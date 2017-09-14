Додано: Сер 02 лип, 2025 17:25

detroytred написав: По мінімуму від наших управлінців - це коли ні перша, ні друга модель. По мінімуму від наших управлінців - це коли ні перша, ні друга модель.

Ти хоч колись враховував інтереси інших?Ти хоч колись пробував визначити затрати які треба понести щоб переконати впертого в тому що він не правий(навіть у випадку коли він не правий) ?Так отяк тільки навчишся в рівняння вносити і цей параметр- тоді відразу й зрозумієш чому практика відрізняється від теорії .Простий приклад для тебеЯ бачу проблему(наприклад в тому що людина яка в мене працює цю проблему бачить по своєму)Як думаєш-як я вирішую цю проблему? Заставляю? Переконую? Мотивую?Насправді ні, найкращим варіантом вирішення проблеми це зробити так щоб її наявність не впливала на кінцевий результат( або мінімізувати її вплив на кінцевий результат)Тобто проблему в лоб-я не вирішуюя шукаю як її обійти.Саме тому ти ніколи не побачиш мене в шкірянці і з маузером.Я проблему населення- бачуЧому вана існує - розуміюАле вирішувати проблеми інших за свій рахунок-я не збираюсьІ навязувати своє бачення витрачаючи свій час/нерви -також не буду.Саме тому мені й вдалось досягнути того що досягнув, бо ринок настільки пустий, що ніш в ньому -хоч греблю гати...Але кожна з цих ніш потребує напруження СВОЇХ сил і розуму з капіталом.То якщо оточуючі мене не хочуть напружуватись- то чому ти вирішив що я буду напружуватись?Але ж можновладці це ті самі оточуючі мене.З 15000 депутатів - 10 000 точно бідніші від менеЗ 200 000 чиновників - 150 000 точно бідніші від мене...Тобто виходитьДля того щоб вони працювали краще я повинен напружуватись? А мені це навіщо?Я краще напружусь і чогось досягну і тоді ті хто навколо нехай задумуються-ВОНИ хочуть напрягатись чи їх і так все влаштовує.Зрозумів?В мене немає ні бажання ні сил ПРАЦЮВАТИ переконуючи ТЕБЕ діяти правильнішеМені легше коли дурні залишаються дурнями- тоді я з меншими затратами захоплю більшу частку ринку...