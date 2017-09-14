Як думаєте - продам слона?
viewtopic.php?p=5729583#p5729583
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Додано: Чет 23 тра, 2024 22:07
Як думаєте - продам слона?
viewtopic.php?p=5729583#p5729583
Додано: Чет 23 тра, 2024 22:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
відос з Харківщини
Додано: Чет 23 тра, 2024 22:12
Shaman
Дивлячись що «не так».
Хвалити і захоплюватись кимось це нормально. Якщо без фанатизму. Погоджуватись з думкою інших також нормально.
Не нормально самому це робити, а другим казати «этта возмутительно! Я никогда такова не панималЪ»
Смішне воно, просто. І гниле все ж таки.
Додано: Чет 23 тра, 2024 22:16
Тож треба так чітко описати поведінку одної тутешньої панянки
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 23 тра, 2024 22:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 тра, 2024 22:19
Не поздно было и в 2014.
Но "неждуны" оказались слишком горячими.
Сейчас это уже история и сегодня не самый актуальный вопрос, так, может, не стоит и поднимать?
Додано: Чет 23 тра, 2024 22:20
Успіх не був би Успіхом, якби не спробував накинути лайна на вентилятор
як там ще в радянські часи
Додано: Чет 23 тра, 2024 22:23
Это не "номер".
Так было всю историю. Война войной, а крестьянин пахал, сеял и собирал зерно. Благодаря этому народ выживал.
Додано: Чет 23 тра, 2024 22:29
Все видихнули усі спокійно.
Пропозиція парламентарів — видалити державу з процесу бронювання. Натомість роботодавці будуть сплачувати у Держбюджет певну суму коштів (20 тис. грн за особу на місяць) і захистять найнеобхідніших працівників, пояснив Наталуха.
"Ми для цього і прибрали будь-які критерії і виставили це виключно на розсуд роботодавця і фактично унеможливили оплату самого за себе. Я розумію, що будуть контраргументи стосовно зловживання. Але ідея саме економічного бронювання в тому, що воно не залежить від твоєї посади чи заробітної плати", — сказав він.
Додано: Чет 23 тра, 2024 22:35
Вы сейчас редко появляетесь на ветке.
Решил открыть последние 2 поста, посмотреть, может, поумнели.
К сожалению, ...
Если всё так просто и надо только смеяться, то почему мы до сих пор не отвоевали оккупированные территории и не вышли на рубежи хотя бы 24.02, не говоря уж о границах 91 или параде на Красной площади.
Да и пост Hotab"а вы оказались не способны понять.
Додано: Чет 23 тра, 2024 22:47
Я так зрозумів ви були "охоловшими" до всіх подій, які відбувались з кінця 2013 року. Папіредників з кровосісями чекаєте?
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