flyman написав:Монголоїдний канадієць каже, що не так, що згідно теорії ігор Сталін всіх обіграв на геополітичній дошці.
Не правда. Сталін також програв. Сталін планував захопити весь світ(як мінімум Європу) а захопив мізерні частинки територій. А потенціал у Сталіна(і СРСР) був величезний. Він реально міг захватити Європу без проблем + в Азії міг захопити величезні території. Війну то Сталін виграв, а толку?
Хто реально обіграв усіх - це США, які одержали купу плюшок після 2СВ. Зокрема долар до сих пір світова валюта і до сих пір США друкують папірчики і одержують за них реальні товари.
переплутав з Троцьким,
Висновок із теорії ігр полягає в тому, що СРСР у 1929 р. немав жодного союзника, і б-який напад з б-якої сторони вів до того, щоб всі інші напали та відхватили собі шмат.
Але розпасована многоходівка вивела накінець 2СВ СРСР в одну з двох наддержав.
Тобто ти вважаєш що СРСР міг легко напасти та завалити Японію та Німеччину по черзі (в якій) чи окремо чи як? А всі інші держави дивилися би на це та слали листи стурбованості в Лігу націй?
Xenon написав:Імпотенти з ЄС та чудакуватий Дональдак в надцятий раз погрозили раші пальчиком (введенням найпотужніших санкцій!) якщо путін не захоче домовлятися )))
Хе вже остаточно готовий до повернення в лоно східнохристянської цівілізації по Хантингтону. А я ще сподіваюсь що у Вашингтона під проводом Трампа-Венса-Рубіо є шанси зібратися з силами. По Європі згоден
Два дрони залетіли на територію Польщі, однак місцеві Повітряні Сили їх не збивали, оскільки ті не становили загрози.
Про це розповів оперативний командувач польських ЗС генерал Кліш. Він конкретно не вказав, що це були російські дрони, але очевидно, що це були шахеди, оскільки інцидент стався в ніч на 3 вересня, коли тривала дронова атака по Львівщині та Волині.
Внаслідок ракетного удару 4 вересня біля блокпоста поблизу Чернігова одна людина загинула, троє зазнали поранень. ... "Ракетний удар був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи розмінування місцевості"
Оце військовий злочин в чистому вигляді ...
І?
Так колективному заходу, як і трампонію - пох! І вже давно!(чи то так і постійно було?)
У тебе надзвичайна суперсила - задавати питання не по адресу )
Коли я писав, що Трамп нічого не зробить і війну не зупинить, то що писав "ги-ги, ти за війну, ги-ги, коли в окоп ?"
Ти слухав та підтримував всіх тих, хто лив тобі в вуха солодкі слова про РПВ та перемир"я. Ти слухав та підтримував всіх тих, хто писав, що бусифікація - це "військовий злочин"
А ось так, насправді, виглядає військовий злочин
А пох - саме Трампонію, твоєму кумиру і він же зустрічав Путіна з почестями Бо більшій частині Европи - далеко не пох
Успіх написав:Питання до всіх: На Марсі! Підкреслюю - на Марсі!(а то живемо в такий час... ) На Марсі - війна ВЖЕ програна, чи ні?
Бачу у Пса Ікоти свято наближаеться - війна доходить до межі, де буде вибір між рос. пенсіею чи європейським велфером для біженців. ще трохи з незламо-потужністю погратися і мрії про цукрову кісточку здійсняться
