Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:"підтримка бронетехніки" благодаря дронам осталась в прошлом. Забудьте.
до моменту поки не зявиться чергова вундервафля, яка зможе очистити за адекватну ціну на 5 метрів в радіусі навколо себе повітря від дронів.
Стугни/джавеліни також навели шороху... але зявився динамічний захист.
Тому правило боротьби броні з снарядом - ще ніхто не відміняв.
Наприклад якийсь потужний електромагнітний імпульс яки спалить обмотку в двигуні...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27170
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:террор и жертвы среди гражданских были существенно выше, но это не особо влияло на ход войны. Наши потери от шахедов сравнительно невелики.
В 2гій світовій не було ударів в глибину педерації...Максимум терорезувалось населення ударами в глибину 100 км від лінії фронту.
Тому педераційникам відчуття беззахисності ще не відом, але потихеньку вони до нього дійдуть, особливо якщо нам вдасться покласти електроопори в Сибіру зимою...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27170
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:46

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:"підтримка бронетехніки" благодаря дронам осталась в прошлом. Забудьте.

Наприклад якийсь потужний електромагнітний імпульс яки спалить обмотку в двигуні...

И при этом ничего не спалит в защищаемом танке :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 10720
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:54

  ЛАД написав:Да, о 18-22.
Вчера разговаривал со знакомыми, узнал, что старший сын (21) выехал. Парень никогда не мечтал о Западе, даже мыслей не было, здесь работал в KFC (и учился в вузе), постепенно рос в зарплате, уже имел неплохую (по харьковским меркам) - во всяком случае, уже позволил себе снимать квартиру, чтобы жить отдельно от родителей.
Что было неожиданно для меня - выбрал Швейцарию. Сейчас поселили в бункере (ещё со 2 МВ), но бункер очень хорошо оборудован, не так, как наши сохранившиеся со 2МВ бомбоубежища. Их там, вроде, много и используют для размещения беженцев. Хочет сразу начинать работать. Родители уговаривают сначала поучить немецкий. Если пойдёт учить, дают какие-то льготы (финансовые, но не очень большие). Зато с языком, понятно, можно найти лучшую работу.
Кстати, там, вроде, дискриминируют наших западников - тормозят оформление. Если ему оформили меньше, чем за месяц, то люди с западной ждут и по несколько месяцев и пока не получили. Не знаю, насколько это типичная ситуация.

Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41101
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:55

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:"підтримка бронетехніки" благодаря дронам осталась в прошлом. Забудьте.

Наприклад якийсь потужний електромагнітний імпульс яки спалить обмотку в двигуні...
И при этом ничего не спалит в защищаемом танке :lol:
А хто казав що імпульс повинен генеруватись всередині танка? Якщо це педераційний - то хай генерують , трошки рідині в мозку закипить і все....
А от викинути назовні фіговину яка пролетить в сторону дрона на відстань метрів 20 і за 5метрів до дрона дасть імпульс, який спалить все незаземлене в радіусі 5метрів і не надасть шкоди обладнанню всередині заземленого танку(+згадай що потужність падає в кубі від відстані...)Тобто якщо до дрона 5 метрів а до танку 15, то потужність впливу на танк буде в (15/5)*3*3=27 разів меншою ніж вплив на дрон.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27170
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:56

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Якщо рфян можна (точніше Берлінська вказала - потрібно, необхідно)
перепрограмувати...то і українців теж. На свідомих захисників країни...
Ти якось би визначився..
Ти засуджуєш те що можновладці можуть запрограмувати ( і запрограмували як в педерації)
Чи закликаєш щоб можновладці запрограмовували українців як в педерації..

Труси-хрестик

ПС
я розумної відповіді не чекаю , бо все одно зараз буде набір емоційних вкидів про єралашики-перевів тему розмови-перекрутив і так далі....
Але в цьому весь воєнпенс
він з ОДНОГО боку за те щоб можновладці нагинали бо мають важелі..
навіть в цьому повідомленні
  detroytred написав:Кратко це так: якщо начальник (посадова особа), наприклад, "м'ясник" чи невіглас, то в першу чергу, треба дивитись на його начальника. Чому. Він. Не прийняв. Ніяких. Дій. Хоча відповідає і зобов'язаний контролювати свого підлеглого, керувати ним і т.д.
Для цього в нього є і повноваження, і інструменти-важелі впливу. Впритул до покарання.

або тут же вище , він агітує за модель пуйлостану
  detroytred написав:Визначено, що персональна і пряма відповідальність. Не повинен 2,3 чи 4 щось радити про призначення начальнику. Тільки визначений 1 посадовець (подає ВГК і т.д.) кандидата на призначення і цим бере на себе відповідальність. І за кандидата, і за ділянку роботу цього кандидата.

бо кілька джерел інформації -гірше
  detroytred написав:якийсь Вася, Остап чомусь щось радить, але не ніяким боком до ділянки, результату.


а з другого боку він забув що ми саме проти диктатури воюємо і за демократію..
Тому
перемогти диктатуру методами ще гіршої диктатури -можна...
от тільки переможець буде ДИКТАТОРОМ а не демократом.
В цьому і відрізняється наприклад моє бачення
люди відповідальні на 95% - а керівники на 5%
тоді ніяке пуйло до влади не прийде..
а якщо послухати воєнпенса, то керівник на 20 років після своєї відставки запрограмував рух держави і несе 90% відповідальності за це програмування.

Коли ж ти нарешті навчися читати-то?! Ну ніззя бути настільки ту..

В самій же цитаті вказано, що це за логікою Берлінської, і з цієї логіки випливає наступна теза. Тобто якщо рфян можна, то і українців.

Далі ... свої хіти та три мегазашквари ти не перевищив. Дєрзай.
detroytred
 
Повідомлень: 25790
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хантер нічого не чув про направлений імпульс. Буває
Hotab
 
Повідомлень: 16659
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2506 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:57

Барткою по хресту

Барткою по хресту

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:"ямалський хрест"

Звучит очень экспертно, производит впечатление на не искушенную публику

Барткою по хресту, вжуххх!
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41101
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:В самій же цитаті вказано, що це за логікою Берлінської, і з цієї логіки випливає наступна теза. Тобто якщо рфян можна, то і українців.
Але ж ти і Берлінська - одного поля ягоди
Ти ж також за можновладця....
і проти зусиль маленької людини бо це за Кіосакі...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27170
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:58

  flyman написав:Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.)


Ага,в киндзазе писали.
Поздравляйте нас с первым долетевшим КАБом.
Реактивный,правда. Звук не особо, баллистика куда ярче и сочнее.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 835
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
 
