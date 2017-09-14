RSS
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 00:12

ПАРИЖ/БРЮССЕЛЬ, 21 октября (Рейтер) - Четыре европейских дипломата сообщили, что европейские страны работают с Украиной над новым предложением о прекращении огня в войне России вдоль нынешних линий фронта. В него в основном включены уже обсуждаемые идеи, а также делается упор на сохранение центральной роли США.
Высокопоставленный европейский дипломат сообщил, что предложение включает ссылку на совет по миру, который возглавит президент США Дональд Трамп и который будет контролировать реализацию предложенного плана.

«Это попытка советников по национальной безопасности удержать Соединенные Штаты на своей стороне», — заявил дипломат.
Во вторник европейские лидеры призвали Вашингтон сохранять твердость в требовании немедленного прекращения огня на Украине, при этом нынешние линии фронта должны послужить основой для любых будущих переговоров.
......Три других дипломата также подтвердили, что предложения готовятся, а один из них заявил, что идея создания совета заключается в том, чтобы смоделировать его на основе плана США из 20 пунктов для Газы.
.......«Мы тоже предпринимали подобные усилия в мае и августе. Россия не проявляет никаких признаков изменения своей позиции», — заявил другой европейский дипломат.
На вопрос, является ли это новым шагом в сторону старых пунктов, дипломат ответил: «В каком-то смысле да, с некоторыми новыми элементами», но не вдался в подробности.
https://www.reuters.com/world/europe/europe-ukraine-prepare-12-point-proposal-end-russias-war-bloomberg-news-reports-2025-10-21/
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 00:13

ЛАД, дякую за два останні посилання. Наразі Ви заслужили бути Україною. Як домовлятися пропонуєте виходячи з Вами же виділеного?
ПС: менеджер по великих заводах ви таки не ефективний )
stm
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 00:35

Тем временем в медиа продолжают активно обсуждать тему включения отопления. В том же телемарафоне председатель правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил: это может произойти уже в течение десяти дней. Из-за похолодания украинцы активно используют кондиционеры и обогреватели, и в сравнении с началом месяца потребление электричества выросло более чем на 20%. Включение отопления, рассчитывают в Укрэнерго, положительно повлияет на баланс в сети.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/10/21/harkov-atakovali-aviabombami-obeshhayut-vklyuchit-otoplenie-itogi-21-oktyabrya/
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 01:24

Президент Дональд Трамп заявил во вторник, что не хочет проводить «напрасную встречу» с президентом России Владимиром Путиным , что стало последним признаком того, что запланированный второй саммит между двумя лидерами может оказаться под угрозой.

Трамп заявил, что не принял решения отменить встречу, но подтвердил свое желание (отвергнутое Кремлем) заморозить нынешние линии фронта в рамках соглашения о прекращении огня.

«Я не хочу, чтобы встреча была напрасной», — заявил Трамп журналистам в Белом доме. «Я не хочу тратить время впустую, так что посмотрим, что из этого выйдет». Президент США сообщил СМИ, что они будут уведомлены о его планах «в течение следующих двух дней».

Трамп заявил, что всё ещё надеется на прекращение огня, но в целом дал весьма пессимистичную оценку конфликту, что свидетельствует о том, что его надежды на быстрое урегулирование конфликта, возможно, тают.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-21/white-house-plays-down-prospects-for-quick-putin-trump-meeting
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 01:26

  stm написав:ЛАД, дякую за два останні посилання. Наразі Ви заслужили бути Україною. Як домовлятися пропонуєте виходячи з Вами же виділеного?
ПС: менеджер по великих заводах ви таки не ефективний )

Не пойму, вы радуетесь этим сообщениям?
Насчёт "великих заводів" тоже не понял. Что вам не понравилось?
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 08:26

Все - просто! Було б лише бажання!©

  Господар Вельзевула написав:
  Успіх написав:Так нашим і не пропонують НОРМАЛЬНИХ грошей! :D


Ну каждому свое. Зачем в окопах деньги мне непонятно.
Все равно довично там торчать.
Деньги вариабельны, а жизнь одна.

Ну, це з точки зору холостяка :wink: - то так.
А от коли вдома сім'я: дружина і діти + старші батьки, то хоч має бути усвідомлення - "раз я гнию в окопах роками, то хоч моя сім'я забезпечена!"
Але це вже для діючих військових, які вже служать.
Бо нових - таким методом вже не заманиш! :lol:

Час - втрачено!
Пізно фарш перекручувати назад :D
А от в перший рік повномасштабки - можливо було все!
1. Зробити чіткі терміни служби!(1-2роки)
2. Все на чітких контрактах!
3. Грошове забезпечення маленькими темпами, але лише вгору!(а не порізати премії і ще й додатково намахувати)
4. Чіткі відпустки по 15днів, але 4рази на рік!(а не 2рази)
5. Перевід в інші бригади по бажанню на протязі місяця!
6. Строга перевірка командирів на адекватність/поводження з особовим складом, миттєве реагування на скарги солдатів, і покарання командирів, якщо доведена їхня халатність/злочин відносно особового складу!


От тоді ми були б ПЕРШОЮ армією світу!
Успіх
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 09:25

Окремі персонажі на форумі рік тому заперечували кулуарні домовленості щодо "не бити по енергетиці зимою 24/25", стверджуючи що "в рф нема чим", "в цю гру можна грати в двох", "наступної зими у нас буде мільйон дронів, тисяча ракет, і сотня зірок смерті і їм взагалі торба".
Пройшов рік, переговорні позиції звісно покращились, але є нюанс
Letusrock
 
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 09:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Пізно фарш перекручувати назад
А от в перший рік повномасштабки - можливо було все!
1. Зробити чіткі терміни служби!(1-2роки)
2. Все на чітких контрактах!
3. Грошове забезпечення маленькими темпами, але лише вгору!(а не порізати премії і ще й додатково намахувати)
4. Чіткі відпустки по 15днів, але 4рази на рік!(а не 2рази)
5. Перевід в інші бригади по бажанню на протязі місяця!
6. Строга перевірка командирів на адекватність/поводження з особовим складом, миттєве реагування на скарги солдатів, і покарання командирів, якщо доведена їхня халатність/злочин відносно особового складу!

Один з депутатів у ФБ вивалив цілий список пропозицій щодо покращення ситуації з мобілізацією. То прям всі озвучені пункти з серії "для збільшення урожаю на плантаціях рабів потрібно більше бити і менше кормити". ЖОДНОГО пункту який би передбачав відповідальність чи покарання тцк, поліції, влади, мясних командирів, та ЖОДНОГО пункту який би покращував становище для особового складу.
Letusrock
 
