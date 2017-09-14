ЛАД написав:Вы тут сами недавно писали, какие у нас высокие зарплаты. Цены, кстати, тоже быстро растут.
Це так званий інфляційний податок, який нагинає успіхів і йому подібних... А ціни ростуть бо навіть в Бюджеті 2026 року - 1 220 000 000 000 -виплата військовим... тобто 40% це податки на ці виплати і за ці податки Пенсійний виходить збалансованим ... по грошам... Але військові випускають продукт ЗАХИСТ від АГРЕСОРА А тому гроші отримані пенсіонерами на хліб намазати не виходить бо під ці гроші відсутні матеріальний продукт.
ЛАД написав:Просто как-то нигде практически не видел последовательного применения на практике либертарианских теорий и, думаю, Милею тоже не удастся. Никуда не денется, будет вмешиваться. Или не удержится у власти. Разве что крупно повезёт с хорошим ростом мировой экономики, но это в любом случае временно.
Тобто всяку хунту і уряди соціалістів "ннм-ням", а Мілей з лібералізацією "фу-фу". Бальцерович тоді хто у вашій шкалі, клаоовий ворог радянського польського народу?
Либерализация и либертарианство разные вещи.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 22 вер, 2025 23:38, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Бальцерович - ні кормчий, ні геній, ні практик прилавку, а звичайний викладач інституту ще й марксизму-ленінізму (щоб посміятися з тебе...) ---- узяв і реформував ринок Польщі.
Я ж тобі казав Подивись скільки часу при владі були реформатори і скільки часу Держава рухалась САМА
12 вересня 1989 Бальцерович обійняв посаду віце-прем'єра і міністра фінансів в уряді Тадеуша Мазовецького. .... Незважаючи на успіх реформи[7], її соціальні наслідки вже в перший рік почали викликати невдоволення і суперечливі оцінки[8]. Бальцерович зберіг свій пост в кабінеті Яна-Кшиштофа Белецького, але в грудні 1991 уряд Яна Ольшевського було сформовано вже без його участі. ..... Бальцерович проводив свої реформи всього 2 роки, проте то були ті роки, коли 40 мільйонів поляків опинилися за межею бідності і не бачили жодних перспектив. Річна інфляція сягла рекордної позначки — 640 %. Промислове виробництво виробництво впало на третину, а 40 % важкої і легкої промисловості опинилися на межі банкрутства
Отже Два роки з вересня 1989 по грудень 1991.... А що робила Польща без цього реформатора ще 34 роки? Виявилось що РОЗВИВАЛАСЬ... Тобто ти здурі припустив що існує чарівний пендель який може дати одна людина 50 млн поляків так сильно що ці 50 млн наступних 34 роки бігли вперед?
Ти сам хоч розумієш тупість і примітивізм цього припущення?
тому ще раз Алгоритм реформ-змін наступний.. 1 Хтось розумний починає робити не те що всі звикли - а по своєму ( таких 5% в першому поколінні) 2 Через 20 років від початку діяльності цих розумних - вже видно результати їх діяльності... які в рази кращі ніж в середньостатистичних, а тому крім 5% авантюристів до них приєднуються і БІЛІ КОМІРЦІ (наймані топи , яким зарплати дозволили зробити певні заощадження в розмірах які позволяли перестати керувати олігархічним бізнесом і почати створювати менші по обєму але в сотні разів більші по кількості свої) 3 Ще через 20 років , тих 5% авантюристів першого покоління +5% Білих комірців+5% дітей авантюристів першого покоління + 5% авантюристів другого покоління=20% від працездатного населення вже можуть створити політичну партію яка буде підтримувати їх політично+створить умови які легалізують їх діяльність... Тобто Не МОЖНОВЛАДЦІ ПРИДУМАЮТЬ умови А МОЖНОВЛАДЦІ СКОПІЮЮТЬ рішення які були прийняті тими першими .... І ось тут можливий прихід місцевого Бальцеровича на пару років , який прискорить розвиток(буде стрибок те що еволюційно йшлось за 10 років - революційно буде пройдено за 3) і все... Далі революція закінчиться (Бальцеровича, Саакашвілі) проклянуть і запроторять в буцегарню і суспільство й далі буде розвиватись еволюційно.
