Підкажіть, хто-небудь вже юзав Дія-карту А-банку - поділіться досвідом будь-ласка що там з комісіями при зарахуванні погашення з Дії, кошти можна безкоштовно отримати у касі чи перекинути по Р2Р, айбану?
Буду дуже вдячний!
Додано: Сер 01 жов, 2025 19:22
