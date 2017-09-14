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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1452914530145311453214533>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:15

  BeneFuckTor написав:
  Успіх написав:все одно вони зробили по своєму


Не зробили, бо фопи є до сих пір, трішки змінили, так.

А що - мали, взагалі, знищити ФОПів?
І так, касові апарати/РРО "внедрили", майже, всюди.
Вже і на базарах("блошиних ринках") трохи мають РРО, але ще далеко не всі :lol: - мабуть, до першої перевірки :lol:

Не знаю, як там на рахунок "прихідних документів"? Бо саме в них була більша проблема(де їх взяти, коли в торгашів вагон товару куплений ще 3-5-10років тому?) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:15

  andrijk777 написав:Єрамак = Зеленський.
Не розумію чому люди розділяють Єрамка і Зеленського?

Керівник ОПУ, його заступники призначаються на посади на строк повноважень Президента України і звільняються з посад Президентом України.


Єрамак - це 100% людина Зе, тому уся відповідальність тільки на Зе.


В середині липня Національне антикорупційне бюро провело обшуки за місцем проживання ексзаступника голови ОП, який був куратором Офісу президента Зеленського над всією економікою країни, Ростислава Шурми у передмісті німецького Мюнхена.
Зазначається, що це відбулося майже одразу після того, як вщух скандал довкола найбільш високопосадового члена Кабінету міністрів, якого НАБУ і САП "запідозрили" в корупції, – Олексія Чернишова.

Обшуки у Шурми стали однією з останніх краплин для президента, який через тиждень після цього публічно звинуватив НАБУ і САП у "неефективності" і підписав закон про суттєве обмеження незалежності цих органів. 8)

"Офіс президента турбує, що до слідчих дій у будинку Шурми залучені правоохоронці Німеччини, які, як відомо, не погоджуються на такі заходи без ретельної перевірки всіх належних законних підстав. А з огляду на те, що фігуранти перебувають за кордоном, справа набуває міжнародного масштабу. І якщо українських детективів і прокурорів можна дискредитувати або взяти під контроль за допомогою парламенту та генерального прокурора, то німецьких – ні" 8)
https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/25/7523363/

Офіс президента міг розробити план санкцій проти Томаша Фіали — директора інвесткомпанії Dragon Capital, яка контролює низку українських ЗМІ, включно з "Українською правдою" і Радіо НВ. Про це повідомили газеті The Times джерела в європейських дипломатичних колах.

"Переговори про можливе введення санкцій проти Dragon Capital зараз тривають за закритими дверима. Ця проблема на першому плані", — заявив дипломат із посольства країни "Великої сімки" в Києві.

Сам Фіала каже, що уряд часів президента Володимира Зеленського роками негативно реагував на критичні публікації "УП", включно з нещодавнім скандалом з ексміністром національної єдності України Олексієм Чернишовим.
https://focus.ua/uk/politics/716173-san ... -bankovoji

диктатор недороблений :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:33

jump
щас вийдуть зекради, і почнуть:

неЄфектівні, лоШь, прАвокация, пАтужна, раІський вПліВ
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:49

Хід конем©))

  detroytred написав:Так саме про це й мова:

"Вы простите, ради Бога, но Вы реально столь НАИВНЫ после 3 лет моих лекций, что способны допустить, что:

а) инициаторы не знали о реакции?
б) не просчитали ходы?
в) закон можно написать, утвердить и подать за 1 день?
г) 3 года никто не выходил против ТЦК и за права и свободы, но вдруг организованно за 1 день со стандартными картонкамЭ... в 16-20 лет пошли требовать НА и Бу и СаБ...
д) ни ментов ни автозаков ни ТЦК...
е) файеры по расписанию...

Вы смешные?
Про "верните мою ладью" смотрели?" (С)
+++100500!!!👍
Отож!


А тим часом, якісь люди БЕЗ форми пристають до людей>>>
Перших 5хв...

Але добре, що це все фейки!))
Що це все не в нас, а на Марсі!))
Просто так співпало, що на Марсі є теж Одеса :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 14:13

Страшно, навіть, оглянутись! Всі навколо... агенти?))

Агент кремля? :lol: :mrgreen:

А це, мабуть, агентка кремля? :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 14:27

  jump написав:диктатор недороблений :lol:

Зеленського не можна вважати диктатором що б там не говорили. А диктаторські замашки були в усіх президентів(можливо окрім Ющенка).

