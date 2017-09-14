Успіх написав:Більше того, якщо всі ці 2-3тис одночасно запустить по одному якомусь місті? А якщо ще так повторить 5раз - що з того міста буде? Точніше - що з нього залишиться???!
Ви усім базарєм почали сплачувати податки, чи ти відкрив збір коштів на Patriot для Львова?
Навіщо кошти..Причому тут кошти 😀 перші 5 років всім базаром на Сихові треба проблему обговорити ))
Звісно за проблему тре побалакати, бо можливо на Шуварі, або Привокзальному не в курсі. Ви, пан, за торгове місце сьогодні сплачували? Ось ще на Петріот з сьогоднішнього дня потрібно доплатить. Звісно налом, потім у Мар`яна обміняємо, до циган передамо, а вони зі своїми у Румунії добазаряться, зуб дають.
"Про погрози Трампа в мій бік в його особистій мережі Truth, які він заборонив працювати в нашій країні. Якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають настільки нервову реакцію у цілого достатньо грізного президента США, значить, Росія у всьому права і продовжить іти своєю дорогою", - йдеться в новому дописі Медведєва.