, а как только они начали сваливать из Украины, то началась агония, как так, а как же мы ....

Слуги борются со своими хозяевами?

Катастрофа отличается от кризиса. Отсюда и агония.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:34

  UA написав:
  Примат написав:Тут скорее про "олигархов". Кто-то политические карьеры себе построил на борьбе с ними, а как только они начали сваливать из Украины, то началась агония, как так, а как же мы ....

Слуги борются со своими хозяевами?

Катастрофа отличается от кризиса. Отсюда и агония.

Зеленський маріонетка Коломойського кричали вони. Де Беня ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:37

  Ukrainian написав:
  UA написав:
  Примат написав:Тут скорее про "олигархов". Кто-то политические карьеры себе построил на борьбе с ними, а как только они начали сваливать из Украины, то началась агония, как так, а как же мы ....

Слуги борются со своими хозяевами?

Катастрофа отличается от кризиса. Отсюда и агония.

Зеленський маріонетка Коломойського кричали вони. Де Беня ?

А де Беня? Бо нам не доповідають. Може у Карпатах, може у приватному замку, може десь в Чілі. Бізнеси працюють, копійчина капає. Раз на пів року фотосесія на фоні "тюремної" зеленої фарби, "рєпортаж із застєнков".
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:41

  Ukrainian написав:
  UA написав:Слуги борются со своими хозяевами?

Катастрофа отличается от кризиса. Отсюда и агония.

Зеленський маріонетка Коломойського кричали вони. Де Беня ?

В недоступном для американской юстиции месте.

Щас дело за убийство с истекшим сроком давности организуют.

У Бени тут броня.
Востаннє редагувалось UA в Чет 23 тра, 2024 15:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:42

  whois2010 написав:
  Bobua написав:Бездомних суспільство вже давно з себе викинуло.

Не давши можливості чогось цікавого навчитись, щось цікаве робити в житті, і якесь житло найняти/купити за розумну ціну (тобто, не у рази вищу за собівартість, як-от у всіляких центрах києвів, які навіть і не планують всю ту неміряну маржу вкладати в розвиток міста/суспільства...)

З якого дива бомжі повинні захищати нерухомості, рухомості, вклади, цінні папери та ще й криптоактиви... віляких НЕбомжів :o
Отямтесь панове багатократні НЕбомжі. Страшно далекі ви від народу... :|

Якесь двоємисліє у вас. Наприклад, людина самостійно себе викинула з суспільства, не бомж а просто у "внутрішній еміграції": не працює, не має власності, не має родини, користується приватними клініками (або не хворіє) та не звертається в ЦНАП, вона має захищати "нерухомості, рухомості, вклади, цінні папери та ще й криптоактиви... віляких НЕбомжів"?


Уявіть окупацію.
У кого більше шансів привернути увагу моск.мародерів -- у бомжів, чи у чувачків на процедурах у приватних клініках?

Бувають психопати, що можуть вбивати найзнедоленіших. Просто “бо можуть”. Але у кого більше шансів, ймовірності отримати таку “увагу”?
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:49

  Bobua написав:З якого дива бомжі повинні захищати нерухомості, рухомості, вклади, цінні папери та ще й криптоактиви... віляких НЕбомжів
ооо... продолжайте продолжайте мыслить. Получается у кого имущества-доходов больше у тех и обязанностей по их защите больше. А по факту? много рядом с вами богатых людей бизнесменов, владельцев крупных земельных участков, счетов на десятки миллионов, элитной недвижимости? по вашей логике именно они должны быть в 1х рядах.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:52

  detroytred написав:
  Kate0000 написав:З одного боку несправедливо. А з іншого… Хтось же воює за ту землю, де та квартирка громадянина України . А сам громадянин просто володіє, здає, отримує профіт. Тобто вже несправедливість виглядає не такою несправедливою.

А якщо від супротивного?
От немає отієї квартирки громадянина (закордонника), то що отой воюючий не воював би? Чи гірше б воював? Чи як ота наявність квартирки хоч якось негативно сказується на інших громадянах, які в Україні?

Це як бізнеси або власність іноземців в Україні.
Ми ж не кажемо їм воюйте, бо наші всл ваші бізнеси захищають.

Тобто від що від бізнесів іноземців, що від квартирки закордонника-українця, да хоч бігунця може тільки користь?
Ще й подякувати повинні їм))

Де помилка в мене?
Відчуваю, що є. Але недопетрю. Поки.


Є помилка.

Інозем.бізнес дає роб.місця і сенс життя для млн укрів.

Квартирка ухилянта -- до війни ще могла сприйматись як можливість заселитись біля отого роб.місця.
А тепер -- лише як майно ухилянта, яке він сам захищати не хоче, але і подарувати державі, яка захищає -- теж не хоче...

А кожен хоч підсвідомо, але розуміє, що вклад кожного має бути прямопропорційним його активам (із життям і здоров`ям включно...)
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:54

  Bobua написав:А кожен хоч підсвідомо, але розуміє, що вклад кожного має бути прямопропорційним його активам (із життям і здоров`ям включно...)
приглашаю в центр Киева с вашими проповедями. Я вам покажу богатых людей, расскажете им.
  Bobua написав:але і подарувати державі, яка захищає -- теж не хоче...
и про имущество которое они должны отдать тоже расскажите. :D :D :D или вы только на форумах?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 23 тра, 2024 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:59

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:З якого дива бомжі повинні захищати нерухомості, рухомості, вклади, цінні папери та ще й криптоактиви... віляких НЕбомжів
ооо... продолжайте продолжайте мыслить. Получается у кого имущества-доходов больше у тех и обязанностей по их защите больше. А по факту? много рядом с вами богатых людей бизнесменов, владельцев крупных земельных участков, счетов на десятки миллионов, элитной недвижимости? по вашей логике именно они должны быть в 1х рядах.


Ооо...

І ви теж продовжуйте.

Чи повинен умовний Біл Гейтс бути в перший рядах. Чи взазалі будь-яких рядах. Чи навіть у бункері генштабу?

Чи, якщо країна вкладає у війну 1/2 частину своїх активів, то для нього досить буде віддати 1/2 від своїх ~100млрд?
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