ПС я вже показував Розвиток регулюється податками Хочете швидше розвиватись -зменшіть податки Хочете повільніше розвиватись і не давати розрив між бідними/багатими- збільшіть податки... Станом на сьогодні в Іспанії, Італії, Франції , Німеччині - податок на доходи фізичних осіб до розміру в 100 000 грн/місяць +/- такий самий як і в Україні.
То може це не 200 000 можновладців недопрацьовують може це 8 млн невідомих які невідомо за що живуть 30 останніх років- крадуть у 12 млн працюючих і 11 млн пенсіонерів?
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 22 вер, 2025 22:25, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Бальцерович - ні кормчий, ні геній, ні практик прилавку, а звичайний викладач інституту ще й марксизму-ленінізму (щоб посміятися з тебе...) ---- узяв і реформував ринок Польщі.
Я ж тобі казав Подивись скільки часу при владі були реформатори і скільки часу Держава рухалась САМА
12 вересня 1989 Бальцерович обійняв посаду віце-прем'єра і міністра фінансів в уряді Тадеуша Мазовецького. .... Незважаючи на успіх реформи[7], її соціальні наслідки вже в перший рік почали викликати невдоволення і суперечливі оцінки[8]. Бальцерович зберіг свій пост в кабінеті Яна-Кшиштофа Белецького, але в грудні 1991 уряд Яна Ольшевського було сформовано вже без його участі. ..... Бальцерович проводив свої реформи всього 2 роки, проте то були ті роки, коли 40 мільйонів поляків опинилися за межею бідності і не бачили жодних перспектив. Річна інфляція сягла рекордної позначки — 640 %. Промислове виробництво виробництво впало на третину, а 40 % важкої і легкої промисловості опинилися на межі банкрутства
Отже Два роки з вересня 1989 по грудень 1991.... А що робила Польща без цього реформатора ще 34 роки? Виявилось що РОЗВИВАЛАСЬ... Тобто ти здурі припустив що існує чарівний пендель який може дати одна людина 50 млн поляків так сильно що ці 50 млн наступних 34 роки бігли вперед?
Ти сам хоч розумієш тупість і примітивізм цього припущення?
тому ще раз Алгоритм реформ-змін наступний..
Це єралашик в тебе наступний вийшов.
А реалі реформами закладається фундамент для майбутнього розвитку. На десятки років. А то і більше. Що батьків-засновників США вже грець зна скільки на світі вже нема, а не те що у владі; що Ден Сяо Піна і т.д.
Окинути оком всю картину, зрозуміти суть процесів тобі просто не дано. Бо ... Тому й ти місіонер... Тупо по вершкам та шматкам картинки... Зато вперто і з фанатичною місією переконувати.
То що там з моїм запереченням можливості збагачення за одне покоління? Збрехав і побудував на брехні, як завжди? Отож...
Реформи, як "чарівний пендель" -- це тільки в твоєму клоунському єралашику. В реалі ж фахівцями реформи, а також реформатори визнаються дещо інакше.
ЛАД написав:----------------------------- buratinyo
......... - Автономные системы зарядки: Полевые зарядные станции на солнечных батареях или с компактными ядерными реакторами (типа «Егоза» Росатома). ........
---------------------------- А вот что пишет ИИ по запросу "«Егоза» Росатома":
«Егоза» Росатома - это не существует, так как "Егоза" является торговым названием колючей проволоки, а Росатом - это государственная корпорация. Вероятнее всего, имеется в виду «Егоза» как вид ограждения, так как Росатом не производит колючую проволоку.
Если бы холодный ядерный синтез был уже осуществлен, то мир бы изменился.
"Егоза" — это название вымышленного портативного ядерного реактора из видеоигры Factorio, где он используется как источник энергии для техники. Реальных портативных ядерных реакторов под таким названием не существует, хотя концепция миниатюрных ядерных установок для различных целей активно исследуется.
