Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
НБУ визначив ключові ознаки
еквайрингу та встановив нові...

НБУ визначив ключові ознаки еквайрингу та встановив нові...
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 22:54

Re: НБУ визначив ключові ознаки еквайрингу та встановив нові

moveton написав:
  Faceless написав:Ви не маєте права ставити різну ціну

Разную цену может и не имею, а вот разную комиссию - запросто. Ну вот типовой магазин с хотлайна:
- Оплата готівкою (без доплат): при отриманні.
- Переказ на ФОП (+2%): Номер банківського рахунку (IBAN) надішлемо після підтвердження
- Безготівкова без ПДВ (+5%): з ТОВ, ПП, ФОП (без ПДВ).

А на самом хотлайне ещё написано, что есть ещё вариант P2P переводом за те же +2%. Я встречал и варианты, когда оплата картой объявлялась, как с комиссией в 3+%, а через СЭП - без. Собсно, что далеко ходить: заплатить налоги картой в кабинете налоговой. Кстати, в последнем случае про эту комиссию даже не узнаешь, пока не заплатишь - подтверждение даёшь на чистую сумму налога и только после него обнаруживаешь проводку на сумму заметно побольше.

И мне почему-то кажется, что покупателю важнее сколько он в конечном итоге денег заплатит, а не то, что цена формально одинаковая и всего лишь за оплату картой будет "несущественная" комиссия.
Так то те саме. Магазин не має права ставити різні ціни чи "комісії" за оплату за товар. Те, що багато дрібних магазинів порушують закон, не змінює цей факт.
Податки тут інша справа, це комісія третьому сервісу, а не націнка, яку робить магазин під виглядом "комісії"
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 23:07

Re: НБУ визначив ключові ознаки еквайрингу та встановив нові

  Faceless написав:Магазин не має права ставити різні ціни чи "комісії" за оплату за товар. Те, що багато дрібних магазинів порушують закон, не змінює цей факт.
Податки тут інша справа, це комісія третьому сервісу, а не націнка, яку робить магазин під виглядом "комісії"

Ну вот не знаю, как у них с правами, но ставят в открытом виде, так работают не и никого за это не наказывают. А ещё от меня ускользает логика почему налоговой (или, например, Nova Pay) можно. Для магазина эквайрер - это такой же "третий сервис". До счёта магазина его комис даже не дойдёт. Почему этот комис вдруг должен считаться наценкой магазина?
