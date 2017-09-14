Bobua написав:

військовослужбо

вців, які не те що не зможуть законно повернутись додому за еквівалентні або більші кошти в казну країни,

Тим абсурдніше виглядає цей законопроект по відношенню доа ще й фактично платитимуть за тих, хто потенційно міг би їх замінити після 27-місячного пекла.