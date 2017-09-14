RSS
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 19:19

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Які це "декілька"? Цікаво послухати.

почніть з того, що пропонували американці. в інеті все є. єдине, немає варіантів від Раші, окрім капітуляції.

о, ще варіант - припиняємо вогонь, й починаємо домовлятися - це теж пропонували, ми та європейці. тому розкрийте очі й перестаньте вибірково сприймати інформацію.

а аргументів - немає. "злив" зараховано :lol:

Демагог.
Так "пропонували американці" или мы, Украина?
Что предлагали мы?

не грайтеся словами - варіантів, що обговорювати пропонували неодноразово. найпростіше - припинити вогонь, це й ми, й європейці казали. варіанти для обговорення є. а то зараз почнеться це той казав, той не казав. є навіть варіант з віддати Донбас, хоча він й не прийнятний для нас. але руські навіть це не хочуть обговорювати
