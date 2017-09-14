Додано: Нед 05 жов, 2025 20:39

detroytred написав: Тебе не бусікували, а іншого бусікували і ага.., то який вплив у відсотках? Або якесь рішення кабміну чи закон повністю перевернув життя, а до іншого він і овсі ніяким боком, то який вплив у відсотках? Або олігарх одного ..., а на іншого ні, то який вплив у %?

А ще є різні степені залежності окремо кожного, то про що середня-то буде? Тебе не бусікували, а іншого бусікували і ага.., то який вплив у відсотках? Або якесь рішення кабміну чи закон повністю перевернув життя, а до іншого він і овсі ніяким боком, то який вплив у відсотках? Або олігарх одного ..., а на іншого ні, то який вплив у %?А ще є різні степені залежності окремо кожного, то про що середня-то буде?

Це окремо , бо це статистика, яку як я бачу ти не розумієш...Можна звичайно розглянути крайність - бусифікацію...З точки зору математики , якщо є ресурс в 10 млн осіб які потрапляють під закон про бусифікацію .. і нехай 200 000 з них бусифіковано .. то це становить 2% від загальної вибірки....Але навіть в цьому варіантіТебе бусифікували і ти приймаєш рішенняа - піти служитиб - відкупитисьв - втектиг - відмовитись служити і сісти в тюрьму..Отже вже тут в тебе море варіантів... і кожен з цих варіантів має підваріанти...якщо служити то куди ? в тил, в розвідку, в штурмову і так далі....якщо втікати то коли ?якщо відкупатись то в яких сумах?якщо сідати то на скільки (там же є суддя/адвокат і від того що ти ЇМ запропонуєш і буде залежати все подальше...Тобто рішень вагон і маленький візок ... і ВСІ ТВОЇ, на які МОЖНОВЛАДЦІ не впливають..Ти прийняв рішення йти курсантом.. Ти пішов - який відсоток того що це твоє рішення а який можновладців? 95% ти , 4,9% батьки, 0,1% можновладці через пропаганду?Так отна кожному кроці коли ти будеш приймати якесь рішення..ти приймаєш його сам і будеш нести за це відповідальність сам...і такможновладці створюють оточення..сталін -це сталінські наркоми+силовики+стаханівці=1% і 99% потенційних рабів...Але якщо можновладці Кравчук-Кучма-Ющенко-Янукович-Порошенко-Зеленський -створили умови по яким простий прапорщик міг стати мільйонером, то курсант з червоним дипломом -також міг добитись більшого ніж пенсія в 50 років...А чому не добився?Бо самостійно прийняв рішення, прийняти яке його ніхто під автоматом не змушував(бо 90% відповідальності -це коли я тебе під автоматом 90% з твоїх 30 років служби по казармі водив)