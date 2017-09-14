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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14354143551435614357>
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 18:23

  Bobua написав:_hunter


Уелс збувається прямо на очах. 😳🙀😱

Морлоки під землею роблять графени і лазери.
А вгорі елої -- цінна шкурка й білок...

не совсем... Разве что окопы считать.
Прошло три года - партнерка с Данией по производству. В Дании.
Своего - как не было, так и нет :(
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 18:25

pesikot
Питання в іншому.
Що в тебе сталося?
Розривається шаблон, який ти стільки років чіпляв на нього.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 18:32

  detroytred написав:
  ЛАД написав:В реальной жизни и то, и другое определяется и устанавливается государством. Если общество не устраивают установления государства, то возможен майдан или революция. У отдельного человека есть возможность "свалить" и выбрать себе другое государство. Это нелегко и требует значительных усилий, но уж тут ничего не поделаешь. Лёгкую жизнь никто не обещал. Разве что верующие "в царствии Христовом" или коммунисты при коммунизме.

Не згоден.
Стосовно реалій та окремої людини.

Якщо держава в реаліях поступає так, як їй схочеться, а не як зобов'язана згідно Конституції та Законів, то й не дивно, що окрема людина має право робити так само.

До речі, так само Андрій може заявити Вам у відповідь: не подобається вам, що в нього є така можливість, то боріться, щоб не було такого; вимагайте від держави; не влаштовує Вас таке, то їдьте в іншу державу.

По суті ви дзеркалите один одного.
Претензією стулити пельку.

Я же говорю, вы слишком увлеклись "теорией относительности", жотя в реальной жизни всё гораздо проще.
Последний абзац вообще в стиле любимого вами будивельника.
Для разрядки старый анекдот.
Сидят 2 человека в тюрьме.
Один другого спрашивает:
- Петро, ты можешь мне объяснить теорию относительности? Никак не могу понять.
- Так это совсем просто. Смотри, ты лежишь?
- Да.
А я хожу по камере. Верно?
- Да.
- Ну вот. Но при этом оба мы сидим.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 18:35

  _hunter написав:
  Bobua написав:_hunter


Уелс збувається прямо на очах. 😳🙀😱

Морлоки під землею роблять графени і лазери.
А вгорі елої -- цінна шкурка й білок...

не совсем... Разве что окопы считать.
Прошло три года - партнерка с Данией по производству. В Дании.
Своего - как не было, так и нет :(

Але в Данії тепер гендерна мілітарна рівність, без мімішних та мужланських ролей
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 18:48

  ЛАД написав:Я же говорю, вы слишком увлеклись "теорией относительности", хотя в реальной жизни всё гораздо проще.

Тому що правда-справедливість апріорі відносні.
Тобто без цього ніяк не обійтися.

Простіше в реальному житті лише з причини, що правий той, хто продавить свою. Правду-справедливість.

Саме цим ви і займаєтесь. Намагаєтеся продавити.

Різниця між Вами та Андрієм лише в одному: Ви нападаєте (зі своєю правдою), він захищається (захищає свою).
Звісно в реальному житті це вирішилося б простіше і скоріше))

За великим рахунком тому і боротьба за владу...
Щоб отримати в руки інструмент - державу.
І прочавити свою правду.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 18:50

  flyman написав:
  _hunter написав:
  Bobua написав:_hunter


Уелс збувається прямо на очах. 😳🙀😱

Морлоки під землею роблять графени і лазери.
А вгорі елої -- цінна шкурка й білок...

не совсем... Разве что окопы считать.
Прошло три года - партнерка с Данией по производству. В Дании.
Своего - как не было, так и нет :(

Але в Данії тепер гендерна мілітарна рівність, без мімішних та мужланських ролей

И что - они Нацию восстанавливать не планируют? 🤔
Но так-то это обратный процесс - деполяризация...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 18:55

  _hunter написав:И что - они Нацию восстанавливать не планируют? 🤔
Но так-то это обратный процесс - деполяризация...

