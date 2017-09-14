|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:03
ЛАД написав:
Хотелка чи ні, проте ми весь час не йшли ні на які перемовини.
Сьогодні перемовини якось продвигаються тільки завдяки Трампу, а аж ніяк не за нашої ініціативи.
це неправда. відсутність реальних перемовин це причина того, що агрессор, який почав війну, не хоче таких реальних перемовин. ні зараз, ні останні 3 роки. що саме продвигається? не бачу ніяких натяків.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:04
рятуєм європейську геронтократію (діаграма на 37:43 і далі фотки)
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 29 сер, 2025 16:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:05
trololo написав:
пане Успіх, по-перше дякую Вам за службу на захист України, без іронії.
Ще б ті, хто з дивану - хоча б каміння не кидали в сторону захисників/колишніх захисників... - це вже би було не погано/добрим жестом!
Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:06
Shaman написав:
..........
щоб коментувати Кулебу, його треба послухати - а поки немає ні часу, ані бажання.
Кулеба, в отличие от вас, не "растекался мыслию по древу", а давал очень чёткие и конкретные ответы. Я привёл цитаты с указанием времени. " минуты вы могли бы найти и послушать, если сомневаетесь, что я процитировал правильно.
демократія/автократія - це коли у вас останнього разу закінчилися аргументи, просто стали мене звинувачувати у пропаганді. зручно, й не для усіх очевидно. тому в наших дискусіях ваші посилання на пропаганду - це ознака відсутності аргументів.
ознака відсутності аргументів это как раз ваши рассуждения о демократии/автократии, что является чистой пропагандой.
розвал Раші - уявляю, як з таким підходом ви пережили 1991 - це ж небо впало на землю, срср розпався
Пережил.
Так же, как и все остальные.
Гораздо тяжелее переживались последующие несколько лет. Вы тогда были ещё ребёнком и не прочувствовали начало 90-х - о вас заботились родители.
а чому це нам закінчення війни потрібно більше? а їм їх мільйон втрат - це як, вони їх у пробірках вирощують?
й ми так проявляємо ініціативу - хто зараз пропонуємо перемовини - а вони чомусь ховаються. вище правильно написали - поки пуйло думає, що переможе. це проблема, бо він так буде думати, як й Гітлер в 45 році. тому треба так, якось це врівноважити. й як конспірологи не переконують, ключовим державам закінчення війни дуже потрібно, особливо європейським - тому вони так дійсно мають проявляти більше волі - важелів тиску ще багато є.
Я тут 2 недели не появлялся.
Был в Черкассах с внуками.
Реакция моей 8-летней внучки: "Дедушка, а здесь как-будто нет никакой войны
".
Вы тоже где-то там. Поэтому можете задавать вопросы: "а чому це нам закінчення війни потрібно більше?"
Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:11
холява написав:
уважно читаючи ЗАКОН зрозуміли наступне .
В законі про 60+ нема зобов,язань обов,язково йти на службу .
Так питання не в обов'язковості, а в БАЖАННІ!!!
Раніше, наче всі мали бажання піти на фронт, але зітхаючи казали "...та нажаль, мені вже 59... 60років"(а після 60 вже не брали тоді в ЗСУ)
І ви теж казали, що ДУЖЕ ХОТІЛИ залишитись в ЗСУ, але на жаль стукнуло 60!
Так от - тепер держава ДАЛА ВАМ ТАКИЙ ШАНС!!!
То чому ви(як і всі М60+) запхали голову в пісок/сховали дупу у кущі???
Як так?©
Востаннє редагувалось Успіх
в П'ят 29 сер, 2025 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:11
trololo написав: ЛАД написав:
[
Но если вам так хочется внесудебных решений, то я вас обвиняю в убийстве Гонгадзе, Павла Шеремета, Олеся Бузины.
визнаю тільки вбивство останнього, дуже огидний п1дар був
рішення суду нема, але я визнаю (наприклад мені вдалось підставити інших).
чи робить це з мене реального вбивцю? у вашій та у моїй реальності - так.
У вашій реальності - так.
У моїй - ні.
Так само, як і з підривами складів внаслідок діверсій РФ.
P.s. У вбивстві Кеннеді теж зізнаєтесь?
Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:16
Успіх написав: холява написав:
уважно читаючи ЗАКОН зрозуміли наступне .
В законі про 60+ нема зобов,язань обов,язково йти на службу .
Так питання не в обов'язковості, а в БАЖАННІ!!!
Раніше, наче всі мали бажання піти на фронт, але зітхаючи казали "...та нажаль, мені вже 59... 60років"(а після 60 вже не брали тоді в ЗСУ)
І ви теж казали, що ДУЖЕ ХОТІЛИ залишитись в ЗСУ, але на жаль стукнуло 60!
Так от - тепер держава ДАЛА ВАМ ТАКИЙ ШАНС!!!
То чому ви(як і всі М60+) запхали голову в пісок/сховали дупу у кущі???
Як так?©
ну по перше я працюю там де і служив ....правда зряплата на 60 відсотків меньша .
а по друге не ховаюсь за кицями і не розповідаю шалені фантазії про закони не маючи профільній освіти
Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:17
Востаннє редагувалось Успіх
в П'ят 29 сер, 2025 16:27, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:18
trololo написав: ЛАД написав:
[
Но если вам так хочется внесудебных решений, то я вас обвиняю в убийстве Гонгадзе, Павла Шеремета, Олеся Бузины.
визнаю тільки вбивство останнього, дуже огидний п1дар був
рішення суду нема, але я визнаю (наприклад мені вдалось підставити інших).
чи робить це з мене реального вбивцю? у вашій та у моїй реальності - так.
огидний п1дар це привід завалити?
В мене питання до керівництва Медиа Холдинга Сегодня де трудився огидний п1дар.
Особистість самого огидного п1дара не викликає емоцій.
Зараз така людина потрібна в інформ війні з рф.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:20
холява написав:
ну по перше я працюю там де і служив ....правда зряплата на 60 відсотків меньша .
Тобто, в тилу?
На пів шишечки?
Бо в зоні БД краще таки вступити в ЗСУ і бути повноцінним воїном/військовим медиком!
Щось тут якісь мутки