Существуют ли портативные ядерные реакторы в реальности? Мини-реакторы:Существуют реальные разработки мини-реакторов, использующих уран низкого обогащения для выработки тепла, которое затем преобразуется в электричество. Технологии: Эти технологии включают закрытые циклы охлаждения и термоэлектрические генераторы, что является шагом к созданию компактных источников энергии, хотя и не всегда портативных в том же смысле, что в игре.
Таким образом, "Егоза" — это образ из игры, который отражает мечту о компактных и мощных источниках энергии, но не является реальным устройством.
Ядерная энергетика развивается семимильными шагами. То, что вы изучали в школе, уже не актуально и слишком упрощенно или даже ошибочно.
Существуют не только разработки, но и реальные установки:
Для ММР требуется гораздо меньше территории, например, трёхконтурный реактор Rolls-Royce SMR мощностью 470 МВт занимает 40 000 м²
https://surl.li/afpzum Как раз для установки на машину, как вы писали. А возможность "холодного ядерного синтеза" до сих пор, насколько знаю, не установлена даже теоретически.
Научные доказательства существования холодного ядерного синтеза отсутствуют[1][2][3][4].
Авторы сообщений о ХЯС обычно публикуют их в изданиях, представляющих собой скорее блоги, чем научные журналы
https://surli.cc/yqzvku Вы, видимо, большой любитель фантастики. Это неплохо, но не надо путать её с реальностью. "Образы из игры" и "мечты о компактных и мощных источниках энергии" это, как правильно написано в вашей цитате, "не являются реальным устройством". Где вы увидели "семимильные шаги", не знаю. И не знаю, что вы изучали в школе, но законы Ньютона не меняются уже 300 лет и не поменяются. И это не зависит от ваших желаний.
tumos Продолжать спор не буду. Простите, надоело и не интересно. Можете считать, что вы победили. Вам осталось ещё присоединиться к buratinyo и начать доказывать мне ошибочность моих взглядов на "холодный ядерный синтез" и "портативные ядерные реакторы". Заранее признаю вашу победу.
budivelnik написав:тому ще раз Алгоритм реформ-змін наступний.. 1 Хтось розумний починає робити не те що всі звикли - а по своєму ( таких 5% в першому поколінні) 2 Через 20 років від початку діяльності цих розумних - вже видно результати їх діяльності... які в рази кращі ніж в середньостатистичних, а тому крім 5% авантюристів до них приєднуються і БІЛІ КОМІРЦІ (наймані топи , яким зарплати дозволили зробити певні заощадження в розмірах які позволяли перестати керувати олігархічним бізнесом і почати створювати менші по обєму але в сотні разів більші по кількості свої) 3 Ще через 20 років
Через 20 років після початку реформ в 1962 році з бази селян в полях в Кореї вже фестівалили Самсунги-Хюндаї... І саме як наслідок росту до цих Самсунгів-Хюндаїв з'являються оті білі комірці і кахфе для них... А в нас через 30+ років з бази космосу з'явились курі-зерно і як наслідок махазин-кахфе, де отоварюються "чорні" комірці...
А ти співайй про час та покоління... Що через 70-120 років еволюціонуємо. От тільки за цей час інші втечуть ще далі. За цей час землю сонячниками-кукурудзою висмокчуть досуха...логістика вже пішла мімо...робоча сила теж в піке і що залишиться-то Неньці в глобальному розподілі праці? Фортеця... і це якщо пощастить хоча б з цією роллю. Бо країни балто-черноморської дуги потягнуть фінанси на себе. А Україні відведуть роль буферу чи а-ля СП (з двома бійцями в окопі). Відсвічувати в теплику...
"Так ми і до мишей дотрахаємось, синку..." (С) анекдот.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 22 вер, 2025 23:36, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Вы тут сами недавно писали, какие у нас высокие зарплаты. Цены, кстати, тоже быстро растут.
