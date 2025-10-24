|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 17:14
hxbbgaf написав:
https://tsn.ua/ato/stalo-vidomo-skilky- ... t=11840475
За даними української влади, із 3,7 мільйона чоловіків призовного віку понад 500 тисяч ухиляються від військової служби.
Це як? У нас із 40 млн. людей 3.7 млн. чоловіків призовного віку? І ще й всього півмільйона ухиляються? А всі решта, мабуть, воюють? Тільки чогось на фронті всього 200-250 тис.
Якщо всього лиш 500 тис. ухиляється, то ресурс повністю вичерпаний.
