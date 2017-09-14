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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14568145691457014571
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 04:58

ЛАД
но данном случае вполне понятно, о чём он говорил.


Можливо. Я не особливо читаю діалоги , коли в них парна дискусія затягується на кілька сторінок.
Тим більше нема сенсу читати Хантера (і ви в цьому не один раз переконались) , бо там суть завжди зводиться до чіпляння до слів, Флуд і тролінг, ідея з якої почалось забувається вже через 3 повідомлення.
Щодо населення.. Ще з періоду Ковід , коли рахували відсотки хворих (померлих) до загального населення, я сказав , що все це чухня, ми не маємо точності обрахунку кількості свого населення навіть +/-50%.
З тих пір ситуація ще погіршилася: ніхто не знає, хто залишився на окупованих , хто в контрольованих, хто у кацапів (вони звісно з нами не діляться) , оті які в польщах / Німеччинах, то з якої частини України: окупованої в 14-15 роках, в 22 році , чи то взагалі з ніколи не окупованих?
З такою кількістю припущень результат треба відправляти в смітник ще до початку обрахунку.
Що можна аналізувати з певною точністю? Скільки безповоротних жертв (я б до них відніс і тих, хто отримав інвалідність в результаті бойових дій). Десь 150-200 тисяч. Скільки з інвалідністю? Я думаю ще стільки ж. Тобто втрачено назавжди, або ті хто ніколи не стане до війська через здоровʼя та смерть , це менше 0.5 млн. Чи принципово тоді, їх треба віднімати від 16 млн чоловічого мобілізаційного ресурсу, чи від 10?
Хіба в цьому випадку першочергова проблема це саме бойові втрати, чи все ж липові непридатності, безпідставне бронювання, невміння працювати з реєстрами , по яким можна обілетити умовних Ям і Віталіків (чому згадано для прикладу саме них.. бо жодної користі державі від них.. нема офіційної роботи, нема податків, ) , після чого подати в розшук, після чого відправити в розшук Смарта, після чого зупинити його на першому стацпосту , де спрацює камера на розшук авто. Невміння економічно нагнути тих, хто в розшуку, але і далі використовує банківські продукти, автомобілі і тд . І не було б ніякої бусифікації.
Паралельно давно настав час ввести декларування (з перевіркою) доходів рядових патрульних поліцаїв , хто працює на вулиці. Ті хто в розшуку ТЦК, часто носять на кишені 10-15 т грн і після затримання сують їх в руку полісмену, щоб той не кликав ТЦК. Я маю на увазі на дорозі, після незначних порушень ПДД.
Але цього нема. А є те що є. А з цим «істощіть врага» буде непросто .
Hotab
 
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  #<1 ... 14568145691457014571
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