Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 11:28

  alex_dvornichenko написав:
  UA написав:
  Господар Вельзевула написав:Успіх
Украинцы,в отличии от кацапов, люди рассудительные.
Они и за деньги воевать не хотят.

Особливо у французькому іноземному легіоні не хочуть.
Командуючий українець та найбільший відсоток саме українців там.

Легион капец как часто и тяжело воюет... гоняет туземцев время от времени. У них фактически полицейские миссии.

Выделенное болдом - называется "сарказм" :wink:
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 11:48

  барабашов написав:Какой конкретно воин-мобилизатор-депутат(судя по его запалу наверняка прошёл Афган, а то Чечню, правда далеко не с украинским паспортом)?

пан Федієнко, відомий як співавтор скандального законопроєкту №7351 який надавав право самостійно убивати військовослужбовців командуванням ЗСУ за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 11:52

  Letusrock написав:Один з депутатів у ФБ вивалив цілий список пропозицій щодо покращення ситуації з мобілізацією. То прям всі озвучені пункти з серії "для збільшення урожаю на плантаціях рабів потрібно більше бити і менше кормити". ЖОДНОГО пункту який би передбачав відповідальність чи покарання тцк, поліції, влади, мясних командирів, та ЖОДНОГО пункту який би покращував становище для особового складу.

А до чого тут депутат? Це все путін винувати, це москалі почали війну і вбивають людей. Ми просто обороняємось. Ми за правду, за Україну. Яке може бути покращення становища ОС? Поки Україна у небезпеці потрібно стиснути зуби і терпіти!
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 12:46

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:Один з депутатів у ФБ вивалив цілий список пропозицій щодо покращення ситуації з мобілізацією. То прям всі озвучені пункти з серії "для збільшення урожаю на плантаціях рабів потрібно більше бити і менше кормити". ЖОДНОГО пункту який би передбачав відповідальність чи покарання тцк, поліції, влади, мясних командирів, та ЖОДНОГО пункту який би покращував становище для особового складу.

А до чого тут депутат? Це все путін винувати, це москалі почали війну і вбивають людей. Ми просто обороняємось. Ми за правду, за Україну. Яке може бути покращення становища ОС? Поки Україна у небезпеці потрібно стиснути зуби і терпіти!

Взломали обліківку?
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 12:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Взломали обліківку?

ти іноді тупиш
йди до Ірпінського В. качати EQ
