#<1 ... 2954295529562957 Додано: Пон 22 вер, 2025 20:08 Sибарит написав: Bolt написав: https://youtu.be/CqlEAIqg1AM?si=jq3h_-HFrPWcKwLV

Тётку уволили за то, что фотографировала тпуп колеги по работе, который умер от переутомления на складе Амазона в Польше. Всего за несколько лет умерло около пяти чел. Реалии современного рынка труда. 😟 https://youtu.be/CqlEAIqg1AM?si=jq3h_-HFrPWcKwLVТётку уволили за то, что фотографировала тпуп колеги по работе, который умер от переутомления на складе Амазона в Польше. Всего за несколько лет умерло около пяти чел. Реалии современного рынка труда. 😟

Я бы тоже уволил. По морально-этическим соображениям.

Смотреть длинное видео на польском Я не буду, но интересно, это на одном складе или на всем Амазоне? Я бы тоже уволил. По морально-этическим соображениям.Смотреть длинное видео на польском Я не буду, но интересно, это на одном складе или на всем Амазоне?

Склад в Познани, но в основном на Бундес отправляют. Грит, политика Амазона, як можна чаще менять низовых работников. Если на складах в Польше начинается двмж, то на Польшу пакуют в бундесе и наоборот.Ну на хер такую работу.

Я ще тоді подумав: ось що означає Євросоюз: Makita при замовленні на французькому сайті приходить з Німеччини, а запасні частини для трактора-газонокосарки (Made in USA) надійшло за допомогою Amazon.fr з Польші.

Було реально дивно. akurt

Повідомлень: 11300 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4023 раз. Подякували: 1485 раз. Профіль 1 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 вер, 2025 20:33 Re: Еміграція, заробітчанство Ніколи не думав, що штати так швидко скотяться в диктатуру. звичайно, можна було очікувати, але темпи просто вражають. adeges Повідомлень: 4572 З нами з: 14.03.06 Подякував: 433 раз. Подякували: 1066 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 вер, 2025 22:57 adeges написав: Ніколи не думав, що штати так швидко скотяться в диктатуру. звичайно, можна було очікувати, але темпи просто вражають. Ніколи не думав, що штати так швидко скотяться в диктатуру. звичайно, можна було очікувати, але темпи просто вражають.

А що там? flyman

