Додано: Нед 22 чер, 2025 16:56

budivelnik написав: detroytred написав: Ти реалізацію цього свого єралашику на прикладі твого хоча б району, міста досі не зробив.

Мабуть років більше десяти тому тебе макав - покажи, як змінюєш навкруги себе.

А ти тільки про досягенння пари своїх колишніх продавців відчитався. І все.



І паличку чарівну , яка спонукає кожного отак зробити (або підійти до дзеркала), теж ніяк не родиш досі. Ти реалізацію цього свого єралашику на прикладі твого хоча б району, міста досі не зробив.Мабуть років більше десяти тому тебе макав - покажи, як змінюєш навкруги себе.А ти тільки про досягенння пари своїх колишніх продавців відчитався. І все.І паличку чарівну , яка спонукає кожного отак зробити (або підійти до дзеркала), теж ніяк не родиш досі. Хіба можна щось пояснити дятлу в якого дзьоб це найінтелектуальніша частина тіла?

Для тих хто НЕ дятел пояснюю

1 Вже те чого я досяг показує правильність алгоритму

Спочатку зроби сам... а тільки після того як зроби-радь комусь.

2 В майбутньому , країна буде складатись з таких як я ( в крайньому випадку ми туди йдемо)

то чи можна вважати що я на 1/40 000 000 цю країну вже змінив у правильному напрямку?

Адже навіть дятел не проти дочекатись того моменту щоб хтось створив умови по яким цей дятел дійде туди звідки я вже пішов

Тепер по суті. Хіба можна щось пояснити дятлу в якого дзьоб це найінтелектуальніша частина тіла?Для тих хто НЕ дятел пояснюю1 Вже те чого я досяг показує правильність алгоритму2 В майбутньому , країна буде складатись з таких як я ( в крайньому випадку ми туди йдемо)то чи можна вважати що я на 1/40 000 000 цю країну вже змінив у правильному напрямку?Адже навіть дятел не проти дочекатись того моменту щоб хтось створив умови по яким цей дятел дійде туди звідки я вже пішовТепер по суті.

Є економічні досягнення...

а є ДІЇ в екстремальній ситуації....

Сьогодні ЕКСТРЕМАЛЬНА ситуація, своєрідна пожежа.

Тому

я кажу - коли бачиш пожежу коло себе - не чекай пожежників - дій сам... бо згориш.

Саме на цьому і будуються мої пропозиції.

Не для того щоб похизуватись , а для того щоб пояснити

ми всі в одній лодці...

а тому

якщо воєнпенс-читач і не гребе веслами ... і таких ждунів 20%... то лодка буде рухатись на 20% повільніше ніж моглаб.

А її несе на скелі. і тільки дурні думають що очікування лоцмана чи капітана - замінить монотонну роботу веслами.



Тому

я в пятій точці бачив досягнення воєнпенса військового часу... але мене вкурвлює коли це чудо природи , саме стоїть на краю могили і пробує затягнути з собою побільше тих хто МОЖЕ виплисти.

Да по суті інше - ти знов прибріхуєш і на цьому будуєш.Проблема саме в тому і полягає, що на а-ля тобі (ну нехай найближчому твору колі) отой рух і закінчився. Вичерпався. Тому й нема від тебе доповіді про результат в районі, місті.Так само закінчився рух з добровольцями і ще будь чим. Вичерпується. Твоє - якщо я отак зробив, то інші потім теж.Тому кейнси і Ко вирішують продовження руху, розвитку в реаліях, а не твоїх єралашиках.Казати та співати ти можеш, що хоч.Мова про те, щоб інші теж робили.Твій спів, як я показав вище, має мізерний вплив.А тому у воєнпенса два близьких родича у війську, а в тебе - нуль. Швагро))Тому мені є кому допомагати, але і ще закидую донати на загал.Ти ж хитродупий мільйонер хоч, щоб в мене вся родина пішла, а ти зі своєї - нуль. Лише допомагати нам.Халяви не буде..Це інших твоя отака хитродупість влаштовує. Моїх рідних - ні. Кажуть: нехай запхає свою допомогу собі в ... і виставляє штики до війська. З родини.Тобто, як бачиш, ти знов будуєш на брехні.Бо ждуни - це ти і твоя Ко. Чекаєте, щоб інші за вас вигребли на човні з вами. А ви - лише допомагаєте))