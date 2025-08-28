RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 18:47

Дозвіл на виізд чоловікам 22-

Яка справжня мета такого рішення?
Версія, що поідуть, легально повчаться і попрацюють, а потім повернуться з європейськими підходами - красива, але якась непереконлива
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10628
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 21:42

Дадуть сьогодні ветерану вночі відпочити?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10628
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 22:06

Хто тут бубнить?
Hotab
 
Повідомлень: 16034
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 23:23

  Hotab написав:Хто тут бубнить?

Це ж ви
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10628
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 03:02

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Гучно
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10628
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 03:31

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

То вам рубли заработанные при Андропове и Черненко как прибавку к пенсии возвращают
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5327
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 03:50

  барабашов написав:То вам рубли заработанные при Андропове и Черненко как прибавку к пенсии возвращают

Я стільки не заробив
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10628
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:50

Динамо Киів

Вангую ім Лігу конференцій
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10628
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (2093)
28.08.2025 20:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.