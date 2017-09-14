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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83288329833083318332>
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:21

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:А кожен хоч підсвідомо, але розуміє, що вклад кожного має бути прямопропорційним його активам (із життям і здоров`ям включно...)
приглашаю в центр Киева с вашими проповедями. Я вам покажу богатых людей, расскажете им.
  Bobua написав:але і подарувати державі, яка захищає -- теж не хоче...
и про имущество которое они должны отдать тоже расскажите. :D :D :D или вы только на форумах?

якщо людина від держави не отримала ні квартири, ні будинку, навіть пільгової іпотеки (а її ж роздають та ж єоселя), то чому держава має відбирати те, що вона не давала?
хоча повно бюджетних кровосісь, які тільки і тягнуть з бюжету, але розказують, які вони цінні вищого сорту, і що без них держава розвалиться, тому треба їх берегти
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:23

  flyman написав:якщо людина від держави не отримала ні квартири, ні будинку, навіть пільгової іпотеки (а її ж роздають та ж єоселя), то чому держава має відбирати те, що вона не давала?
Белая армия, чёрный барон. Снова готовят нам царский трон, Но от тайги до британских морей. Красная Армия всех сильней. Поэтому будут отбирать квартиры у пэрэсичных.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:25

  Slon_Nosov написав:
  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав: Бита тут в переносном смысле, человека внутри системы и без биты можно сгноить. Русские в Буче были снаружи системы, там биты бессильны.
так в тому й ідея самостійної мобілізації бригадами щоб робити це в обхід системи. Но і фронтовики в тцк аж ніяк не добавляють системі делікатності , то понятно шо поки лиш фантазії ) таке можливо тільки при втраті легітимності верховної вади чи її паралізації. Фантазії..
А тим часом гайки таки прикручують. https://t.me/voynareal/90090


Боротьба з донатами та волонтерами?
до чого тут боротьба? Хто боротись буде? :lol: Є кормова база. Допустим кури. Так от
Є кури, кури несуть яйця. Яєць вже недостатньо. До того ж є підозра що більшу частину їх зжирає тцк. ) Пора потроху різати курей.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:27

  Banderlog написав: до чого тут боротьба? Хто боротись буде? :lol: Є кормова база. Допустим кури. Так от
Є кури, кури несуть яйця. Яєць вже недостатньо. До того ж є підозра що більшу частину їх зжирає тцк. ) Пора потроху різати курей.

Не розумію вашої логіки: якщо порізати курей, яєць стане більше?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:30

  whois2010 написав:
  Banderlog написав: до чого тут боротьба? Хто боротись буде? :lol: Є кормова база. Допустим кури. Так от
Є кури, кури несуть яйця. Яєць вже недостатньо. До того ж є підозра що більшу частину їх зжирає тцк. ) Пора потроху різати курей.

Не розумію вашої логіки: якщо порізати курей, яєць стане більше?

сгорел сарай гори и хата.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:30

  dimo_0n написав:
  холява написав:А він умніше вас УСІХ .
Не скулив , не писав ... Просто круте баранку .
Коли вже вас до строю поставлять ?

А з кого дерти налогі на ті ваші ЗП та снаряди?
«Нам необхідно підвищити і видаткову, і дохідну частину бюджету задля фінансування армії, яку ми фінансуємо за рахунок наших внутрішніх джерел. Ми не можемо запозичити ці кошти у партнерів. Про яку суму йде мова? Кабінет Міністрів зараз підраховує потреби, але вони дуже великі. Не менше 300 млрд до кінця року», — зазначив Гетманцев.

300 млрд десь треба брати. Якщо умовного муху гребуть, він перестає платити ПДВ у АТБшці, налог як працівник\ФОП, а навпаки починає смоктати з того сосуду, в якій він раніше наливав.



