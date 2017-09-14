Додано: Чет 04 вер, 2025 09:04

fox767676 написав: detroytred написав: Трамп заявил, что американский контингент останется в Польше... и... "Мы разместим там еще, если они захотят"... (С) Трамп заявил, что американский контингент останется в Польше... и... "Мы разместим там еще, если они захотят"... (С)



с таким демонстративным расизмом умному легко просчитать чем закончатся геополитические мытарства Украины, где она в к онце-концов окажется

Це якщо пу зможе.Оте саме "якщо".А так (якщо не зможе), то або буфер, або фортеця. В залежності від того, що зможуть вже партнери. Виділити ресурсів на фортецю чи лише на буфер.До речі, буфер... влаштує що Захід, що Схід. Це єдиний компромісний варіант між ними.Але... є проблема -- Причерномор'я...Саме через це продовження війни.Рфія це продемонструвала мапою в герасимова... і без виходу до моря Україна стає обрубком...ніяким.Британія ж з Ко апріорі на це не піде... З Очакова-Криму все почалось і тільки їми ж закінчиться. Хоча б ціною всієї іншої частини країни. Тобто підтримка України з їх боку буде до Перемоги.. Ще й Турція підключиться обов'язково колись проти рфії.Проуцес)) в самому розгарі...Питання лише в розриві тактів.Для виборів.Ні в мацкві, ні в лондонах поки не можуть визначитись, що їм вигідніше -- через розрив тактів чи без розриву.Колія...є.А от ітог в деталях ще невідомий.Проглядається лише, що брати на баланс всю Неньку не горять бажанням обидві сторони. Тільки частинами.