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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 84118412841384148415>
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 14:16

  ЛАД написав:
  fler написав:
  Banderlog написав:Умови треба було виконувати мінських договорів. І на лінію зіткнення запросити війська оон.

Пан Banderlog, ви ознайомились з умовами мінських угод? Фахівці одностайно стверджують, що ці умови = капітуляція України. Вас влаштовує "рузьке мір" чи "новоросія"?

Спорное утверждение.
Ответный вопрос - Вас влаштовує багаторічна війна на території України і, відповідно, зруйновані міста і загалом Україна? І купа вбитих та поранених українців, як військових, так і цивільних? Перетворення значної частини населення на біженців?
Це добре?

Да как вам ТАКИЕ мысли в голову могли придти?!? - сейчас по новому закону 500 тысяч новых мобилизованных как придут! - да помощь союзников как приедет! - уже до конца года проклятого москаля др самых границ 91года допинаем!
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 14:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Да как вам ТАКИЕ мысли в голову могли придти?!? - сейчас по новому закону 500 тысяч новых мобилизованных как придут! - да помощь союзников как приедет! - уже до конца года проклятого москаля др самых границ 91года допинаем!
Забыли дописать - Ура Товарищи!! :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 14:19

  Игорь Алексеевич написав:
  Banderlog написав:що дасть Україні розвязка виборів в сша?
финансовая и военная помощь. без этого нам даже в будущем не удержать линию фронта. с саблями и топорами воевать уже не те времена. трамп не сторонник в выделении нам денег и оружия. на этом его основана программа в президенты.

Не спішіть відповідати.
Так як є, це війна надовго,
якщо трамп то нам припинять допомогу від сша.
Питання ще раз для чого нам ждати розвязки виборів? Якщо виграє трамп наші позиції на переговорах будуть гірші, якщо байден то такі самі, якщо не рахувати економічних і втрат і втрат в людському ресурсі.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 14:22

  Игорь Алексеевич написав:
  _hunter написав:Да как вам ТАКИЕ мысли в голову могли придти?!? - сейчас по новому закону 500 тысяч новых мобилизованных как придут! - да помощь союзников как приедет! - уже до конца года проклятого москаля др самых границ 91года допинаем!
Забыли дописать - Ура Товарищи!! :P

Да, мой косяк :)

Но если серьёзно: все это по несколько кругов уже переобсуждали - классический "чемодан без ручки" - и останавливаться опасно, но и перспективы продолжения - вообще не ясны...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 14:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Питання ще раз для чого нам ждати розвязки виборів?
Если в власти придёт трамп, то у нас возможно тоже состоятся выборы. Даже ЗЕ не будет против их, что бы вовремя выехать после проигрыша. А там уже возможно и пуйло и запад с америкой начнут более активно что то решать при новой власти в Украине без амбиций, что вернём все территории военным путём.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 29 тра, 2024 14:26, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 14:24

  Ой+ написав:Обговорювали звільнення Ірини і подальші можливі варіанти:
Апеляційний суд поновив Ірину Фаріон на посаді професорки Львівської політехніки https://zaxid.net/apelyatsiyniy_sud_pon ... i_n1585170

На жаль пошук швидше мертвий на форумі і цікаво хто краще спрогнозував, здається лапай саме так передбачав.

По-хорошему, она должна давно сидеть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 14:26

  Banderlog написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Banderlog написав:що дасть Україні розвязка виборів в сша?
финансовая и военная помощь. без этого нам даже в будущем не удержать линию фронта. с саблями и топорами воевать уже не те времена. трамп не сторонник в выделении нам денег и оружия. на этом его основана программа в президенты.

Не спішіть відповідати.
Так як є, це війна надовго,
якщо трамп то нам припинять допомогу від сша.
Питання ще раз для чого нам ждати розвязки виборів? Якщо виграє трамп наші позиції на переговорах будуть гірші, якщо байден то такі самі, якщо не рахувати економічних і втрат і втрат в людському ресурсі.

так бидон тоже не так, что бы деньгами заливает - я бы сказал позиции +- одинаковы: US от этой заварухи тоже устали :(
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 14:32

Росіяни почали випускати крилаті ракети з гелікоптерів: українців попередили про небезпеку

В РФ заявили, що навчилися випускати крилаті ракети Х59/69 з ударних гелікоптерів Ка-52 "Алігатор". Українців попередили про небезпеку. Стало відомо, куди можуть цілити та дістати окупанти.
Відповідні відео публікують Телеграм-канали в Росії. Воєнний аналітик Олег Жданов зазначив, що Х-59 і Х-69 фактично одна й та сама ракета, але Х-69 модернізована - збільшено дальність польоту. У Х-59 вона становить 300 км, а у нової – 400 км.

За словами Жданова, українці вже відчули на собі вплив цих ракет:

"Ракету можна почепити до будь-якого літака, було б бажання. Трипільська теплова електрична станція біля Києва була знищена саме ракетами Х-69. Раніше вони базувалися на літаках різних модифікацій — Су-34, Су-35, Міг-29. Зараз вони вирішили поставити їх на гелікоптери".

https://top.today.ua/rosiyany-pochaly-v ... nebezpeku/
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 14:34

  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:Инженеры и учёные, которые что-то исследуют, проектируют, изобретают, сейчас тоже точно не входят в число "найкращих"

Совок головного смозку не дає зрозуміти чому в розвинутих країнах вчені, університети заробляють гроші. Пояснюю совку - тому що бізнес платить їм гроші замовляючи ті дослідження які бізнесу потрібні, є і частка держави, але основа це БІЗНЕС !!! Може будете сміятись, але я, маленький, недобитий бізнесмен, платив людям на кафедрі фізики чи як там вона зветься (неофіційно звичайно) щоб дослідили роботу антен різних виробників на певних частотах щоб визначитись з найкращими.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
..........

Не берусь судить, что у вас "головного смозку", но можно поинтересоваться, сколько вы заплатили "людям на кафедрі фізики"? Сильно подозреваю, что за ту сумму на Западе с вами даже разговаривать не стали бы. :)
И ещё вопрос - ядерное оружие разрабатывали тоже "бізнес платив їм гроші"?
За лазеры тоже "бізнес платив"?
Да и вообще за разработку оружия. Да какой-то образец разрабатывают инженеры на фирме, но в конечном счёте принимает этот образец на вооружение и оплачивает производство не бизнес, а государство.
Не говорю ух о фундаментальных исследованиях, которые в конечном итоге приводят к изобретению принципиально новых видов оружия да и вообще товаров.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 14:42

Пакет на $1,25 млрд: Швеція дає України літак радіорозвідки.

Помощь хорошая, но думаю до окончания войны пусть он постоит в Польше или Болгарии. Иначе мы его потеряем моментально.
Игорь Алексеевич
 
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