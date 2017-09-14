katso написав: О, теперь все стало на свои места. Да, я писал о сегодняшней ситуации, придерживаясь идеи что при сегодняшнем устройстве экономики в тылу необходимы огромные тысячи забронированных, что режет глаз некоторым "патриотам". Если бы перевели - было бы все по другому, лучше или хуже это уже вопрос дискуссионный.
Колись же писали на форумі, що для одного військового в тилу має працювати 9 цивільних. Тепер порахуйте скільки потрібно для 1М силовиків. І де взяти той людський ресурс?
дуже цікаво як то пораховано? Шо таке виробляє тил?
Бетон написав:Сколько ещё продлится война. Ваши прогнозы.
Не менее 10-15 лет.Многие из читающих эти строки,не доживут до конца.Но выбора особо нет,нужно не зацикливаться и жить на всю катушку,жизнь одна. За бугром х******, недоступны многие из привычных радостей. Вернулся с Польши- сразу человеком себя почувствовал,хоть верь-хоть не верь.