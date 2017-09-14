Євросоюз затвердив 19-й пакет санкцій проти росії за письмовою процедурою. Це наймасштабніший пакет обмежень з початку року. Вбачаємо в ньому відповідь на ескалацію російських атак на українську енергетичну та цивільну інфраструктуру.

ЄС прагне позбавити кремль ресурсів для продовження війни та закрити канали обходу вже чинних обмежень. Ми зосередилися на тому, що знаємо найкраще – санкціях проти фінансового сектору рф. Тут фокус – на прямих заборонах для російських та іноземних установ, які допомагали обходити попередні обмежувальні заходи.

➡️ Важливий політичний сигнал: ЄС закликав європейські компанії згортати бізнес у рф та не розпочинати там нових проєктів, адже в росії більше не діє принцип верховенства права. Національний банк України з початку повномасштабного вторгнення послідовно закликає міжнародні фінансові групи залишити російський ринок. Сподіваємося, що чітка позиція ЄС підштовхне європейські компанії до рішучих дій.

Наша санкційна команда проаналізувала детальніше ключові елементи 19-го пакета щодо фінансової частини.



Отже, що нового:



🚫 повна заборона на будь-які трансакції з криптовалютою А7А5 – стейблкоїном, прив’язаним до рубля. Відповідно до пропозицій Національного банку Україна однією з перших застосувала санкції до компанії А7 та акцентувала увагу міжнародних партнерів на важливості цього кроку;

🚫 важлива новація щодо крипти: ураховуючи специфіку криптосфери та стрімкість її розвитку, санкції тепер можуть поширюватися і на “дзеркалаˮ / правонаступників компаній, до яких уже застосовані обмеження; повна заборона криптопослуг для громадян, резидентів та компаній рф. Загалом суттєве посилення санкційних обмежень стосовно криптотрансакцій та криптоплатформ – це дуже серйозне зміцнення санкційної архітектури;

🚫 заборона трансакцій із російськими фінансовими та платіжними системами додатково до СПФС поширена також на НСПК (оператор “МІР”) та Систему швидких платежів;

🚫 санкції (зокрема повна заборона трансакцій) проти ще п’ятьох російських фінансових установ, у тому числі банків (Istina, Zemsky, Absolut, MTS Bank і Alfa-Bank), банків третіх країн та криптопровайдера Payeer за порушення санкційних режимів. Під обмеження також потрапили чотири банки з білорусі та Казахстану за участь у схемах із російськими платіжними системами;

🚫заборона для європейських операторів укладати нові контракти з дев’ятьма “спеціальними економічними зонами” в рф та повна заборона співпраці з Алабугою і Technopolis Moscow.



❓Як це вплине на фінансовий сектор росії?



▪️Посилюється ізоляція російських банків від міжнародної фінансової системи.

▪️Звужується поле для фінансового посередництва через банки третіх країн (Центральна Азія, Кавказ, ОАЕ, Гонконг): ці держави дедалі більше потрапляють у поле моніторингу ЄС, що ускладнить “сіру логістику” переказів.

▪️Заборона на A7A5 є прецедентом: уперше ЄС застосовує санкції до стейблкоїна, створеного під державною егідою рф. Це сигнал і для криптоплатформ у третіх країнах.

▪️Ризики для курсу рубля зростають, адже зменшується приплив валюти через нафтотрейдерів і спецзони, а розрахунки за енергоносії стають дорожчими.



Вплив санкцій має накопичувальний ефект і призводить до структурних дисбалансів у економіці рф, що знижує спроможності до ведення війни проти України.

Я вдячний країнам санкційної коаліції за послідовну позицію щодо посилення санкцій проти рф.



Дякуємо ЄС, який системно закриває “обхідні шляхи” для рф, зменшуючи її спроможність фінансувати війну. Очікуємо, що наступні кроки будуть ще жорсткішими. 20-й пакет санкцій – незабаром.