Тут fler права.
"поізносівшийся Микола" завтра окажется на фронте. А о срочниках на фронт мы не говорили - призыв на фронт с 25.
Просто если бы тыловая армия была из срочников, то меньше потребовалось "поізносівшихся Микол".
Додано: Пон 29 вер, 2025 16:54
Додано: Пон 29 вер, 2025 17:15
зате буйдівельникам легко співати фантазії про те, як інші будуть обмежувати себе життям роками родиною на менш половини від трьох мінімалок, бо іншу частину накопичувати.
Додано: Пон 29 вер, 2025 17:18
1 Людина не може вибрати дату народження, дуже рідко може вибрати дату смерті(хоча й впливає на протязі всього життя наближаючи чи віддаляючи цю дату стилем свого життя)
2 А от НА ПРОТЯЗІ життя, людина МОЖЕ вибрати коли, де і що вона буде робити.
І от цей вибір і перетворює
Просту людину
в людину відповідальну за свою діяльність
або людину яка передає відповідальність - іншим..., не розуміючи що навіть передавши відповідальність розумному-не факт що діяльність цього розумного буде відповідати тому що людина мріяла отримати від цієї передачі
А от не передавши нікому... немає на кого пеняти , а тому й життя виходить кращим.
Додано: Пон 29 вер, 2025 17:33
Да нормально вели себе 18 літні пацани і зі зброєю.
А нинішні дорослі підлеглі за нормального ставлення до них теж бикувати не повинні.
Різниця отієї совпепівської системи з нинішньої полягає, наприклад, в отакому доволі значимому підході:
- за отієї системи вищестоящому командиру-начальнику (ротному, комбату і вище) було важливо нагодовані, вдягнені, навчені і т.д. рядові-сержанти (підлеглі), і абсолютно похрєн поїв-поспав і т.д. сам отой взводний, ротний, комбат.
Вони перевіряли саме це і вимагали від взводного, ротного, комбата саме оцього -- навченності, нагодованості і т.д. солдата.
Але! При цьому і сам взводний ротний комбат писав-вимагав від вищестоящих положеного забезпечення для того, щоб навчити-нагодувати-спати вкласти і т.д.
І отримував... без купи куп паперів та умовлянь-домовлянь.
А зара це справи самого солдата...
Так само і справи самого взводного ротного комбата.
Це п-ць, коли комчастини ставить задачу підлеглим --- шукайте собі волонтерів...
І коли всім побоку отой солдат...
Вимога лише одна --- результат і крутись, як хоч, наче в анекдоті про гаїшника.
От всі (на всіх рівнях)) й крутяться, домовляються. Наче на базарі.
Так, то й так. Краще, то й краще. Не мені судити.
Але спаліть оті Статути (Закони України, як ніяк) нахрєн, і не обманюйте самі себе і всіх.
Додано: Пон 29 вер, 2025 17:40
detroytred
Я так підозрюю , що ви в стройових частинах не служили вже років 20 останніх))
Бо там , особливо в піхоті, ще з 2000-х не давали ніяких запчастин (про форму теж ви прекрасно знаєте, її на базарі часто купляли, бо склади пусті) , зате вимагали від взводного , щоб КамАЗ був на ходу. Взводний вимагав від своїх прапорщиків (техніки підрозділу) , ті срочніка в звільнення відпускали з вимогою принести чи фарбу для автомобілів, чи ГТВ (прокладки-сальники), чи фарбу підлогу в казармі фарбувати.
Скинутись з зарплати «на потреби підрозділу» по 5 відсотків в мирний час було нормою. По типу «хлопці, так це ж для себе! Це ж у нас в казармі буде затишно! Це ж ваші службові кабінети чи класи підготовки, ви тут проводите час, це ВАМ треба!» 😅😅
Армія дуже давно «крутиться як може», поки тут дніпропетровські алкоголіки розказують як утримували тут когось податками))
Додано: Пон 29 вер, 2025 17:46
Ще раз для фантазера
1 Ти жив гірше від мене і не маєш ні можливості ні варіантів жити краще завтра
2 Ти в тому самому віці як і я( на 5-10 років молодший) - в чому ТВОЯ перевага ждунізму над моїми рішеннями?
3 Те що РеХфорМи -це погіршення-ти вже зрозумів? а так як ти пенсіонер то жив ти паршиво а помирати прийдеться ще паршивіше у випадку якщо якийсь з можновладців вирішить своє его побалувати і реформи затіє....
і останннє
Я писав - 2-3 покоління.
Одне вже пройшло...
Твої діти тебе проклянуть ,коли зрозуміють що їм ВСЕ одно прийдеться проходити МІЙ шлях.
То чому радієш? прокляттям які будуть сипатись на твою могилу?
Додано: Пон 29 вер, 2025 17:50
Дик, совдепівська система почала трансформуватися в "українську" одразу з 1991-го.
Я ж не просто так підкреслив про всі рівні зараз.
Тобто "крутись, як можеш" було лише до рівня командирів-начальників.
Тепер опустилося ще й на рівень солдат-сержантів.
Додано: Пон 29 вер, 2025 17:59
Перечитай текст.
Тобто не намагайся підмінити предмет.
Твоя дурна єралашня про хто жив краще-гірше, а також тупі прогнози хто кого прокляне і т.д. --- попий водички, попустить.
З (твого) "кращого" життя підприємця ржоть навіть Василь.
А капітал ... да раб ти капіталу. Тому троє з чотирьох твоїх дітей не пішли твоїм шляхом.
Дурік, про переваги в тебе постійно голосиш саме ти.
Я ж не бачу переваг... ні в мене, ні в тебе. Тому і слова не кажу про свої! переваги. Це в тебе комплекс.
___________________
Тобі в лоба макнути цитатами скільки разів я тобі вказував, що реформи населення сприймає не радушно..., що реформи болючі. То про яке моє розуміння ти заспівав?
Звісно реформи це боляче. І тільки потім полегшення-покращення.
Але ще гірше, коли боляче від наслідків відсутності реформ. Наслідків, які неодмінно колись настають. А покращення й не світить, бо реформ не було.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 29 вер, 2025 18:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 29 вер, 2025 18:00
Та навіщо вам Гіркін і росіпсо? Тут Песікот і Шаман прекрасно справляються з цим завданням вже 3,5 роки. Працюють над цим завданням кожен день в поті чола.
Додано: Пон 29 вер, 2025 18:07
Це вже очевидні факти, підтверджені не раз - що в президента все було ок до початку війни.
Цікаве інше:
Джерело:
Що б хто мені не говорив, але це лишній раз підтверджує що в Херсоні були "ждуни" і їх було немало і вони займали керівні посади.
Для себе я роблю висновок, що якщо навіть у Херсоні з цим були величезні проблема, то що говорити про Крим і Донбас. Там усі(правлячі кола) тотально були за РФ.
