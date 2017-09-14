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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 тра, 2024 22:53
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Не надо смеяться со всего только потому, что оно российское.
а що ще з ними робити?
на найближчі десятки років руський солдат - це мародер, гвалтівник та вбивця. а унітаз, це так - символ цього.
хоча ні - ще є чмобики, якими вгодовані чеченці розмінують собі для наступу територію...
Вы сейчас редко появляетесь на ветке.
Решил открыть последние 2 поста, посмотреть, может, поумнели.
К сожалению, ...
Если всё так просто и надо только смеяться, то почему мы до сих пор не отвоевали оккупированные территории и не вышли на рубежи хотя бы 24.02, не говоря уж о границах 91 или параде на Красной площади.
Да и пост Hotab
"а вы оказались не способны понять.
просто оцей ваш пієтет перед руським, перед радянським вже викликає сміх
чого не відвоювали? так в Раші добре відновили військові дії за рецептами Жукова - завалювати м'ясом. й радянські запаси зброї ще не закінчились. й російські концтабори не дуже відрізняються від німецьких. хоча збрехав, там хоч був якесь економічне підгрунття - а у рашистів просто знущання без ніякого сенсу.
а в історії багато прикладів, що коли нападають ті, хто не рахує втрати, то дуже часто вони перемагають рафіновані суспільства. а сучасна Європа трошки розслабилася, й ми з нею. й тих добровольців виявилося недостатньо, щоб протистояти навалі орків.
коли ви "поумнеете" й визнаєте, що поточна Раша це далеко не міфічна радянська країна, а якась гірша копія нацистської Німеччини - там хоч була якась естетика. ех, а потім вони не розуміють чому рашисти чи палестинці вбивають цивільних... просто так, для задоволення...
й так, якщо в Раші забрати всі ці радянські запаси зброї - то вони можуть не набагато більше ніж ми. стільки ресурсів, така територія - й все просрати заради хворих фантазій чергового царя. "дебіли, б.я"
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Shaman
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Додано: Чет 23 тра, 2024 23:53
Water написав:
..........
Я так зрозумів ви були "охоловшими" до всіх подій, які відбувались з кінця 2013 року. Папіредників з кровосісями чекаєте?
Поняли неправильно.
Не чекаю. Но обсуждать это сегодня... Есть значительно более актуальные проблемы. А события того времени будут обсуждаться историками позже и очень долго и, думаю, откроется много интересного. Но это будет нескоро. Я этого уже не узнаю - просто не доживу.
Если Вас очень интересуют мои личные взгляды того времени, откройте архивы политветки, почитайте.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 00:05
Shaman написав:
............
просто оцей ваш пієтет перед руським, перед радянським вже викликає сміх
чого не відвоювали? так в Раші добре відновили військові дії за рецептами Жукова - завалювати м'ясом. й радянські запаси зброї ще не закінчились. й російські концтабори не дуже відрізняються від німецьких. хоча збрехав, там хоч був якесь економічне підгрунття - а у рашистів просто знущання без ніякого сенсу.
а в історії багато прикладів, що коли нападають ті, хто не рахує втрати, то дуже часто вони перемагають рафіновані суспільства. а сучасна Європа трошки розслабилася, й ми з нею. й тих добровольців виявилося недостатньо, щоб протистояти навалі орків.
коли ви "поумнеете" й визнаєте, що поточна Раша це далеко не міфічна радянська країна, а якась гірша копія нацистської Німеччини - там хоч була якась естетика. ех, а потім вони не розуміють чому рашисти чи палестинці вбивають цивільних... просто так, для задоволення...
й так, якщо в Раші забрати всі ці радянські запаси зброї - то вони можуть не набагато більше ніж ми. стільки ресурсів, така територія - й все просрати заради хворих фантазій чергового царя. "дебіли, б.я"
Примитивненько, но вполне в вашем духе - уровень инструктора райкома партии по идеологии.
Смейтесь дальше.
То, что "поточна Раша це далеко не міфічна радянська країна", утверждение, достойное Капитана Очевидность.
Насчёт "копії нацистської Німеччини" близко к бреду. А о "нацистской эстетике"... Иногда лучше молчать, чем говорить. В Германии за такую фразу с вами уже разбирались бы соответствующие органы.
И "радянські запаси зброї" у нас были не меньше (или ненамного меньше).
"стільки ресурсів, така територія - й все просрати" - вполне можно сказать и о нас. Правда, не "заради хворих фантазій чергового царя", а просто так.
Возможно, вы опять спровоцировали мой бан (не в первый раз). В любом случае эти посты удалят, так что продолжать не буду, а вы остаётесь в чс.
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ЛАД
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