|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 21 жов, 2025 22:02
Успіх
Украинцы,в отличии от кацапов, люди рассудительные.
Они и за деньги воевать не хотят.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 910
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 21 жов, 2025 22:04
Так нашим і не пропонують НОРМАЛЬНИХ грошей!
-
Успіх
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 8754
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Вів 21 жов, 2025 22:11
Успіх написав:
Так нашим і не пропонують НОРМАЛЬНИХ грошей!
Так скоро генерал Зима та майор Распутіца, а тих лежнів не тільки годувати ...
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41242
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1617 раз.
- Подякували: 2863 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 21 жов, 2025 22:12
Успіх написав:
Так нашим і не пропонують НОРМАЛЬНИХ грошей!
Ну каждому свое. Зачем в окопах деньги мне непонятно.
Все равно довично там торчать.
Деньги вариабельны, а жизнь одна.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 910
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 21 жов, 2025 22:26
"😳Чернігів у темряві. У Чернігові критична ситуація в енергетиці, терміни відновлення електропостачання невідомі.
В ОВА просять не поширювати дані про роботу міських систем. Критичні об’єкти переведені на альтернативне живлення.
Працюють «Пункти незламності» та пункти видачі води, поліція посилює патрулювання ввечері та вночі."
Сочувствую людям. Смотрел видео оттуда- женщина говорит ключевое, "в 2022 было очень тяжко, но была надежда. Сейчас ее нет".
Ну,как говорится,все там будем. Прифронтовые.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 910
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 21 жов, 2025 22:34
Господар Вельзевула написав: Успіх написав:
Так нашим і не пропонують НОРМАЛЬНИХ грошей!
Ну каждому свое. Зачем в окопах деньги мне непонятно.
Все равно довично там торчать.
Деньги вариабельны, а жизнь одна.
Зараз поясню
рф - платять 10-40 куе До попадання на фронт. Україна 0,00 куе платять До попадання на фронт.
рф/Україна платять прилизано однаковий щомісячний оклад, якщо враховувати з поправкою на рівень цін в рф/Україна
рф - платять 40 куе в разі загибелі. Україна платять 365 куе в разі загибелі. Але платять вже не тому, хто приймає рішення їти воювати.
Оці от 10-40куе До призвели до сьогоднішньої ситуації.
Рф армія найманців. Міцний, стабільний тил.
Україна армія бусифікованих. Тил морально та економічно знищений.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9806
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1884 раз.
- Подякували: 2362 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Вів 21 жов, 2025 22:35
trololo написав: Shaman написав:
але що ЛАД не хоче визнавати - він не один такий. таких на Раші напевне вже не менше половини...
ЛАД мабуть щиро вірить, що на нього так пальцем не покажуть і його дитину не будуть лякати каліцтвами. бо в нього радной язик такий самий як російських нациків
Я щиро вірю, що в Україні не всі такі розумники як ви.
С родным языком вы, похоже, так и не разобрались.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36951
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4868 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 21 жов, 2025 22:37
Господар Вельзевула написав:
Успіх
Украинцы,в отличии от кацапов, люди рассудительные.
Они и за деньги воевать не хотят.
Особливо у французькому іноземному легіоні не хочуть.
Командуючий українець та найбільший відсоток саме українців там.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9806
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1884 раз.
- Подякували: 2362 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Вів 21 жов, 2025 22:37
Hotab написав:ЛАД
Согласно Женевских конвенций - да.
А по реальной жизни...
По реальному життю переможець назначає, хто геноцидив ванюш в трусіках на танку, а хто захищався скидаючи ФАБ3000 з Ту-22 по житловим кварталам Маріка.
Вот тут как раз вопросов нет.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36951
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4868 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|139191
|
|
|1493
|327460
|
|
|6076
|1013336
|
|