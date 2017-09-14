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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14598145991460014601>
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 09:17

  pesikot написав:Росія масовано атакувала Київ: ракета зруйнувала під'їзд багатоповерхівки – відео, фото
Найбільше наслідків фіксується у Святошинському районі, де було влучання в під'їзд, і в Солом'янському районі столиці

пво схоже вже і київ не може прикрити? Не треба було владі з трампом сваритись...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 09:21

  flyman написав:Знайди щось позитивне.
Ось, напр., Елла внушає оптимізм.

Дякую, flyman! Неочікувано приємно здивував.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 09:42

  flyman написав:
  fler написав:Ось, напр., Елла внушає оптимізм.

Це оптимізм з розряду "ще не вмерла...", а не з "розквітне..."

А ось це з серії сподівань на розквіт:
"Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко – про відповідальність, моду та те, чи змінює влада людей"
https://vogue.ua/article/leaders/yuliya ... 60205.html
Від Матриці...

Щось обидва (вона і Залужний) згадують Тімоті Снайдера...
Мабуть одна школа(( підготовки.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 31 лип, 2025 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 09:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:пво схоже вже і київ не може прикрити? Не треба було владі з трампом сваритись...
ПВО не може закрити стіною 100% території не те що Києва, а й підозрюю що все що більше 10км2 зі 100% гарантією не перекриє ніяке ПВО.
Тому треба дивитись не скільки вдарили а які втрати...
Станом на зараз - Двоє загиблих, кілька десятків поранених і машини , підїзд будинку...
Як на мене- то ПВО якраз відпрацювало.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 09:58

  flyman написав:нагадує розмову з ЛАДом

Супер!

Але супер-пупер батли були б, якщо сходились Стерненко-Аристович, Притула-Соскін, Портніков-Чаплига і т.д.

Ото було б шоу.. Битв гігантів думки батьків української демократії.
А так понабирали собі паству і спочивають у спокої.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 10:04

  flyman написав:Молодим філіпінкам, не думаю, що пані флер складе конкуренцію,

З якого переляку я повинна конкурувати з молодими філіпінками? :shock:
flyman, схаменися)))
  flyman написав: притримайте компліменти для хотаба

Хотаба рада вітати в наших краях.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 10:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Хотаба рада вітати в наших краях.


А мене будете раді вітати? Бо я теж планую на південь.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 10:39

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:пво схоже вже і київ не може прикрити? Не треба було владі з трампом сваритись...
ПВО не може закрити стіною 100% території не те що Києва, а й підозрюю що все що більше 10км2 зі 100% гарантією не перекриє ніяке ПВО.
Тому треба дивитись не скільки вдарили а які втрати...
Станом на зараз - Двоє загиблих, кілька десятків поранених і машини , підїзд будинку...
Як на мене- то ПВО якраз відпрацювало.



Як на мене то кіьлкість загиблих замовчують щоб меньше панікували. Чотири людини на зруйнований під'їзд, дійсно?
Коли був приліт в Доборпілля то влада замовчує реальну ситуацію. Мій Воїн якраз там в той час був, казав що тіла та відірвані руки-ноги лежали по всій площі.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 11:05

  detroytred написав:
  flyman написав:нагадує розмову з ЛАДом

Супер!

Але супер-пупер батли були б, якщо сходились Стерненко-Аристович, Притула-Соскін, Портніков-Чаплига і т.д.

Ото було б шоу.. Битв гігантів думки батьків української демократії.
А так понабирали собі паству і спочивають у спокої.

Це було шоу супертяжкі бійці ММА проти старшокласників. Хіба Портніков з 1м юнацьким розрядом проти МСМК.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 11:15

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:пво схоже вже і київ не може прикрити? Не треба було владі з трампом сваритись...
ПВО не може закрити стіною 100% території не те що Києва, а й підозрюю що все що більше 10км2 зі 100% гарантією не перекриє ніяке ПВО.
Тому треба дивитись не скільки вдарили а які втрати...
Станом на зараз - Двоє загиблих, кілька десятків поранених і машини , підїзд будинку...
Як на мене- то ПВО якраз відпрацювало.
не погоджусь, київ з літа 22 одбивався. Які втрати Вам ніхто не скаже. Для прикладу удари по херсону вже в змі не освітлюються. А на рахунок ракет такі втрати це малоймовірно. Помните було повідомлення що загинув комбриг 110 бригади? Там не тільки він тоді ...
Banderlog
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