А чому це "недороблений"? Зумів обдурити 73%, зупинив агресію значносильнішого сусіда, зумів продовжити своє правління далі, кінця-краю його президентства(достатньо законного) не видно. Цілком дороблений по-моєму. :D :D :D

Як мінімум цілком успішний починаючий диктатор.

Слово "недороблений" замініть словом "починаючий" і буде істина у ваших словах. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Це Україна "угнєтала" Донбасс електрикою, водою та каналізацією

Прийшла Расєя і асвабаділа Донбасс від всього цього ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 14:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

с такими врагами россиянам и друзья не нужны....(c)

Кто "прокачал" РФ деньгами, покупая у нее нефть, газ, уголь?

Если взять период с 01.01.2023 по июль 2025, то есть за 2,5 года, получим:

1. Китай - 230 млрд дол.

2. Индия - 170 млрд дол.

3. Турция - 90 млрд дол.

4. ЕС - 75 млрд дол.

Суммарно эти страны заплатили РФ более 550 млрд дол.

В год на армию и ВПК Россия тратит 150 млрд дол.

То есть, данная четверка оплатила РФ три года войны за 2,5 года поставок энергоресурсов.

Конечно, тут речь идет о валовой выручке, а не о прибыли и есть фактор затрат на добычу.

Но в рамках стабильности платежного баланса и рубля, можно рассматривать именно кэш-фло по экспорту.

При этом, Турция и подавляющая часть стран ЕС - члены НАТО.

Китай так и вовсе, судя по прогнозам наших экспертов, чуть ли не завтра нападет на РФ и захватит Сибирь.

Но с такими врагами россиянам и друзья не нужны....
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 15:12

  fox767676 написав:
Кто "прокачал" РФ деньгами, покупая у нее нефть, газ, уголь?

Если взять период с 01.01.2023 по июль 2025, то есть за 2,5 года, получим:

1. Китай - 230 млрд дол.

2. Индия - 170 млрд дол.

3. Турция - 90 млрд дол.

4. ЕС - 75 млрд дол.

Суммарно эти страны заплатили РФ более 550 млрд дол.

В год на армию и ВПК Россия тратит 150 млрд дол.

То есть, данная четверка оплатила РФ три года войны за 2,5 года поставок энергоресурсов.

Конечно, тут речь идет о валовой выручке, а не о прибыли и есть фактор затрат на добычу.

Но в рамках стабильности платежного баланса и рубля, можно рассматривать именно кэш-фло по экспорту.

При этом, Турция и подавляющая часть стран ЕС - члены НАТО.

Китай так и вовсе, судя по прогнозам наших экспертов, чуть ли не завтра нападет на РФ и захватит Сибирь.

Но с такими врагами россиянам и друзья не нужны....

І що?
Це відомий факт(для людей які хоч на 10% в темі).
Цей факт був відомий з перших днів війни. Цей факт сильно не зміниться в майбутньому.

Насправді ці питання потрібно задавати турбопатріотам які тут кричать вже 3,5 років що РФ скоро загнеться, ще в РФ загинається економіка і т.д.
Очевидно що "просто так" Китай Індія і Турція не припинять купляти енергоресурси, відповідно гроші в РФ будуть завжди. А ось Україна отримує все менше і менше.
Як тупбопатріоти збираються вигравати цю війну, я хз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 15:16

  fox767676 написав:с такими врагами россиянам и друзья не нужны....(c)

Кто "прокачал" РФ деньгами, покупая у нее нефть, газ, уголь?

Если взять период с 01.01.2023 по июль 2025, то есть за 2,5 года, получим:

1. Китай - 230 млрд дол.

2. Индия - 170 млрд дол.

3. Турция - 90 млрд дол.

4. ЕС - 75 млрд дол.

Суммарно эти страны заплатили РФ более 550 млрд дол.

В год на армию и ВПК Россия тратит 150 млрд дол.

То есть, данная четверка оплатила РФ три года войны за 2,5 года поставок энергоресурсов.

Конечно, тут речь идет о валовой выручке, а не о прибыли и есть фактор затрат на добычу.

Но в рамках стабильности платежного баланса и рубля, можно рассматривать именно кэш-фло по экспорту.

При этом, Турция и подавляющая часть стран ЕС - члены НАТО.

Китай так и вовсе, судя по прогнозам наших экспертов, чуть ли не завтра нападет на РФ и захватит Сибирь.

Но с такими врагами россиянам и друзья не нужны....

"дєньгі у РФ кончяцца за 2-3 нєдєлі"
flyman
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