|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 19 жов, 2025 12:17
Сибарит написав: jump написав:Hotab
я Вам уже здається відповідав: вважаю цю недовладу найбільшим прокляттям для України.
Усе, що пов"язане із нею-потворне...
залишився б посту Порошенко-гадаю, такого і би близько не було...
Ничто не ново под луною...
В первую мировую пораженчество ради захвата власти уже проходили ..
Тогда для этого всё-таки были основания, а не просто желание заменить Васю на Петю.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36874
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4867 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 19 жов, 2025 12:32
Schmit написав:
[youtube]0gC_SqskMP0[/youtube.
Сколько у нас п...болов развелось.
Это же относится ко многим видео флая.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36874
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4867 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 19 жов, 2025 13:04
budivelnik написав: Water написав:
Закупайте паливо у москалів напряму, чого його через мадярів возить? Жгіть напалмом, не треба ховатись і робить гарну міну коли нафта від москалів, перероблена мадярами, подається нам.
То може
Труси -Хрестик?
А по факту?
Демагог - звичайний.
Я вам вже разів 10 написав за труси-хрестик.
Відкривайте кордони, пускайте фури/потяги до москалів, торгуйте, чому зупинилися?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3451
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|137120
|
|
|1493
|324306
|
|
|6076
|1010379
|
|