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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:35
_hunter написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
І навіть при добровільному - ви вже погоджуєтесь з системою, в яку йдете.
а если меня пакуют не добровольно, могу ли я не принимать систему в которую попал? не принимать присягу, командира, род войск, режим работы.
А вот это интересный вопрос
Вроде срока за "не дачу присяги нет"... Но могут "уклонение от мобилизации" натянуть...
потому что переход от рыночных отношений к феодальным случился слишком резко, не успели напринимать законов что человек виновен уже в пелёнках и если его до сих пор не посадили, это только вопрос времени.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:36
Xenon написав:
🇭🇺 Угорщина працює над переоцінкою свого членства в НАТО, - Орбан
Угорський прем'єр заявив, що його країна хоче мати можливість відмовитися, якщо НАТО розпочне бойові дії за межами своїх країн-членів.
"Наші юристи та офіцери наполегливо працюють, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь в діях НАТО за межами території НАТО", - сказав Віктор Орбан.
Він знову торгується за плюшки)) Наврят чи він сильно переживає за життя пари сотень своїх солдат
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Letusrock
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:37
Видео авторское или что то похожее на то что сам глазами видишь насёрфил?
Понятно теперь откуда у Боба и $-чика столько времени тут простыни ваять
Сталинградом и Курцкой дугой вообще там не пахнет
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барабашов
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:38
Xenon написав:
Хуйло прилетіло вночі, і от цей..
Щось готують?
❗️В Білорусь прилетів Янукович
О 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Віктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617).
Востаннє Янукович був в Білорусі у березні 2022 року.
неуявляю що можна придумати зараз, вже не березень 2022
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:39
Schmit
Мобілізація у нас - не припинялясь ні на секунду і тільки посилюється, та нам все одно постійно розповідають про некомплект в бригадах.
Можете трішки проаналізувати по мікро групі «форум фінанс»
Лише по тим, кого точно знаємо.
Скільки взяло участь (служили під час війни)
Скільки загинули
Скільки звільнилось , прийнявши участь
Скільки ось-ось звільниться (працює в цьому напрямку)
Тоді трішки дійде, чи все воно через неповоротні втрати , чи інші статті можуть навіть більшими бути.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:45
Letusrock написав: Xenon написав:
Хуйло прилетіло вночі, і от цей..
Щось готують?
❗️В Білорусь прилетів Янукович
О 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Віктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617).
Востаннє Янукович був в Білорусі у березні 2022 року.
неуявляю що можна придумати зараз, вже не березень 2022
на руснявом глобусе Янукович же Легитимный Президент на территории тех нескольких населенных пунктов Харьковской области (которых нет в конституции педерации). Подпишет какую-угодно Дорожную Карту создания ссср2.0 к 2030г. Опять официально попросит ОДКБ ввести войска
для защиты "народов"Украины от НАТО.
Покажут всем странам ГлобальногоЮга настоящего Президента (а не киевского "уголовника-узурпатора")
ГлобальныйЮг его поддержит и пригласит в Швейцарию с гарантиями неприкосновенности и полномочиями подписания "мирных соглашений"
Украина заявит "вы охренели?" - и будет об'явлена недоговороспособной большинством афро-азиато-латиносовских представителей, ПапойРимским, МАГАТЭ и Ассамблеей ООН и ООП
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 24 тра, 2024 13:58, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:53
Schmit написав:
Наші щодня викладають втрати ворога 1000-1500 (колись це були тільки вбиті, але після одного невдалого Зе інтерв'ю усі цифри перетворились у загальні втрати).
Ще до Зе значно менші ворожі втрати озвучив За. А ще до нього в зах. ЗМІ теж оперують скромнішими цифрами. А наші втрати по тим громадам, що знаю, 2 на 1000 жителів. Наприклад, ІФ понад 500 загиблих і 100 безвісти на 285 тис. офіційного населення.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:56
Ой+ написав: Schmit написав:
Наші щодня викладають втрати ворога 1000-1500 (колись це були тільки вбиті, але після одного невдалого Зе інтерв'ю усі цифри перетворились у загальні втрати).
Ще до Зе значно менші ворожі втрати озвучив За. А ще до нього в зах. ЗМІ теж оперують скромнішими цифрами. А наші втрати по тим громадам, що знаю, 2 на 1000 жителів. Наприклад, ІФ понад 500 загиблих і 100 безвісти на 285 тис. офіційного населення.
Тобто до 100к?
Ну я думав трішки більше, але так навіть краще.
Русняві дійсно більші. Не в 10, але в 3-5 можливо.
За рахунок непотрібних мʼясних штурмів.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:10
Hotab написав:
Тобто до 100к?
А ще, по моїх суб'єктивних оцінках, на 1 загнувшего в нас десь 7 поранених, з яких 3 важкі і ще 2 "по блату" вже не воюють...
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:16
Приліт Януковича в Мінськ, в той же день як туди прилетів путін, який зазвичай у себе приймає підданих
(про що говорити путіну з Януковичем про якого нічого не було чути 10 років?)
+ риторика кацапів останні тижні про нелегітимність Зеленського
все це не просто так
Востаннє редагувалось Xenon
в П'ят 24 тра, 2024 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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