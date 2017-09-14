flyman написав:На щастя(або на жаль) лохи не будуть відкладати 5% своїх доходів при заробітку 10К і не скористаються твоїми геніальними порадами.
Але це формує звичку, яка виведе з часом може вивести в топ 20% (10% або 5%), які "за природніх умов" підпадають під модифікований нормальний закон розподілу (більш подібний до розподілу Больцмана-Максвела).
До нічого "з часом це не виведе".
Щоб бути багатим - потрібно багато(вище середнього) заробляти(або отримати спадок ). ВСЕ!! Ніяких магічних пасивних доходів не існує. Якщо заробляєш мало(менше середнього) багатим ти не станеш.
*якщо вклався в крипту і став багатим - то це заробіток і ризик, а не пасивний дохід.
Ага заробляти і спускати, а є такі що ще в мінус. Читати уважно не вчили? Привичка, яка може ...
Щодо пасивних доходів, якщо раз в тиждень/місяць потратив пару годин потицяти кнопки, це вже активно як і робота 9 .. 5 (це якщо без переробок)
Вантажний потяг, який віз, ймовірно, військову техніку, потрапив під удар російського "Шахеда" у Чернігівській області, розповіли на порталі "Мілітарний". Росіяни використали нічну камеру, яка зафіксувала рухомий об'єкт, розпізнала цистерни та контейнери й вдарила по локомотиву. На відео, яке опублікували російські мілблогери, — кадри з наслідками влучання та спроби військових вертольотів завадити атаці. Кпім того, під удар могли потрапити резервуари з пальним, розташовані на відстані 100 км від кордону.
Можливе ураження 29 вагонів (14 цистерн, 10 — з військовим спорядженням, п'ять — з технікою) та трьох резервуарів (біля села Бобровиці).
барабашов написав: поэтому нормальную по 2.70+++ и не ели( Русановскую, столичную)
Коль ударились в гастрономические воспоминания, русановская стоила 2.60, любительская - 2.80. По 2.70 колбасы не помню. По 3.50 продавался рулет Киевский, тогда он считался колбасой, а сейчас такие продукты принято называть ветчиной. Это были спрессованные куски мяса.
Мені подобались сиров`ялена Брауншвейгська та сирокопчений Сервелат, два батона в одній паперовій упаковці, ціна шось біля 6 рублів. Ще сирокопчена Єврейська була нічого так, але я її бачив мабуть один раз, ціну не пам`ятаю.