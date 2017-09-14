flyman написав:Так отож, якщо вступить Бесарабія в ЄС, то це їй буде подарунок від неньки?
як вони вступлять якщо Кишінів звичайними рос.сау з пмр прострілюється? Та і Україна з Молдовою в одному пакеті йдуть, не буде України, то не буде і Молдови
ідуть вони вже в пакєті з балканськими тиграми
Це відколи? Ну якщо так треба тоді побомбити їх трохи, Тирасполь нацькувати ми їх нікуди не пустимо росіянців не взяди до нато у 2000 вони як образу затаїли а ми оперативно спрацюємо, не дозволимо на нашій крові геополітичні гешефти мутити є трохи ризик повторити кувейтський фейл Садама 1991, але й НАТО вже не те, хорол річка не та
Успіх написав:А що не так? Треба було в перший рік не бусифікацію починати практикувати, а закупівлю зімбабвійців А цвіт нації через рік на дембель відправляти! Дивись як ворог зробив - спочатку відправив на убой зеків, бурятів, а потім корейців закупив...
слідкуй заходом мислі. В рф грошей більше. Зімбабвійцю за кого воювати всерівно. З україною його нічого не повязує і на цінності майдану йому теж однаково. В рф є механізм примусу в армії, що дозволило сформувати за принципом вагнера шторм z. В нас того нема бо ми бавимось в демократію. І зеків посилали в звичайні частини. До того ж, старайся мислити цифрами. В Україні зеків всього орієнтовно 50тисяч, разом з жінками. По факту вигребти звідти мож тисяч 20-30, якщо сильно постаратись. Це десь стільки скільки мобілізують в нас за місяць. А місяців вже пройшло? 43? Не здається тобі що воно радикально б не змінило ситуацію? В рф більше населення отже більше зеків. Окрім того в них більше саджають на 100тисяч населення. Корочє, те що ти пропонуєш може діяти лиш за умов заградотрядів і масового саджання населення в тюрми. А зімбабвійців можно закупляти лиш за умови що платиш більше, або домовляєшся з мєстною мафією в якої в руках залишаються заложники з рідних.
