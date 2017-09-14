Додано: Суб 27 вер, 2025 17:43

Вы притворяетесь или действительно не понимаете, что то, что он говорил "Раніше", означает: "нельзя допускать никаких уступок"? А никак не согласие на переговоры с готовностью идти на уступки.

а що каже й казав путін - "все цели СВО будут достигнуты". взагалі не чув зміни риторики пуйла. але Зеленський має щось пропонувати, а путін подумає - ви не розумієте, що агітує саме за це?



а що каже й казав путін - "все цели СВО будут достигнуты". взагалі не чув зміни риторики пуйла. але Зеленський має щось пропонувати, а путін подумає - ви не розумієте, що агітує саме за це?

а так вже з початку року що тільки руським не пропонували - отримати окуповане навіть вже не обговорюється, а їм все чогось не вистачає...

По-моему, уже высказывался по этому поводу.

Да, мы должны "щось пропонувати". Нам это нужно больше, чем Путину, который... не знаю, о чём он думает, но явно не о благе народа.

По-моему, уже высказывался по этому поводу.

Да, мы должны "щось пропонувати". Нам это нужно больше, чем Путину, который... не знаю, о чём он думает, но явно не о благе народа.

Пока что мы, в лучшем случае, соглашаемся с настоятельными предложениями Трампа. Собственных инициатив у нас не было.

а я вже неодноразово наводив приклад, що не завжди можна домовитися. а саме - євреї та Гітлер. аналогії дуже схожі. але вам це не подобається, бо у випадку з євреями зрозуміло, що домовитися нема про що. у нас той самий випадок - на поточний момент керівництво Раші неодноразово декларувало, що України та української мови не існує, й на ТОТ ми бачимо, що йде повне вже неприкрите знищення всього українського. й коли вам кажуть, що інколи треба спілкуватися українською (лише інколи) - то вам це не подобається. а тут повна заборона - я вже не кажу, що трапляється з тими, хто з цим незгодний. що з вами трапилося - на форумі зауваження роблять? а на Раші садять на сталінські строки.тому поки, не зміниться керівництво Раші (а ці свою ідеологію вже не змінять) - нам треба лише триматися. й змусити Рашу до припинення вогню з допомогою наших союзників. бо інакше Україну та українців ЗНИЩАТЬ. й звісно багато хто стане руським, щоб вижити - але жв цьому не бачить проблеми, чи не так? тому й хоче домовитися.