«Засыпал требованиями и критикой НАТО»: Байден был взбешен после первой встречи с Зеленским — The GuardianВ статье сказано, что Байден был не высокого мнения об украинском президенте, который во время первой же встречи засыпал американского лидера требованиями, поэтому автор книги считает, что Владимир Зеленский «провалил» свою первую встречу в Овальном кабинете с Джо Байденом.«Тогда лидеры Украины и США не смогли найти общий язык, поскольку требования украинского президента принять его страну в НАТО, а также «абсурдный анализ» динамики Альянса «разозлили» Байдена. Даже самые ярые симпатики Зеленского в администрации Байдена согласились, что он промахнулся”, – говорится в статье со ссылкой на встречу президентов в 2021 году.Автор книги также пишет о лидерстве Байдена во главе мировой поддержки Украины после российского вторжения в феврале 2022 года. Но поскольку война в Украине затягивается, а военная и финансовая поддержка Киева стала острым вопросом в Конгрессе и на республиканских президентских праймеризах, новости о том, как Фоэр изображает Байдена и неуверенный старт Зеленского, могут подкрепить сообщения о беспокойстве Белого дома по поводу книги.Отмечается, что Фоэр не использует прямые цитаты и не ссылается на источники, сообщая о встрече Байдена и Зеленского 1 сентября. Но его издатель говорит, что книга базируется на «беспрецедентном доступе к узкому внутреннему кругу советников, окружавших Байдена в течение десятилетий».«Байден ожидал выражения благодарности за поддержку США, однако Зеленский «переполнил свои тезисы длинным списком требований». Главное из них: «Ему нужно вступить в НАТО». Байдену тогда было 78 лет. Зеленскому — 43. По словам Фоера, старший президент «пытался передать мудрость, которая могла бы сдержать пыл младшего». В частности, он отметил, что в то время не было достаточной поддержки для вступления Украины в НАТО”, – говорится в материале.