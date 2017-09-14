В Hotab поважна причина. Він в березні 2022 перебував в Румунії, бо під Києвом стріляли.
Понимаю вас, но жаль.
Интересно было бы прочитать ваше мнение.
Может, получится хотя бы конспективно?
Не знаю.
Когда я служил, дронов ещё и в проекте не было.
Но вы, похоже, читать разучились окончательно.
Там было:
В связи с этим и мои слова.
Розведення військ це не поступки.
А щодо "рускій язик, нато, весь набор..." не зрозумів. Зеленський щось змінив порівнянно з часами Порошенка?
Відмовився від НАТО? Послабив мовні вимоги (якщо не помиляюсь, навпаки посилював)? Що таке "весь набор"?
Підрив складів Путіним... Може й так, але не доведено. Значно простіше пояснити власним головотяпством або по аналогії з "Операцией Ы":
Я Київ залишив під надійним наглядом пристойних людей.
Ну як «наглядом». Під «візуальним контактом» 😅
Але пацієнт повірив в себе, і вирішив що Київ обороняв лише він і 72-а бригада 😅
Але в основнім він
Ну, это кэп-очевидность.
Но... так должно быть.
А бывает и великое русское "авось".
Герасимов, конечно, не дегенерат.
Да и вообще русские офицеры, как правильно сказал Слип, далеко не все дегенераты.
Но, тем не менее, по-моему, операция была изначально спланирована явно бездарно. Фактически не была выполнена ни одна из поставленных задач - не удалось взять Киев, не удалось прорубить коридор до Одессы, не удалось полностью "освободить" Донбасс, не знаю, планировалось ли взятие Харькова, возможно и нет.
И главная ошибка такая же, как в своё время у Гитлера - неверная военно-политическая оценка. Гитлер рассчитывал, что Союз удастся разгромить пусть не за 3 дня, а за 3 месяца. Первый этап у него прошёл успешно, Красная Армия понесла огромные потери, но Союз не рухнул.
Точно так же ошиблось российское политическое и военное руководство. Они явно рассчитывали, что их если и не будут встречать с цветами, то и особого сопротивления не будет. Показательны пластиковые щиты у российских нацгвардейцев, двигавшихся к Киеву.
Так что преклонение Залужного перед Герасимовым... я бы сказал не вполне заслужено. Он явно не Александр, а всего лишь Валерий.
А кто-то понимает логику этого решения? Не ну я только за. Но интересно чем они мотивировались. Раньше не выпускали мотивируя тем что "война за выживание нации, нужен мобресурс или всем хана". А теперь уже не война? Или ресурса хватает? Или она скоро закончится? Или какая логика, почему 18 летним выезд пожалуйста а 50-летним -зась? Ну кроме конспирологической что рептилоиды дали команду чернозем освободить от будущего населения а пенсионный фонд от бывших наполнителей но теперешних конкурентов на дерибан?
В общем всё верно.
Но такое. Я здесь - viewtopic.php?p=5885093#p5885093 - писал о протестах в 2019, "які стосувалися зокрема заборони втілення Мінських угод з боку військових". Идея у них, как понимаю, была такая же, как вы описали.
В результате сегодня мы можем только мечтать о тех условиях и вынуждены будем согласиться точно на значительно худшие, чем тогда.
+ огромное количество погибших, инвалидов, огромные разрушения, массовая эмиграция и миграция (перемещение людей на запад Украины, где надо будет создавать рабочие места и решать проблемы с жильём).
Не боитесь, что руководствуясь всё той же логикой, мы через какое-то время можем получить ещё худшие условия?
Может быть стоит поискать другие решения, а не пытаться пробить лбом стенку?
Иначе это план "вечной войны", от которого вы открещиваетесь.
Я уже цитировал интервью Кулебы.
Повторю 2 цитаты из того интервью.
Камешек в ваш огород. Это к вопросу о вашей необъяснимой и непонятно на чём основанной вере в скорую кончину сегодняшней РФ.
Задумайтесь, может, поэтому я писал, что "подходы, методы и уровень у вас примерно как у инструктора райкома по идеологии". Очень напоминает - у тех была "безграничная вера в коммунизм" и они, как и вы рассказывали "про реальний шлях розвитку" (и единственный).
