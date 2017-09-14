Shaman написав:...... фінам пощастило. та й це був срср й поділ був капіталізм/соціалізм - а так братерство народів. а в нас зараз сучасна Раша, де "українців" не існує. тому у будь-якій формі капітуляції нічого українського не залишать. як власне зараз на ТОТ. й проблеми будуть у тих, хто розмовляє українською. хто розмовляє російською проблем буде менше - тому не так страшно в капітуляції ЛАД? можна й домовитися?
1. У вас только 2 варианта - капитуляция или победа? Вы последнее время, вроде, тоже за мир или, по крайней мере, перемирие. Прогресс. Но как вы планируете этого добиться, если у вас "домовлятися" = "капитуляция"? 2. Практически все здесь присутствующие совсем недавно разговаривали и писали по-русски. В том числе и вы.
detroytred написав:Якщо рфян можна (точніше Берлінська вказала - потрібно, необхідно) перепрограмувати...то і українців теж. На свідомих захисників країни...
Ти якось би визначився.. Ти засуджуєш те що можновладці можуть запрограмувати ( і запрограмували як в педерації) Чи закликаєш щоб можновладці запрограмовували українців як в педерації..
Труси-хрестик
ПС я розумної відповіді не чекаю , бо все одно зараз буде набір емоційних вкидів про єралашики-перевів тему розмови-перекрутив і так далі.... Але в цьому весь воєнпенс він з ОДНОГО боку за те щоб можновладці нагинали бо мають важелі.. навіть в цьому повідомленні
detroytred написав:Кратко це так: якщо начальник (посадова особа), наприклад, "м'ясник" чи невіглас, то в першу чергу, треба дивитись на його начальника. Чому. Він. Не прийняв. Ніяких. Дій. Хоча відповідає і зобов'язаний контролювати свого підлеглого, керувати ним і т.д. Для цього в нього є і повноваження, і інструменти-важелі впливу. Впритул до покарання.
або тут же вище , він агітує за модель пуйлостану
detroytred написав:Визначено, що персональна і пряма відповідальність. Не повинен 2,3 чи 4 щось радити про призначення начальнику. Тільки визначений 1 посадовець (подає ВГК і т.д.) кандидата на призначення і цим бере на себе відповідальність. І за кандидата, і за ділянку роботу цього кандидата.
бо кілька джерел інформації -гірше
detroytred написав:якийсь Вася, Остап чомусь щось радить, але не ніяким боком до ділянки, результату.
а з другого боку він забув що ми саме проти диктатури воюємо і за демократію.. Тому перемогти диктатуру методами ще гіршої диктатури -можна... от тільки переможець буде ДИКТАТОРОМ а не демократом. В цьому і відрізняється наприклад моє бачення люди відповідальні на 95% - а керівники на 5% тоді ніяке пуйло до влади не прийде.. а якщо послухати воєнпенса, то керівник на 20 років після своєї відставки запрограмував рух держави і несе 90% відповідальності за це програмування.
Letusrock написав:Прикинь 90% моїх доходів саме від закордонної діяльності.
Якщо 20000 гривень заробив і 90% цього заробленого це доходи за кордоном і це все на що ти здатен... то уяви що ти переїзжаєш з Ужгорода ( де за 20000 ти жив нормально) і переселяєшся в Будапешт... твій дохід сталий=18000 грн а витрати на зьом квартири 25000 грн... і що ти й далі успішний, чи бомжо/люмпен під парканом?
ЛАД написав:Прекрасно себе сотрудничали и с Западом, и с Востоком и довольно успешно развивались.
вони значно менше втратили 2 рази вчасно спрацював стоп-лосс українська катастрофа в тому, що чим більше програємо, тим більше охлос хоче відігратися без вирішення проблеми майданного охлосу майбутнє України передбачувано коротке
Втратили вони не значно менше. Не впевнений, що "тим більше охлос хоче відігратися". Якщо при опитуванні ставити питання: "Вважаєш, що умовою миру повинні бути кордони 91 (кордони 24.02.2022), автомат в руки і до лав штурмових військ", - то результати можуть бути дещо іншими.
Вища рада правосуддя звільнила суддю Сергія Должка, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і посилався в рішеннях на «зовнішнє управління»
узурпації влади нема, суди працюють, книга де в назві 4 цифри то не про нас, ко-ко-ко
оце ти вломив в штангу ...
Должка визнали винним у систематичному поширенні антидержавних і конспірологічних тез у судових рішеннях. Зокрема, він писав, що Україна є «комерційною компанією LTD Україна», а її закони — «авторськими творами». Також ставив під сумнів розпад СРСР, посилався у рішеннях на Біблію та радянські кодекси, а частину документів писав російською.
Должко назвав Кабмін і закони про мобілізацію нелегітимними, заперечує існування України як держави, а замість законів суддя посилався на «божественний нормативно-правовий акт» ... Він стверджує, що досі існує УРСР і що Україна як незалежна держава начебто не створювалася.
Замість законів суддя Должко посилався на «божественний нормативно-правовий акт», а саме «Біблію Книги Священного Писання Старого та Нового Заповіту… Першу книгу Мойсея», а також на «Житловий комунальний кодекс УРСР».
ЛАД написав:Якщо при опитуванні ставити питання: "Вважаєш, що умовою миру повинні бути кордони 91 (кордони 24.02.2022), автомат в руки і до лав штурмових військ", - то результати можуть бути дещо іншими.
Цікаво... А що ЛАД вважає умовою миру, які кордони - по ЛБЗ чи по Дніпру? Що ми маємо віддати?
знову ж треба думати, шляхи є. а вони газ по 8 залишають - що можна сказати? приєднаюсь до критиків - влада занадто грається в популізм. й це у країні, яка воює.
Интересно у вас получается - обвиняете в "методичке" и тут же сами приводите подтверждающую ссылку. шляхи є - увеличивать импортные закупки. Можно поднять цены на газ. Правда, маленькая проблема - население заплатит гривню, а за импорт надо платить в долларах, т.е. просить дополнительную помощь Запада. Вы ратуете за увеличение цен на газ для населения? Но тогда уж давайте будем последовательны - военная экономика, так военная экономика. Заморозить зарплаты, ввести карточки, закрыть выезд для всех, мобилизацию провести по-настоящему, а не так, как сегодня. Причём, и военную, и экономическую (трудовую). Много чего можно и нужно. Опыт прошлого есть.
а що означає upd - ви розумієте? якби людина відразу наводила джерела інфо - але саме ця схоже принципово цього не робить...
питання дотаційної ціни для населення на газ та еенергію - воно давнє, ще довоєнне. й якщо під час початку війни ще можна було зрозуміти, то зараз - це чистий популізм та нонсенс. мова про продаж по ринковій ціні навіть не йде - хоча б просто підняти пропорційно інфляції. ціна 8 здається була й при курсі 28
ЛАД написав:Заморозить зарплаты, ввести карточки, закрыть выезд для всех, мобилизацию провести по-настоящему, а не так, как сегодня. Причём, и военную, и экономическую (трудовую). Много чего можно и нужно. Опыт прошлого есть.
+ продразверстку, ревтрибуналы, "тройки", коммендатский час 24/7, политзанятия, выявление ворогів нації, борьба с воробьями - уничтожителчми посевов, выплавка стали домохозяйствами, прикладная спортподготовка - сбитие бпла лопатами, наш паровоз вперед летит В Коммуне остановка. Другого нет у нас пути— В руках у нас винтовка
