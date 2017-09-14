RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 15226152271522815229
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 21:53

  flyman написав:
  Hotab написав:Успіх

А 30 000 щомісяця просто набирають на дрощиків... - бо ж, напевно, просто щомісяця 30 000 звільняється по здоров'ю/по догляду... і чуть-чуть (буквально дві людини) йде щомісяця в сзч.



Хто таке казав і з ким ти сперечаєшся? Сам з собою?

Форумчани - вам телефонували, чи на вулиці підходили, запитували про це?


Дисципліна «соціологія» , де розповідають про способи вивчення настроїв , які методики використовуються, вивчається в процесі отримання вищої освіти. Якої у тебе нема. Як і середньої. Тому ти ставиш нерозумні питання і звісно думаєш, що тобі не відповідають, бо питання «ну таке складне». А не тому, що воно безтолкове

Хотабенки з песикотенками відповідали на запитання складені шаманенками, що "завжди готові"

Мы ещё этим патриотам коленки то попростреливаем
Из дробовика как из оф.Мерфи делали Робокопа на заводах славного города Детройта.
барабашов
Повідомлень: 5385
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 21:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы тут сами недавно писали, какие у нас высокие зарплаты. :)
Цены, кстати, тоже быстро растут.
Це так званий інфляційний податок, який нагинає успіхів і йому подібних...
А ціни ростуть бо навіть в Бюджеті 2026 року - 1 220 000 000 000 -виплата військовим... тобто 40% це податки на ці виплати і за ці податки Пенсійний виходить збалансованим ... по грошам...
Але військові випускають продукт ЗАХИСТ від АГРЕСОРА
А тому гроші отримані пенсіонерами на хліб намазати не виходить бо під ці гроші відсутні матеріальний продукт.
budivelnik
Повідомлень: 27040
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2990 раз.
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 22:00

  Hotab написав:
  UA написав:
  Hotab написав:Мухун Помийникович відповідав «вишкрябай мене з підвалу, якщо зможеш, вичисли мене по айпі».

Хотабе, ти розповідав як проходив психіатра.
А як тобі вдавалося проходити нарколога?
За пляшку?

А що там у тебе викликало найбільші складнощі? Ти 5 хвилин не міг всидіти, поки він заповнював папери, , щоб не дістати з АТБ-ного кулька «ром-колу» пригубити?

Не знаю, коли я регулярно проходив комісії здається в Києві ще АТБ не було.
Повідомлень: 9687
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 22:06

UA

Не знаю, коли я регулярно проходив комісії здається в Києві ще АТБ не було.


Це ж не принципово що було. Складнощі у нарколога з чим були у тебе? Проблеми завжди запамʼятовуються, я їх у нарколога не памʼятаю. А тебе на чому «рубали»? Руки тряслись? Слюни по підборіддю? Дропінг в штани? Як вирішував? Звично, хабарем?
Повідомлень: 16439
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 22:07

  барабашов написав:
  UA написав:Хотабе, ти розповідав як проходив психіатра.
А як тобі вдавалося проходити нарколога?
За пляшку?

Девушка идентифицирующая себя мущиной-охфицером начинала так рьяно заигрывать с представителями медкомиссии, что им проще было отправить её дамбить Чад и Эритрею.

В Чад и Эритрею брали лише після прохождения гінеколога.
Часи ті були давно, а звичка у Хотаба лишилась.
Повідомлень: 9687
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 22:14

  Hotab написав:UA

Не знаю, коли я регулярно проходив комісії здається в Києві ще АТБ не було.


Це ж не принципово що було. Складнощі у нарколога з чим були у тебе? Проблеми завжди запамʼятовуються, я їх у нарколога не памʼятаю. А тебе на чому «рубали»? Руки тряслись? Слюни по підборіддю? Дропінг в штани? Як вирішував? Звично, хабарем?

Питали - ти скільки на грудь візьмеш?
- відповідав 210 середнім хватом
Повідомлень: 9687
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 22:16

Планували 69, вийшло 34.5

  UA написав:
  Hotab написав:UA

Не знаю, коли я регулярно проходив комісії здається в Києві ще АТБ не було.


Це ж не принципово що було. Складнощі у нарколога з чим були у тебе? Проблеми завжди запамʼятовуються, я їх у нарколога не памʼятаю. А тебе на чому «рубали»? Руки тряслись? Слюни по підборіддю? Дропінг в штани? Як вирішував? Звично, хабарем?

Питали - ти скільки на грудь візьмеш?
- відповідав 210 середнім хватом



210 на грудь - це коли тобі барабашов сів на обличчя?
Повідомлень: 16439
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
4
4
3
