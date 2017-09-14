Додано: Чет 23 тра, 2024 19:08

Letusrock написав: vitaliiangel написав: холява написав: А він умніше вас УСІХ . А він умніше вас УСІХ . Сибарит я бы на вашем месте обиделся на такую наглую лесть. Когда меня называют самым умным я обычно посылаю этого человека за известным кораблём. Льстецы всегда лжецы. Сибарит я бы на вашем месте обиделся на такую наглую лесть. Когда меня называют самым умным я обычно посылаю этого человека за известным кораблём. Льстецы всегда лжецы.



Холява просто дуже добра людина коли не нюхає чиїсь мізки Холява просто дуже добра людина коли не нюхає чиїсь мізки

Ну , чому чиїсь , є найулюблені кандідати !Вибачьте , але тут є ахрінений псіхолог , який не розуміє ,що коли він щось пише ,то є його проблема , яку він у тій чи у іншій формі намагається проговорити з іншими .Наприклад проблема смерті і життя . Він жахається цієй теми (і не тільки він )Проблема грошей , які він точно заробляв з великими зусиллями .( але так і не знайшов золоту середину )Проблема жадібності і саме ГОЛОВНЕ ....... він обдумуючи своє життя прийшов до висновку , що він ГЕНІЙ (так само як і іще один психічно вгамований з номером 76 , і не тільки ).Але то не факт .Треба тільки поворушити у самому наболілому і всі косяки перед обличчям .Хоч я і вигаданий герой , з комуністичним надбанням , злий , несправедливий , нюхающий , закоханний у спирт , ЛСД , галаперідол ,санітар моргу ,ніколи не бувший на війні ,але мене вчили бути не заекранним ХЕРОЄМ , а просто людиной .В мене є почуття , але не для всіх .