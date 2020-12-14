Vadim_ ч
Террасы наверно только в "Небе"
В Маяке не видно их
В бомжстрое ближе к Рогалёва никаких террас и не предусматривалось
Вы в Маяк вошли па1100?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 жов, 2025 10:05
Vadim_ ч
Террасы наверно только в "Небе"
В Маяке не видно их
В бомжстрое ближе к Рогалёва никаких террас и не предусматривалось
Вы в Маяк вошли па1100?
Додано: Нед 05 жов, 2025 10:19
Завтра схожу погляжу , вроде бы небыло?Наверное он перепутал террасы с балконами
или он имел ввиду Володарку , но там тоже нету террас?
п.с. и кстати второе Небо почти готовое, уже "стоит забитое досками" наверное с весны
п.п.с. терраса есть кажись на офисном Фестивальном но где Менора и где Фестивальный
п.п.п.с. Может кто то напомнит ГО и БА шо ул.Литейную надо довести до ума, за 2025 0 работ
Додано: Нед 05 жов, 2025 12:23
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Востаннє редагувалось smdtranz в Нед 05 жов, 2025 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 12:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:54
Бетон підкажіть - це ринкова ціна для такої квартири? Чи задорого просять?
Додано: Нед 05 жов, 2025 17:35
Ринкова
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|