Це так званий інфляційний податок, який нагинає успіхів і йому подібних... А ціни ростуть бо навіть в Бюджеті 2026 року - 1 220 000 000 000 -виплата військовим... тобто 40% це податки на ці виплати і за ці податки Пенсійний виходить збалансованим ... по грошам... Але військові випускають продукт ЗАХИСТ від АГРЕСОРА А тому гроші отримані пенсіонерами на хліб намазати не виходить бо під ці гроші відсутні матеріальний продукт.
Это понятно. И это не единственная причина. + расходы на вооружения, + подорожание электроэнергии и газа, +...
ЛАД написав:А вот что пишет ИИ по запросу "«Егоза» Росатома":
«Егоза» Росатома - это не существует, так как "Егоза" является торговым названием колючей проволоки, а Росатом - это государственная корпорация. Вероятнее всего, имеется в виду «Егоза» как вид ограждения, так как Росатом не производит колючую проволоку.
Спробуйте питать мовами, відмінними від російської. Можливо він тільки розробляється.
Ось що відомо про російський проект компактного ядерного реактора «Егоза» — це малий модульний реактор (ММР) нового покоління, який розробляється для автономного енергопостачання у складних умовах.
Технічні характеристики (за відкритими даними) Тип реактора: швидкий реактор на важкому рідкометалевому теплоносії (свинець або свинець-вісмут)
Електрична потужність: орієнтовно до 10 МВт (залежно від конфігурації)
Теплова потужність: до 30 МВт
Паливо: високозбагачений уран, розрахований на тривалий паливний цикл (10–12 років без перезавантаження)
Системи безпеки: повністю пасивне охолодження, низький тиск у контурі, компактна захисна оболонка
Автономність: дистанційний моніторинг, мінімальна участь персоналу
Транспортування: модульна конструкція, перевезення у контейнері або на платформі
budivelnik написав:Минулого року наприклад це була швидка допомога з обладнанням в якого німці ретельно обрізали всі інформаційні і силові кабелі до обладнання... Ми її відновили ПОВНІСТЮ. Я зарахув САМ собі як 3 млн грн, як на технічно відремонтоване авто Пежо + кілька носилок+швл+кардіо+... ще там щось - не така вже й велика ціна Постійно йдуть ліжка з можливістю зміни положення(електро ) як правило всі не робочі, як правило всі ремонтуються ( як мінімум з 10 зібрати 8 виходить) Візки - йдуть десятками, електро-штучний товар Цього року - отримали 150 апаратів штучного дихання + відсмоктувачі і так далі... - 70 вже на фронті, або в прифронтовій , 30 на запчастинах , ще 50 потихкньку відновлюються Вартість нового приладу від 10000 євро , на фронт передані для стабпунктів як медичний інструмент 1 штука вартістю 100 грн... реальна вартість як на мене 100 000+ грн Ще питання будуть?
В принципі, я так і думав, воно нічого не міняється, шо з технікою, шо з харчами. Все шо там збирались викинуть... Все шо ви написали, там це все утилізація, яка грошей коштує. Можуть не тільки віддать, а й ще доплатить шоб забрали. Тобто, з гів...нa ви у бугалтерський звіт занесли 3 мільйони. Митниця звісно таке не пропустить, бо це не медичне обладнання, а сміття. Далі ви відновлюєте. Ви даєте гарантію шо відновлений апарат штучного дихання не стане після пів години роботи? Хто буде відповідать якщо стане? Ось для цього і існують нові прилади, звісно старі йдуть на переробку, бо там є термін служби, відпрацював прилад наприклад 1 рік- до побачення. До чого тут харчі? Таж сама історія, все м`ясо, шо там можна купить до 1 ойро за кіло, в нас це 200-300 гривень за кіло. Порахуєте скільки коштує пригнать фуру такого м`яса і скільки буде навару, якщо продать 20 тон, мінус витрати на фуру? В нас м`ясокомбінати десятками років на такій сировині працюють. Якщо це митниці підказать, в нас все стане, починаючи з великих м`ясокомбінатів, закінчуючи невеликою кафешкою, або м`ясним магазином зі свіжим м`ясом.