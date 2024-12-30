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Київ увійшов до ТОП-10 міст світу з найвищим потенціалом...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 чер, 2025 15:07
Пропонуємо до обговорення:
Київ потрапив до рейтингу «висхідних зірок» завдяки стрімкому розвитку технологічної сфери — у столиці знаходиться понад 1000 технокомпаній. Варто зауважити, що українська столиця — єдине європейську місто, яке увійшло до першої десятки рейтингу.
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