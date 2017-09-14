*Ці питання регулює закон «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
«Деякі інші особи», про які йдеться у документі, — це представники:
органів внутрішніх справ, Нацполіції, НАБУ, Служби судової охорони, Державної служби спецзв’язку та захисту інформації, підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби.*
За даними Corri della Serra, Кулеба нібито заявив, що "ніколи не думав, що доведеться втікати з моєї країни, як злодію вночі". Як стверджує газета, ексміністр також заявив, що його "хочуть покарати за критичні заяви", а в Україні "все ще існує стара радянська ментальність, яка автоматично ототожнює критику з ворожістю до держави". "Я нічого не маю проти захисту держави. Я теж хочу перемоги над російським агресором. Але цей указ створений спеціально для того, щоб заблокувати мене й кількох інших", – передає слова Кулеби медіа.
Нє, да то ясно, що там в цих 160тис далеко не лише ЗСУ-ні.
Питання в категоріях … ШІ десь нарив пояснення , що 104 , то ті хто не втратили виплати пенсії при мобілізації, а оті 15+ тисяч призупинили її отримання, повторно призвавшись. Тому так їх розділили. Мені не здається це переконливим. Оті десятки пілотів, яких я знаю повернулись зі мною після вже 24.02.22 і досі ще служать , вони отримують і пенсію також.
Тут можливо міг би tumos щось прояснити, але він тут нечастий гість.
Та отож. Отримують, як і раніше пенсію незалежно від повторного призову після звільнення (на пенсію). Грошове забезпечення + пенсію.
А 104 (мобілізовані або добровольці) -- це якась помилка. Тільки добровольців тільки по авіаційному напрямку точно значно більше сотні буде.
Тобто "сортовість" не лише при мобілізації, але і при оплаті впенсам які "15 544 продовжують службу у війську" Для мобілізованих цивільних десь з 2015 основним доходом була компенсація в розмірі середньомісячної зарплати, щоправда по традиції там все було через задній прохід, і держава замість того щоб її виплачувати самостійно - зобов"язувала це робити колишніх роботодавців. Восени 2022-го коли з"ясувалось що чимало мобілізованих це люмпени-бюджетники і державі теж доводиться платити - її відмінили. Але виявляється не для всіх...
А 104 (мобілізовані або добровольці) -- це якась помилка.
- це офіційні дані опубліковані на веб-сайті телемарафону із посиланням на ПФУ
Хто вони: 47 091 працюють у цивільній сфері; 98 120 офіційно безробітні; 15 544 продовжують службу у війську; 104 — мобілізовані або добровольці.
Тобто серед цивільних мобілізували приблизно кожного 10-12го. Серед вислужених та підготовлених протягом 20+ років військових - приблизно одного на півтори тисячі.
Навіть якщо кожен третій із них інвалід, або придатний до служби лише при наявності гвинта салямі правильного кольору - то все одно 99.9% - ухилянти які ще до початку війни були проінветаризовані і обліковані ТЦК, яке їх чомусь принципово не мобілізує...
Адвокат прокоментував, чому в Україні досі не проводять масовий виклик військових пенсіонерів до ТЦК.
«Логічно було б, щоб саме військові пенсіонери першими зверталися до ТЦК, адже вони є професійними військовими, усе життя навчалися захищати державу і отримували за це грошове забезпечення. Те, що дехто зараз уникає цього обов’язку, — питання радше моральне, ніж юридичне», — підсумував він.
Яка мораль в нашого хобота? Там моральне дно!
Зразу він почав виляти за якусь там неточність... - а те, що він прямий ухилянт, якось йому зовсім не зручно про це писати
Чорним по білому ж написано - що "вони є професійними військовими, усе життя навчалися захищати державу і отримували за це грошове забезпечення" - а як війна, так сцикотно уїпали в Занзібар! Моральне дніще!!!
Восени 2022-го коли з"ясувалось що чимало мобілізованих це люмпени-бюджетники і державі теж доводиться платити - її відмінили. Але виявляється не для всіх...
Ти як для позиціонуючого себе ойтішніком надто тугий.
Зарплата де він працював до мобілізації по війні не зберігається ні за ким, ні для екс-військовим, ні для цивільних. Пенсія, якщо вона була зароблена і виплачувалась, залишається виплачуватись для всіх, як цивільних, так і для екс-військових. Рівні умови. Ти надто туповатий як для чувака з позиціонуванням «у мене отам пасивні доходи, отам у мене також капає». Але враження , що у тебе тільки гонорея може капати
fox767676 написав:за міжнародне право повинні піклуватися міжнародні структури та гаранти, їх треба було довбати а не тракториста петю, прораміста андрійк
"тракторист петя" і "програміст андрійко" вибирають владу, яка представляє країну серед міжнародних структур. І якщо вони вважають що Крим по праву російський, то і владним представникам нема сенсу дотримуватися іншої думки (бо це ж "воля народу"), а отже і міжнародним структурам та гарантам (їм що, більше всіх потрібно?). Таким чином агресор легітимізує свої "надбання", не отримуючи ніякого покарання, що спокушає його і далі повторювати такі дії.
fox767676 написав:коли за Крим можно було ще поборитися
Обама мав боротися за Крим? Яким чином? Відправити свої війська? Якщо навіть українська влада вирішила не боротися (з обʼєктивних причин - якість нашої армії тоді була дуже низька).
Програміст з трактористом роками терпіли щоб не казатии очевидні речі що крим пройобано назавжди і сенсу удавати вигляд що він начебто може бути українським нема. Але ні ООН, ні єс, не кажучи про нато не скористалися цією терплячкою і навіть не ввели скільки небудь серйозні санкції для захисту МІЖНАРОДНОГО права, а не прав українських трактористиів з програмістами. Трактористи за свій вибір вже заплатили всевимірним дискомфортом, але голова за міжнародні речі в них точно боліти не повинна. Я знаю це фішка подоляка та його ботоферми - казати що українці повинні захищати в окопаах "міжнародне право". Нісенітниця повна
Це Хотеб надто туге, щоб зрозуміти що мова йшла не про зарплату, а про компенсацію. І звісно надто упереджене, щоб "згадати" що 99% цивільних ні в 40, ні в 45, ні навіть 55+ ніякої пенсії не отримують.