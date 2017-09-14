Додано: П'ят 29 сер, 2025 01:58

Сліп в інтерв'ю сказав, що плани роблять на будь-які випадки.

А стосовно невзяття столиці одразу в лоб, хоч якійсь план на цей випадок апріорі повинен був бути.

Якщо гєрасімов не дегенерат.

А Залужний визнав його... (майже оди проголосив).

Ну, это кэп-очевидность.Но... так должно быть.А бывает и великое русское "авось".Герасимов, конечно, не дегенерат.Да и вообще русские офицеры, как правильно сказал Слип, далеко не все дегенераты.Но, тем не менее, по-моему, операция была изначально спланирована явно бездарно. Фактически не была выполнена ни одна из поставленных задач - не удалось взять Киев, не удалось прорубить коридор до Одессы, не удалось полностью "освободить" Донбасс, не знаю, планировалось ли взятие Харькова, возможно и нет.И главная ошибка такая же, как в своё время у Гитлера - неверная военно-политическая оценка. Гитлер рассчитывал, что Союз удастся разгромить пусть не за 3 дня, а за 3 месяца. Первый этап у него прошёл успешно, Красная Армия понесла огромные потери, но Союз не рухнул.Точно так же ошиблось российское политическое ируководство. Они явно рассчитывали, что их если и не будут встречать с цветами, то и особого сопротивления не будет. Показательны пластиковые щиты у российских нацгвардейцев, двигавшихся к Киеву.Так что преклонение Залужного перед Герасимовым... я бы сказал не вполне заслужено. Он явно не Александр, а всего лишь Валерий.