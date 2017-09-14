ЛАД написав:Так Хотаб же пишет, что зелёная уже дешевле не зелёной.
Виключіть атомну . Яку хтось колись побудував, а відходи хтось колись буде хоронити хз де і за які гроші І там може бути дуже цікаво
А зачем виключати? И сейчас в некоторых странах строятся. Кстати, в Германии уже виключили. Пример Water в Дании - мощность 30 кВт. Это на 6 квартир. Не смешно.
Шо на 30 кВт? У вас власна СЕС, обмежена площею даху, південних стін. Ви не залежите від Харківобленерго, в вас власна Енерго. Звісно у мене буде якась бізнес-модель, скільки буде коштувать кіловатт- не знаю, не рахував. Зараз держава шось компенсує, але чи готові люди на рівні ОСББ вкладать власні гроші в такі проекти?
ЛАД написав:Пока что во всём мире "зелёная энергия" дороже старой. Или у вас другие данные?
Глибоко не копав, але в південних країнах сонячна вже перетнула цю межу рентабельності.
Не уверен, но мы не в південних.
І тепер про енергію А що там в комуністичному Китаї ?
Автори доповіді "Енергетичний перехід Китаю" дають наступні цифри прогнозу для країни на 2050 рік: Енергетичний баланс Китаю зміниться з 30% ВДЕ сьогодні до 88% до 2050 року. Сонячна енергія становить 5% виробництва електроенергії в Китаї сьогодні – до 2050 року ця частка зросте до 38%.