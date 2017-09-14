RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1519415195151961519715198>
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 18:57

  fox767676 написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:Для вас уже стало ценным мнение злого клоуна-пропагандиста?

Сразу видно, что ты не знаешь, кто такой злой одессит

Ты живешь вне украинского информ-простору )

весь твой "украинский" информ-простор - это российская пропаганда об Украине и только её ты читаешь


Дирижируются эти одесситы беглыми москалями типа подоляка и прочими хорошими русскими цель которых сжечь украинскоую нацию в своей борьбе нанайских мальчиков типа с путинизмом


Ты сейчас соврал дважды
1) что ты меня не читаешь
2) что злой одессит - под Подоляком

Ты не живешь в украинском информ-простори
Ты банальное трепло, к тому же, тупое

Ты тащишь сюда все нарративы российской пропаганды, абсолютно все
Впрочем, был бы умным, не тащил бы

Ты номерное ничто ))
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 20 вер, 2025 19:03, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12159
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 18:59

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Дві години кружляють мопеди над містом ...

То не є добре. Коли хасіди літають. З тим треба шос діяти.
Мож завтра в тцк підеш ? І в ппо запишешся?:lol: іди сьогодні бо ще до завтра передумаєш


Так ти ж патужно випьешь кагору у Онуфрія, помолишься за Гундяя і всі мопеди зникнуть

На тебе одна надія ))

Ще варіант, коли Долярчик патужно буде мити кабанчиків )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12159
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 19:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А ты шо - так не хочешь родину от мутантов у лаптях защищать шо везде $-чика вперёд себя на смерть пихаешь???
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5376
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 19:13

  барабашов написав:А ты шо - так не хочешь родину от мутантов у лаптях защищать шо везде $-чика вперёд себя на смерть пихаешь???


Шо, уже все портки перестирал после ночного обстрела и вылез ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12159
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 19:15

  барабашов написав:А ты шо - так не хочешь родину от мутантов у лаптях защищать шо везде $-чика вперёд себя на смерть пихаешь???

спочатку треба одного борова-мутанта випхати. він один як піде "свиньей". :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9878
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 19:16

  pesikot написав:
Так ти ж патужно випьешь кагору у Онуфрія, помолишься за Гундяя і всі мопеди зникнуть

На тебе одна надія ))

Ще варіант, коли Долярчик патужно буде мити кабанчиків )
тебе самого вже треба мити, бо обкалявся)
я кагор не з гундяєм пив а з Онуфрієм, він земляк мій.
Я тут при чому? :lol: Молись за свої шахеди сам, або збивай, тіки сам ) хватить скігліть бери лопату до рук і вперед)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3538
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 19:17

  _hunter написав:
  jump написав:Берлінська: аби змусити Москву до "перемир'я" нам слід знищувати щомісяця по 35 тисяч ворогів, а не по 15 тисяч як зараз
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ber ... -yak-zaraz

"Мыши, вам нужно стать ёжикам!" (с)

щось руські вже четвертий рік обсираються та не можуть подужати. а от думати, як підвищити їх смертність - чом й ні. Берлінська напевне має пропозиції ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9878
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 19:21

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  Hotab написав:Злой одесит не вірить в близьке перемирʼя

https://minval.az/news/124487341

Для вас уже стало ценным мнение злого клоуна-пропагандиста?
Расчет таких как он\его хохяев понятен - большим мегашухером сделать невозможной ревизию содеянного."чтобы все погибли(с)"
......
Особенно умиляет ссылка на "Вестфальский мир, заключённый 377 лет назад между Священной Римской империей, Францией, Швецией и другими европейскими державами" который якобы "заложил основу современной системы международных отношений". :(
И призывы к "глобальной реформе институтов поддерживающих международно-правовой и политический порядок". Интересно, в чём она должна заключаться и что изменит.

для початку викинути одного агресора з постійних членів СБ ООН й забрати право вето. зараз це взагалі не відповідає світовим реаліям. й можливо додати до постійних членів Індію, Німеччину та Японію.

внаслідок 2СВ припинила існування Ліга націй, а внаслідок агресії Раші має бути реформування ООН - або створення нової структури

й що не подобається у Вестфальському мирі?
Сучасні історики розглядають Вестфальський мир як подію, яка заклала основи сучасного світового порядку — поділу світу на національні держави і появу пов'язаних з цим принципів міжнародного права. У деякому розумінні саме Вестфальський мир заклав основи сучасної Європи, більша частина якої входила в ті часи до сфери впливу Священної Римської Імперії.

Цей мир фактично зрівняв у правах реформоване християнство (різні протестантські церкви) з римо-католицьким християнством. На міжнародному рівні був визнаний принцип — чия держава, того й віра. Окрім того, в міжнародній політиці з'явилось поняття Вестфальська система, яка забезпечувала суверенітет держави на своїй території.
Раші немає? так отож..
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 20 вер, 2025 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9878
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 19:25

  ЛАД написав:Статья по повод убийства Кирка - https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2025-09-19/michael-bloomberg-leadership-can-unite-us-after-kirk-murder.
Нам нужно, чтобы они (лидеры партий, губернаторы, мэры, члены Конгресса и законодатели штатов ) и общественные лидеры всех мастей физически стояли вместе, демонстрируя двухпартийное единство, как это сделали на этой неделе более 20 членов Конгресса на ступенях Капитолия.

Они нужны нам, чтобы подчеркнуть ценности и принципы, которые мы разделяем как американцы.

Нам нужно, чтобы они призвали свои стороны успокоиться и не поддаваться чрезмерной риторике, в том числе разговорам о войне.

Нам нужно, чтобы они честно рассказали, во сколько нам обходятся эти разногласия и язвительность как стране, и как много мы можем выиграть, пожимая друг другу руки вместо кулаков.

Нам нужно, чтобы они активно демонстрировали вежливое и уважительное общение — «лучше выражали несогласие», как это делает губернатор Юты Спенсер Кокс.

Наши "лидеры" все 30 лет до войны занимались противоположным - разжиганием ненависти.
И так приучили к этому людей, что это продолжается и сейчас, во время войны.

напевне, демократ написав - бо Трамп робить все навпаки...

що за брехня, яке розпалювання ненависті в Україні, що за вигадки?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9878
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 19:29

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:...........
Для вас уже стало ценным мнение злого клоуна-пропагандиста?
Расчет таких как он\его хохяев понятен - большим мегашухером сделать невозможной ревизию содеянного."чтобы все погибли(с)"
......
Особенно умиляет ссылка на "Вестфальский мир, заключённый 377 лет назад между Священной Римской империей, Францией, Швецией и другими европейскими державами" который якобы "заложил основу современной системы международных отношений". :(
И призывы к "глобальной реформе институтов поддерживающих международно-правовой и политический порядок". Интересно, в чём она должна заключаться и что изменит.

для початку викинути одного агресора з постійних членів СБ ООН й забрати право вето. зараз це взагалі не відповідає світовим реаліям. й можливо додати до постійних членів Індію, Німеччину та Японію.

внаслідок 2СВ припинила існування Ліга націй, а внаслідок агресії Раші має бути реформування ООН - або створення нової структури
Замена Лиги наций на ООН ничего особо не изменила.
Ваши предложения тоже ничего не изменят.
Резолюции ООН и Совета Безопасности на что-то влияют?
Разве что, когда принимается решение о военной операции. Но это, при желании, можно сделать и без ООН.
Надеюсь, вы не думаете, что реформированная ООН приняла бы решение о вводе войск в Украину для противодействия Путину.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36245
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1519415195151961519715198>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 126679
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 312422
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 997007
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5069)
20.09.2025 19:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.