Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 06:10

Господар Вельзевула
Відстрочка по догляду за батьком інвалідом першої групи. Не ходить потребує постійної сторонньої допомоги. Пункт 13, батько обирає мене доглядачем. Але наче влітку змінили законодавство, та документи підтверджуючи наявність моєї сестри громадянки іншої країни вже не мають значення. Сестра виїхала з України здавши українські документи та знявшись з обліку 25 років тому. Хамять та кажуть нехай повертається або сплачує будинок престарілих пока я в армії.
,
Slon_Nosov
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 06:24

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  Slon_Nosov написав:тепер я серед артелерістів! Окремі привітання Успіху.. телефони повернули лише в військовій частині. Приймаюч вітання, Ваш офіцер штабу Слон Носов.
Вибачайте за помилки, погано бачу в темряві на екрані телефону.

Хоч не БЗВ і ручно-копальні роботи.
Не знаю чи в курсі, напр. є Ко-Пренеса, пігулка в день, місяць чи скільки курс, трохи мала би стабілізувати тиск. Але хз, як воно буде якщо постійний стрес, і нерегулярний сон.
......

Если такое давление и это не случайность (переволновался, ещё что), то "місяць чи скільки" уже не поможет. Таблетки придётся принимать постоянно. Причём надо ещё подобрать, что подойдёт конкретному человеку.
А вообще с давлением 200/100 срочно кладут в больницу.
Так что Banderlog вам правильно посоветовал.


Зір перевіряв в криниці вузіум, думав що може високий тиск на зір. Але виявилося що просто вікове... А швидка пригодованна тцк та відмовила в переміщенні в лікарню. Телефона немає, сидиш на правах раба...
Прийшов мій час писати охуї..лоні історії з марса...
