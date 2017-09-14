Bobua написав:А кожен хоч підсвідомо, але розуміє, що вклад кожного має бути прямопропорційним його активам (із життям і здоров`ям включно...)
приглашаю в центр Киева с вашими проповедями. Я вам покажу богатых людей, расскажете им.
Bobua написав:але і подарувати державі, яка захищає -- теж не хоче...
и про имущество которое они должны отдать тоже расскажите. или вы только на форумах?
якщо людина від держави не отримала ні квартири, ні будинку, навіть пільгової іпотеки (а її ж роздають та ж єоселя), то чому держава має відбирати те, що вона не давала? хоча повно бюджетних кровосісь, які тільки і тягнуть з бюжету, але розказують, які вони цінні вищого сорту, і що без них держава розвалиться, тому треба їх берегти
vitaliiangel написав: Бита тут в переносном смысле, человека внутри системы и без биты можно сгноить. Русские в Буче были снаружи системы, там биты бессильны.
так в тому й ідея самостійної мобілізації бригадами щоб робити це в обхід системи. Но і фронтовики в тцк аж ніяк не добавляють системі делікатності , то понятно шо поки лиш фантазії ) таке можливо тільки при втраті легітимності верховної вади чи її паралізації. Фантазії.. А тим часом гайки таки прикручують. https://t.me/voynareal/90090
Боротьба з донатами та волонтерами?
до чого тут боротьба? Хто боротись буде? Є кормова база. Допустим кури. Так от Є кури, кури несуть яйця. Яєць вже недостатньо. До того ж є підозра що більшу частину їх зжирає тцк. ) Пора потроху різати курей.
Banderlog написав: до чого тут боротьба? Хто боротись буде? Є кормова база. Допустим кури. Так от Є кури, кури несуть яйця. Яєць вже недостатньо. До того ж є підозра що більшу частину їх зжирає тцк. ) Пора потроху різати курей.
Не розумію вашої логіки: якщо порізати курей, яєць стане більше?
Banderlog написав: до чого тут боротьба? Хто боротись буде? Є кормова база. Допустим кури. Так от Є кури, кури несуть яйця. Яєць вже недостатньо. До того ж є підозра що більшу частину їх зжирає тцк. ) Пора потроху різати курей.
Не розумію вашої логіки: якщо порізати курей, яєць стане більше?
холява написав:А він умніше вас УСІХ . Не скулив , не писав ... Просто круте баранку . Коли вже вас до строю поставлять ?
А з кого дерти налогі на ті ваші ЗП та снаряди?
«Нам необхідно підвищити і видаткову, і дохідну частину бюджету задля фінансування армії, яку ми фінансуємо за рахунок наших внутрішніх джерел. Ми не можемо запозичити ці кошти у партнерів. Про яку суму йде мова? Кабінет Міністрів зараз підраховує потреби, але вони дуже великі. Не менше 300 млрд до кінця року», — зазначив Гетманцев.
300 млрд десь треба брати. Якщо умовного муху гребуть, він перестає платити ПДВ у АТБшці, налог як працівник\ФОП, а навпаки починає смоктати з того сосуду, в якій він раніше наливав.
тот чувачок - попаданець з часів миколи палкина кріпако-козаччина, шагістика, слуга царю, гроза солдатам, презирство до економіки та технологічної суб'єктності лихо Україні
Бетон написав:Пришёл в цнап на б.хмельницкого за документами, какой-то капитан кричит группе титушек в форме- а ну задержать этого бугая). Протокол задержания составлять отказались. Случайно из толпы прохожих побежала юристка вызвала 102. Шугонулись, разбежались. Странно это всё. В своей стране чувствую себя опасно
Я это понял, когда попросил составить протокол задержания и ребёнка из школы забрать, определить куда-то в дет дом, если меня закроют. На что мне ответили - "будешь возмущаться, щас заберём телефон и упакуем. ребёнка больше "не побачиш". толпа народа в цнапе смотрят на это и морозятся. хорошо, какая-то девушка сняла обрывки на телефон. не понимаю, почему их начальник приказал сразу троим меня прессовать, а потом ещё двое подключились. т.е. 5 человек. ну не могут же они бояться?
vitaliiangel написав: Бита тут в переносном смысле, человека внутри системы и без биты можно сгноить. Русские в Буче были снаружи системы, там биты бессильны.
так в тому й ідея самостійної мобілізації бригадами щоб робити це в обхід системи. Но і фронтовики в тцк аж ніяк не добавляють системі делікатності , то понятно шо поки лиш фантазії ) таке можливо тільки при втраті легітимності верховної вади чи її паралізації. Фантазії.. А тим часом гайки таки прикручують. https://t.me/voynareal/90090
Боротьба з донатами та волонтерами?
Волонтери різні бувають Липовий волонтер "напав" на поліцейських
Днями в соцмережах почало ширитися відео, на якому дядько в тактичному одязі зверхньо і образливо спілкується з молодою поліцейською.
Цей запис миттєво набув суспільного резонансу. Суспільство проковтнуло цей відеозапис та майже одностайно підтримало «бойового медика» і «волонтера», який у власному дописі називає поліціянтку «пластиком» і «оленятком».
Однак достатньо було копнути лише на «пів штика» й одразу з’ясувалося, що обурений герой відео – звичайний комерсант, офіцер запасу (!), який заробляє на життя, виготовляючи і продаючи (!) військовим автомобілі багі. Тож, ні до волонтерства, ні тим більше до армії він не має відношення. А вбрався в тактику - щоб не чіпали і часом не вручили повістку.
PS.: свій гнівний допис чолов’яга чомусь видалив. А разом з ним – і власні сторінки в соцмережах, - повідомив голова Нацполіції Запорізької області
Основатель логистической группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин опроверг новости о подорожании бензина до 80 грн в ближайшее время, которые распространяются по соцсетям. ... "Если по текущему курсу, то это 64-70 грн я допустил по бензину через три года с привязкой к текущим котировкам нефти и валюты. Но не 80 грн в ближайшее время. Вот, не читайте на ночь пугалки и лучше относитесь со скепсисом", – отметил эксперт.
Перший етап підвищення акцизу, запланований на 1 липня, якщо урядовий законопроєкт схвалить Рада У перерахунку він збільшує податкову складову у бензині на 1,5 грн/л, дизельному пальному – 2 грн/л, скрапленому газі – 5,5 грн/л.