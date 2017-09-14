RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 17:39

Імпотенти з ЄС та чудакуватий Дональдак в надцятий раз погрозили раші пальчиком (введенням найпотужніших санкцій!) якщо путін не захоче домовлятися )))
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 17:44

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Монголоїдний канадієць каже, що не так, що згідно теорії ігор Сталін всіх обіграв на геополітичній дошці.

Не правда.
Сталін також програв. Сталін планував захопити весь світ(як мінімум Європу) а захопив мізерні частинки територій.
А потенціал у Сталіна(і СРСР) був величезний. Він реально міг захватити Європу без проблем + в Азії міг захопити величезні території.
Війну то Сталін виграв, а толку?

Хто реально обіграв усіх - це США, які одержали купу плюшок після 2СВ. Зокрема долар до сих пір світова валюта і до сих пір США друкують папірчики і одержують за них реальні товари.

переплутав з Троцьким,

Висновок із теорії ігр полягає в тому, що СРСР у 1929 р. немав жодного союзника, і б-який напад з б-якої сторони вів до того, щоб всі інші напали та відхватили собі шмат.

Але розпасована многоходівка вивела накінець 2СВ СРСР в одну з двох наддержав.

Тобто ти вважаєш що СРСР міг легко напасти та завалити Японію та Німеччину по черзі (в якій) чи окремо чи як? А всі інші держави дивилися би на це та слали листи стурбованості в Лігу націй?
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 17:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:Імпотенти з ЄС та чудакуватий Дональдак в надцятий раз погрозили раші пальчиком (введенням найпотужніших санкцій!) якщо путін не захоче домовлятися )))


Хе вже остаточно готовий до повернення в лоно східнохристянської цівілізації по Хантингтону.
А я ще сподіваюсь що у Вашингтона під проводом Трампа-Венса-Рубіо є шанси зібратися з силами.
По Європі згоден
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 17:54

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Україна дуже велика країна...


радянським людям не подобалось жити запертими в 1/5 частині земної кулі

А це тут до чого ?

Помилкове твердження
  fox767676 написав:потім українців не влаштовувало жити в країні з Кримом та вільним виїздом, реальною багатопартійністю.


Призводить до помилкового висновку
  fox767676 написав:зараз буде країна з віковим фрустрованим населення [майже] без виходу до моря.


Це коли українці не хотіли жити з Кримом ?
Можешь сказати, бо інакше - це повна брехня

Крим був анексований, шляхом військових дій Росії, а не українці не захотіли

Реальна багатопартійність ? Це при Януку ?
Типа, "Партія регіонів" та "Молоді регіони" ? )

Буде країна без виходу до моря ? Ти вже обіцяв РПВ та перемир"я )
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 18:02

  fox767676 написав:
  flyman написав:там бюргери, як казав Демура, "сплять і сцуть"


Захід взростив Сталіна, Гітлера, КНР що не засудила повністю маоїзм, а також Соловйова, Демуру та Щеліна

У тебе в голові повна каша

Не Захід, а конкретні США - поставляли заводи Сталіну
В США той же Форд, який будував заводи для Сталіна, був захоплений Сталіним

Але є нюанс
США, як допомагали Гітлеру, так його і прибили, разом зі Сталіним

Про КНР, це вже до тебе конкретно
Це ж ти писав, який гарний Кісінджер, які від нього були пропозиції

По факту, саме Кісінджер витягнув КНР Мао, з діпломатичного ігнору

Ти засуджуєшь Захід, який взростив КНР, але не засуджуєшь, а вихваляєшь Кісінджера

  fox767676 написав:а українці погодилися бути крайніми

Коли до тебе лізуть, щоб тебе вбити - то ти не крайній
Бо вбивати лізуть саме тебе

Якщо ти зможешь це зрозуміти ?
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 18:13

Недолугі еврогейські імпотенти..

Два дрони залетіли на територію Польщі, однак місцеві Повітряні Сили їх не збивали, оскільки ті не становили загрози.

Про це розповів оперативний командувач польських ЗС генерал Кліш. Він конкретно не вказав, що це були російські дрони, але очевидно, що це були шахеди, оскільки інцидент стався в ніч на 3 вересня, коли тривала дронова атака по Львівщині та Волині.

https://www.reuters.com/world/poland-sa ... 025-09-04/
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 18:18

  Успіх написав:
  pesikot написав:1 людина загинула, 3 поранених: росіяни поцілили ракетою по співробітниках гуманітарної місії з розмінування у Чернігові
Внаслідок ракетного удару 4 вересня біля блокпоста поблизу Чернігова одна людина загинула, троє зазнали поранень.
...
"Ракетний удар був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи розмінування місцевості"


Оце військовий злочин в чистому вигляді ...
І?

Так колективному заходу, як і трампонію - пох!
І вже давно!(чи то так і постійно було?)


У тебе надзвичайна суперсила - задавати питання не по адресу )

Коли я писав, що Трамп нічого не зробить і війну не зупинить, то що писав "ги-ги, ти за війну, ги-ги, коли в окоп ?"

Ти слухав та підтримував всіх тих, хто лив тобі в вуха солодкі слова про РПВ та перемир"я.
Ти слухав та підтримував всіх тих, хто писав, що бусифікація - це "військовий злочин"

А ось так, насправді, виглядає військовий злочин

А пох - саме Трампонію, твоєму кумиру і він же зустрічав Путіна з почестями
Бо більшій частині Европи - далеко не пох

  Успіх написав:Питання до всіх:
На Марсі!
Підкреслюю - на Марсі!(а то живемо в такий час... :mrgreen: )
На Марсі - війна ВЖЕ програна, чи ні?

Є тут сміливці ЧЕСНО/ЧІТКО відповісти на це?

В твоєму пропитому мозку, війна дійсно "програна"

По факту, війна - НЕ програна
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 18:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бачу у Пса Ікоти свято наближаеться - війна доходить до межі, де буде вибір між рос. пенсіею чи європейським велфером для біженців. ще трохи з незламо-потужністю погратися і мрії про цукрову кісточку здійсняться
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 18:26

  Xenon написав:Недолугі еврогейські імпотенти..

Два дрони залетіли на територію Польщі, однак місцеві Повітряні Сили їх не збивали, оскільки ті не становили загрози.

Про це розповів оперативний командувач польських ЗС генерал Кліш. Він конкретно не вказав, що це були російські дрони, але очевидно, що це були шахеди, оскільки інцидент стався в ніч на 3 вересня, коли тривала дронова атака по Львівщині та Волині.

https://www.reuters.com/world/poland-sa ... 025-09-04/


педики
вчора стрибали від радощів що Америка захист подовжила
самі ні нащо не здатні. тільки українців дурити