тот чувачок - попаданець з часів миколи палкина
кріпако-козаччина, шагістика, слуга царю, гроза солдатам, презирство до економіки та технологічної суб'єктності
лихо Україні
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:34

  Бетон написав:Пришёл в цнап на б.хмельницкого за документами, какой-то капитан кричит группе титушек в форме- а ну задержать этого бугая). Протокол задержания составлять отказались. Случайно из толпы прохожих побежала юристка вызвала 102. Шугонулись,
разбежались. Странно это всё. В своей стране чувствую себя опасно

Я это понял, когда попросил составить протокол задержания и ребёнка из школы забрать, определить куда-то в дет дом, если меня закроют. На что мне ответили - "будешь возмущаться, щас заберём телефон и упакуем. ребёнка больше "не побачиш".
толпа народа в цнапе смотрят на это и морозятся. хорошо, какая-то девушка сняла обрывки на телефон.
не понимаю, почему их начальник приказал сразу троим меня прессовать, а потом ещё двое подключились. т.е. 5 человек. ну не могут же они бояться?
интереесно... а началось с чего?
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Slon_Nosov написав:
  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав: Бита тут в переносном смысле, человека внутри системы и без биты можно сгноить. Русские в Буче были снаружи системы, там биты бессильны.
так в тому й ідея самостійної мобілізації бригадами щоб робити це в обхід системи. Но і фронтовики в тцк аж ніяк не добавляють системі делікатності , то понятно шо поки лиш фантазії ) таке можливо тільки при втраті легітимності верховної вади чи її паралізації. Фантазії..
А тим часом гайки таки прикручують. https://t.me/voynareal/90090


Боротьба з донатами та волонтерами?

Волонтери різні бувають Липовий волонтер "напав" на поліцейських

Днями в соцмережах почало ширитися відео, на якому дядько в тактичному одязі зверхньо і образливо спілкується з молодою поліцейською.

Цей запис миттєво набув суспільного резонансу. Суспільство проковтнуло цей відеозапис та майже одностайно підтримало «бойового медика» і «волонтера», який у власному дописі називає поліціянтку «пластиком» і «оленятком».

Однак достатньо було копнути лише на «пів штика» й одразу з’ясувалося, що обурений герой відео – звичайний комерсант, офіцер запасу (!), який заробляє на життя, виготовляючи і продаючи (!) військовим автомобілі багі. Тож, ні до волонтерства, ні тим більше до армії він не має відношення. А вбрався в тактику - щоб не чіпали і часом не вручили повістку.

PS.: свій гнівний допис чолов’яга чомусь видалив. А разом з ним – і власні сторінки в соцмережах, - повідомив голова Нацполіції Запорізької області

https://t.me/info_zp/68794
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:34

Шановні читачі, запрошуємо до обговорення новини:

Бізнес закликає владу дозволити компаніям самостійно визначати критично важливих співробітників

Як гадаєте, чи можна прогнозувати велику кількість заброньованих працівників? Чи не стане це потенційне нововведення полем для корупційних моментів?
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хто там зраду розганяв про паливо ... на перший-другий розрахуйсь ... )

1) Подорожания бензина до 80 гривень в ближайшее время не будет: эксперт опроверг новости в СМИ
Основатель логистической группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин опроверг новости о подорожании бензина до 80 грн в ближайшее время, которые распространяются по соцсетям.
...
"Если по текущему курсу, то это 64-70 грн я допустил по бензину через три года с привязкой к текущим котировкам нефти и валюты. Но не 80 грн в ближайшее время. Вот, не читайте на ночь пугалки и лучше относитесь со скепсисом", – отметил эксперт.

2) Наскільки подорожчає бензин після підвищення акцизу
Перший етап підвищення акцизу, запланований на 1 липня, якщо урядовий законопроєкт схвалить Рада
У перерахунку він збільшує податкову складову у бензині на 1,5 грн/л, дизельному пальному – 2 грн/л, скрапленому газі5,5 грн/л.
pesikot
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