Вікінгів, чи яку саме?
Остнній раз вони екзистиційно героїчно оборонялись у 2СВ 6 годин до останнього копендупена і понесли непоправні втрати кількох незламних берсерків.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 06 лип, 2025 19:05, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 19:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я же говорю, вы слишком увлеклись "теорией относительности", жотя в реальной жизни всё гораздо проще.
Він як диванний теоретик так і не може зрозуміти навіть ларьочного практика....
Ще раз
Є теорія... яка без експериментального підтвердження є просто мазаниною на папері(навіть якщо ця мазанина розглядалась нобелівським комітетом)
Є практика(експеримент) який може
Або підтвердити ПРАВИЛЬНІСТЬ теорії
Або показати що теорія це набір слів...
Тому
В теорії все виглядає гарно
А на практиці?
1991 рік - Україна отримала незалежність
90% населення цієї країни є совками по визначенню( жили при совку, виховувались совками жившими при совку), вважають НАТО ворожою організацію а капіталізм- теорією з якою треба боротись насмерть...
Що можуть в такому суспільстві зробити можновладці? ( які на хвилинку тільки тому й відділились від срср що в педерації програли комуністи , а тому наші збирались просто зберегти комунізм на території України як суспільний стрій)
Але
Развідділились треба йти в капіталізм...
Рушили... а тут виявляється що Схід України ПРОТИ
Тягнути його можна, але міцність канату йкий утримує Україну цілісною Державою - має певні межі.
От так і прийшов час компромісів....
Кравчук, кучма - це повний компроміс
Ющенко спробував прискорити рух в Європу, канат натягнувся... і висмикнув на поверхню Бандюковича
Бандюкович будучи залежним від педерації спробував повернути Україну в Педерацію... чим спровокував ПЕРШЕ збройне протистояння всередині України...
Змінивший його Порошенко - вже отримав відкушений Крим ( і щоб залишити свободу маневру підтримав Кримських татар заявивши що це вони ТИТУЛЬНА нація Криму)
Зеленський це знову противага Порошенку щоб отримати голоси населення яке проти війни(населення ЗАВЖДИ ПОВИННО БУТИ ПРОТИ ВІЙНИ)
От так і вийшло
Всі знають що таке ДОБРЕ
але НІХТО не може створити РЕАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ по досягненню цього добре.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 19:08

  ЛАД написав:Вы, как и ещё некоторые здесь, претендуете на Нобелевку?

Можливо я тільки претендую, а ви вже тричі лауреат.
А приводил я ссылку на ту статью, не для того, чтобы показать особую "звериность" эфиопов и/или эритрейцев, а чтобы показать, что любая война это зверство. Независимо от вюющих наций. Просто "цивилизованные" народы делают всё это более "культурно".
А так совершенно не важно, кто это делает - эфиопы/эритрейцы или русские/буряты, или ещё кто. Преступление остаётся преступлением независимо от национальности преступника и жертвы.
Разница между абзацем, процитированном вами, и моей цитатой только в том, что в процитированной мной статье приводятся доказательства, вплоть до рентгеновских снимков и фотографий. Этим надо заниматься.

Тобто, авидокажітє та іхтамнєт?
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:За великим рахунком тому і боротьба за владу...
Щоб отримати в руки інструмент - державу.
І прочавити свою правду.
Якесь дивне визначення необхідності боротьби за владу.
Якщо б це сказав патологічний маньяк - я б не здивувався....
Напевно двадцятирічна боротьба за зірочки на пагонах- перетворює нормальних в трошки( або й сильно) придурковатих з викривленою психікою, особливо якщо ця боротьба так і залишилась безуспішною
Насправді НОРМАЛЬНЕ значення боротьби за владу - це
ПОКРАЩЕННЯ свого життя і життя оточуючих.
Можемо прикинути (спрощено) типажі тих хто йде у владу
Перший-я вже описав - люди з психічними відхиленнями такі собі маняки/психопати -мазохісти ( якскравий приклад сталін чи гітлер), цим головне всіх під свою теорію підвести
Другий - авантюристи , любителі екстріму - з цих добре виходять корупціонери , бо фаховості малувато , а амбіцій забагато..., цим по барабану теорії в них свої таракани в голові
Третій(найменш чисельний у вищих ешелонах , але часто/густо розповсюджений в сіль- і рай-радах) - люди які РЕАЛЬНО ХОЧУТЬ щось змінити, цим головне ПОЯСНИТИ правильність СВОГО баченні і дати можливість тим хто їх бачення підтримує - вийти нагору...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 06 лип, 2025 19:32, всього редагувалось 1 раз.
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