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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

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#<1 ... 583584585586 Додано: Нед 22 чер, 2025 20:42 Hotab написав: Wirująświatła написав: flyman написав: тебе реально цікавить?

може запитай її, аненас тебе реально цікавить?може запитай її, аненас я триггерю вашу фантазию. жаль нет хотаба он бы нафантазировал целый фанфик. как эта девушка бросит свою свинью ради любимого вертолётчика. но почему то в жизни всегда наоборот. я триггерю вашу фантазию. жаль нет хотаба он бы нафантазировал целый фанфик. как эта девушка бросит свою свинью ради любимого вертолётчика. но почему то в жизни всегда наоборот.

В житті дуже по різному. Я розвалив (але відверто там не було що вже розвалювати) кілька сімей, взамін баришням не давши нової сімʼї..То знаю про що кажу.

Тут у когось проскочило, що ближче до 50 жінки вже не так цікавлять.

Ну щось в цьому є, але лише коли забиваєш на спорт. Якщо починаєш знову бігати, планки та інші речі, то розганяєш тестостерон, і лібідо посилюється.

А Флаймана секрет (бажання старого діда ненаситної 18-річної філіппінки) теж розкрили..





В житті дуже по різному. Я розвалив (але відверто там не було що вже розвалювати) кілька сімей, взамін баришням не давши нової сімʼї..То знаю про що кажу.Тут у когось проскочило, що ближче до 50 жінки вже не так цікавлять.Ну щось в цьому є, але лише коли забиваєш на спорт. Якщо починаєш знову бігати, планки та інші речі, то розганяєш тестостерон, і лібідо посилюється.А Флаймана секрет (бажання старого діда ненаситної 18-річної філіппінки) теж розкрили..



После кораблекрушения, на необитаемый остров выбросило несколько мужчин разного возраста.

Через год, на соседний островок после подобного кораблекрушения выбросило несколько женщин.

20-летний парень бросился в воду и поплыл вплавь.

30-летний начал делать плот.

40-летний сказал "Надо будут - сами приплывут"

50-летний "А чего вы все суетитесь? По моему и отсюда хорошо видно" После кораблекрушения, на необитаемый остров выбросило несколько мужчин разного возраста.Через год, на соседний островок после подобного кораблекрушения выбросило несколько женщин.20-летний парень бросился в воду и поплыл вплавь.30-летний начал делать плот.40-летний сказал "Надо будут - сами приплывут"50-летний "А чего вы все суетитесь? По моему и отсюда хорошо видно" rjkz

Повідомлень: 17545 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8623 раз. Подякували: 5432 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 23:43 rjkz



50-летний "А чего вы все суетитесь? По моему и отсюда хорошо видно"





А один дуже економний взагалі сказав «почекаю поки мимо пропливе труп філіпінки, і безкоштовно матиму секс». А один дуже економний взагалі сказав «почекаю поки мимо пропливе труп філіпінки, і безкоштовно матиму секс». Hotab Повідомлень: 15497 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2417 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 чер, 2025 00:54

попасть в технологический сектор без опыта стало практически невозможно: из 5641 открытой позиции лишь 88 (около 1,5%) ориентированы на кандидатов без стажа работы.

...... Ранее технологические гиганты активно набирали новичков и обучали их в процессе работы, но теперь они все чаще внедряют инструменты искусственного интеллекта, способные заменить задачи, которые когда-то выполняли стажеры и младшие сотрудники.

...... Положение усложняется и для специалистов с опытом работы от одного до трех лет: на их долю приходится около 500 вакансий при 1400 претендентах.

...... Большинство текущих вакансий связаны с инженерией — разработкой и проектированием (56%) и информационными технологиями (15%). На маркетинг, продажи, управление проектами и HR вместе приходится менее 15% рынка.

...... По словам экспертов, ситуацию усугубляют и технологические изменения: современные инструменты на базе ИИ позволяют компаниям создавать базовые продукты без привлечения команд из начинающих разработчиков, снижая тем самым спрос на них. В итоге компании все чаще рассматривают найм младших специалистов не как инвестицию в будущее, а как излишние расходы. https://mignews.com/news/lifestyle/v-izrailskoj-it-otrasli-pochti-ne-ostalos-vakansij-dlya-novichkov.html Процесс пошёл? ЛАД 2 Повідомлень: 34879 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4853 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 чер, 2025 01:54 Искусственный интеллект становится неотъемлемым помощником миллионов студентов по всему миру. Но новое исследование Массачусетского технологического института (MIT) заставило экспертов всерьез задуматься о последствиях такой помощи для обучения и развития мышления.

Ученые провели эксперимент с участием 54 студентов, которым предлагалось писать эссе в течение нескольких месяцев. Студентов разделили на три группы: первая использовала ChatGPT, вторая — поисковик Google, третья писала тексты без внешней помощи. При этом у всех участников фиксировали активность мозга с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

ChatGPT, зафиксировано ухудшение памяти, снижение мозговой активности и слабая вовлеченность по сравнению с двумя другими группами. Последняя группа показала наилучшие результаты по всем параметрам: оригинальность текста, когнитивное напряжение и степень вовлеченности. ...

....... Ученые подчеркивают: использование ИИ снижает склонность студентов критически оценивать информацию и развивает "эффект эхо-камеры", когда пользователь чаще принимает на веру ответы машины, не подвергая их сомнению. Это приводит к снижению самостоятельного мышления, критического анализа и способности к запоминанию.

...... Интересно, что даже если студент из группы ChatGPT пытался затем написать текст самостоятельно, его мозговая активность оставалась ниже по сравнению с теми, кто изначально полагался только на собственные силы. https://mignews.com/news/lifestyle/issledovanie-ispolzovanie-ii-snizhaet-kognitivnye-funkcii.html ЛАД 2 Повідомлень: 34879 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4853 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 583584585586 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4536

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34