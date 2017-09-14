Да тут stm з трусів вистрибувала, кидаючись на форумчан за цього Назарія. Я з цих сторін про нього почув. А шкандаль наче ж тільки потім стався.
Детройт, по цьому шкандалю більш випригують з трусів люди які не донатили цій людині з СМА. На поточний час він найстарша людина з цією хворобою, яка мені відома, хвороба смертельна без ліків. Він шахрайські надав 1 раз ліки дитині з СМА, 1 раз задонатив на ЗСУ. Я дивлюся не на язиком триндіти, а щось робити. Сказати що він взагалі шахрай, це ні. Він з часом став, замість флагмана, що люди в Україні де охорона здоров'я для смертельно хворих людей прямо скажемо фігова, символом що можливо все, шахраєм на своїй хворобі. Ви ж теж зробили вибір ніх не робити і багато триндіти, чому йому такий самий невірний вибір не зробити але отримумати більше грошей?
Цей ваш опус якимось чином спростовує озвучене мною? Ні. То до чого оця ваша рефлексія і чергові побрехеньки в мій бік?
Ви б краще вибачились перед отими форумчанами, яким свої претензії та закиди лили пафосно. Або тихенько обтекли собі.
Дніпропетровські метросексуали кажуть, що якщо у турецького ганьбіта відшукати на затилку складки, плюнути туди і між першою і третьою складкою провести пальцем , то по підборіддю Барабашова потече слина.
Shaman, вы хорошо умеете манипулировать (не обижайтесь, я сейчас не в упрёк). Вы недавно напоминали мне о нашей дискуссии об успехах нашего с/х по сравнению с УССР. Одна из наших успешных отраслей в с/х это птицеводство. Действительно успешных. Во всяком случае давно забыли о "ножках Буша" и курятины реально много. Но вот сейчас резко выросли цены. Читаю объяснение:
"До росту собівартості виробництва продукції птахівництва призвело, перш за все, здорожчання зернових і продуктів переробки олійних культур протягом року на 30-50%", – зазначив Карпенко.
Ситуацію ускладнив і дефіцит племінної продукції через пташиний грип у країнах ЄС, через що вартість інкубаційних яєць і добового молодняку зросла на 20-40%.
"Через спалахи пташиного грипу в ЄС, було знищено багато племінних стад, що призвело до дефіциту племінної продукції, яку Україна на 100% імпортує. Відповідно протягом березня-квітня ціни на інкубаційні яйця і добовий молодняк зросли на 20-40%, що не могло не позначитись на собівартості продукції", – додав фахівець. ........... Серед інших причин Карпенко назвав дефіцит робочої сили, підвищення військового збору до 5% та інфляційний тиск. Попри подорожчання, м’ясо птиці все ще залишається найдешевшим видом м’яса в Україні.
detroytred написав:То до чого оця ваша рефлексія і чергові побрехеньки в мій бік?
Ви і jump - баласт, це не змінить шахрайства. Всі адекватні відписались від Назарія і перебросили ту суму на інші збори. Він наразі може розраховувати лише на те, що зібрав і якщо кошти не заблокують. Хвороба його за мінімум 800тис грн на місяць при незмінному курсі валюти нікуди не дінеться. Ви геройськи нічого не робили, не збираєтесь і всі хто донатять/працюють податками на вашу пенсію мають обтікати. Як добре, що я помиляюсь але буду жити більше насичене і краще життя ніж ви Як добре що окрім вас і jump існують люди які можуть збирати кошти на невиліковно хворих. Не розтікати як їм повинна держава, а щось дійсно робити.